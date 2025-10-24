Актуальна ціна 1DEV сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 1DEV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 1DEV на MEXC вже зараз.Актуальна ціна 1DEV сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни 1DEV до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни 1DEV на MEXC вже зараз.

Ціна 1DEV (1DEV)

Актуальна ціна 1 1DEV до USD:

$0,0001852
$0,0001852$0,0001852
+20,50%1D
Графік ціни 1DEV (1DEV) в реальному часі
Інформація щодо ціни 1DEV (1DEV) (USD)

Актуальна ціна 1DEV (1DEV) становить --. За останні 24 години 1DEV торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1DEV становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 1DEV змінився на +3,79% за останню годину, +21,29% за 24 години та на -10,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо 1DEV (1DEV)

$ 157,41K
$ 157,41K$ 157,41K

$ 185,19K
$ 185,19K$ 185,19K

Поточна ринкова капіталізація 1DEV — $ 157,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1DEV — 849,96M, зі загальною пропозицією 999957587.649776. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 185,19K.

Історія ціни 1DEV (1DEV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни 1DEV до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни 1DEV до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни 1DEV до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни 1DEV до USD становила $ 0.

Що таке 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни 1DEV (USD)

Скільки коштуватиме 1DEV (1DEV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів 1DEV (1DEV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо 1DEV.

Токеноміка 1DEV (1DEV)

Розуміння токеноміки 1DEV (1DEV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена 1DEV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про 1DEV (1DEV)

Скільки сьогодні коштує 1DEV (1DEV)?
Актуальна ціна 1DEV у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна 1DEV до USD?
Поточна ціна 1DEV до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація 1DEV?
Ринкова капіталізація 1DEV — $ 157,41K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція 1DEV?
Циркуляційна пропозиція 1DEV — 849,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) 1DEV?
1DEV досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) 1DEV?
Історична мінімальна ціна 1DEV становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі 1DEV?
Актуальний обсяг торгівлі 1DEV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна 1DEV цього року?
1DEV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни 1DEV для поглибленого аналізу.
