Інформація щодо ціни 1DEV (1DEV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3,79% Зміна ціни (1 дн.) +21,29% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,42% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,42%

Актуальна ціна 1DEV (1DEV) становить --. За останні 24 години 1DEV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1DEV становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 1DEV змінився на +3,79% за останню годину, +21,29% за 24 години та на -10,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 1DEV (1DEV)

Ринкова капіталізація $ 157,41K$ 157,41K $ 157,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 185,19K$ 185,19K $ 185,19K Циркуляційне постачання 849,96M 849,96M 849,96M Загальна пропозиція 999 957 587,649776 999 957 587,649776 999 957 587,649776

Поточна ринкова капіталізація 1DEV — $ 157,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1DEV — 849,96M, зі загальною пропозицією 999957587.649776. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 185,19K.