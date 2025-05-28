Ціна 5th Scape ($5SCAPE)
Поточна ціна 5th Scape ($5SCAPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна $5SCAPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності 5th Scape:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни 5th Scape протягом дня — -22,14%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 5th Scape до USD становила $ -0,000104451063170281.
За останні 30 днів зміна ціни 5th Scape до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 5th Scape до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 5th Scape до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000104451063170281
|-22,14%
|30 днів
|$ 0
|-35,93%
|60 днів
|$ 0
|-76,69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін 5th Scape: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,56%
-22,14%
-28,23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
5thScape is a blockchain-powered VR gaming ecosystem that combines immersive 3D VR games, advanced VR hardware (headsets and ergonomic gaming chairs), and a native cryptocurrency, the 5SCAPE token. The platform offers users access to digital products like games, educational content, and movies while providing exclusive discounts and seamless transactions via its token. It also supports VR game developers with incentives, fostering innovation in the gaming metaverse. By integrating cutting-edge technology and decentralized finance, 5thScape aims to revolutionize virtual reality entertainment.
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