WorldShards: посібник для початківців у новій MMORPG NFT-грі





Серед багатьох MMORPG, WorldShards виділяється своїми унікальними налаштуваннями та інноваційним геймплеєм. Розроблена компанією LowKick Games, ця багатокористувацька рольова онлайн-гра у жанрі пісочниці переносить гравців у фентезійний світ під назвою Муррландія — зруйнований світ плавучих островів. У WorldShards гравці можуть вільно досліджувати, битися і будувати — і все це, володіючи внутрішньоігровими активами за допомогою технології блокчейну. Ця стаття містить детальний огляд історії гри, механіки ігрового процесу, економічної системи та особливостей токенів.









WorldShards ─ це MMORPG, що поєднує елементи пісочниці з технологією блокчейну. Події гри розгортаються в Муррландії, світі, розірваному на частини катаклізмом, і містять незліченну кількість плавучих островів, які гравці можуть досліджувати. Як дослідник, ви будете відкривати втрачені таємниці, битися проти загарбників та прагнути відновити світ. WorldShards відмовляється від традиційних систем рівнів і класів, пропонуючи гнучке проходження, засноване на комбінаціях спорядження і навичок, що дозволяє гравцям створювати власні шляхи і підлаштовувати свій досвід.









WorldShards переосмислює геймплей MMORPG з кількома інноваційними функціями:





1) Відсутність прогресу на основі рівнів: замість традиційних систем, заснованих на рівнях і класах, WorldShards дає можливість гравцям налаштовувати свій розвиток за допомогою комбінації спорядження та навичок, які відповідають їхньому стилю гри.

2) Динамічна бойова система: у боях акцент робиться на стратегію, що дозволяє гравцям боротися з ворогами, використовуючи різноманітні тактики — від прямих атак і тихого проходження до використання предметів і комбінацій зброї.

3) Будівництво плавучих островів: кожен гравець володіє особистим плавучим островом, де він може побудувати будинок, встановити робочі місця, переробляти ресурси та майструвати обладнання для ремесла.

4) Керована гравцем економіка: у грі передбачена економіка, керована гравцем, яка зосереджена на зборі, переробці та торгівлі ресурсами.

5) Володіння активами на основі блокчейну: завдяки технології блокчейн, гравці по-справжньому володіють своїми внутрішньоігровими активами, в тому числі островами, обладнанням і токенами.









Приєднатися до WorldShards дуже просто, і ось основні кроки, щоб розпочати:





1) Отримати доступ: наразі WorldShards знаходиться у ранньому доступі. Гравці повинні придбати ключ доступу через платформу OpenLoot або володіти колекційним предметом Засновника, щоб отримати доступ.





2) Оберіть свій шлях розвитку: відсутність прогресу за рівнями дає вам змогу зосередитися на крафтингу, боях чи дослідженнях. Формуйте свого персонажа відповідно до своїх уподобань.





3) Придбайте спорядження: ваш вибір зброї та спорядження визначає ваш стиль гри. Змішуйте та поєднуйте різні види спорядження, щоб розробити власну стратегію ведення бою.





4) Побудуйте та налаштуйте свій плавучий острів: налаштуйте свій плавучий острів, збираючи ресурси, створюючи та персоналізуючи його, щоб він відображав вашу індивідуальність.





5) Приєднуйтесь до квестів та соціальних активностей: об'єднуйтеся в гільдії, беріть участь у кооперативних PvE-місіях або заглиблюйтеся в підземелля, щоб отримати цінні винагороди. Столиця слугує центром для взаємодії спільноти, торгівлі та альянсів.









WorldShards — це керована гравцем економіка, що базується на зборі, обробці та торгівлі ресурсами. Гравці можуть збирати ресурси, досліджуючи острови, виконуючи квести та перемагаючи ворогів, а потім переробляти їх на своїх плавучих островах на різноманітне обладнання та предмети. Ці предмети можна використовувати для особистого розвитку або продати на внутрішньоігровому аукціоні.





Унікальна механіка під назвою Ancient Rifts дозволяє гравцям збирати та вдосконалювати ці розломи, щоб підвищити рідкісність та атрибути свого спорядження, збільшуючи його ринкову вартість. WorldShards також запустить повноцінну систему аукціонів у 2 кварталі 2025 року, щоб ще більше стимулювати торгівлю та економічну активність між гравцями.









SHARDS — це основний внутрішньоігровий токен зі справедливим запуском, керованим спільнотою. Загальна пропозиція становить 5 мільярдів токенів, які поступово випускатимуться протягом шести років. 60% від цього обсягу виділено на винагороди гравцям, 25% — на розвиток екосистеми, а 15% — на маркетинг та розвиток спільноти.













Гравці можуть отримати токени SHARDS через:

Випадкові дропи: коли у гравця є колекційний предмет з ефектом Attraction Force, він має шанс випадковим чином отримати токени під час виконання певних внутрішньоігрових дій, таких як боротьба проти ворогів, збирання ресурсів або відкриття скринь.

Імпорт через криптогаманець: гравці також можуть додавати SHARDS у гру, безпосередньо імпортуючи їх зі свого криптогаманця для використання в грі.









Токени SHARDS мають різноманітне використання в грі, зокрема:

Покращення статистики колекційних предметів (Improving Collectible Item Stats): якщо колекційні предмети можна покращувати, то атрибут Удачі потрібно покращувати окремо за допомогою SHARDS.

Підвищення рідкісності (Upgrading Rarity): підвищуйте рідкісність колекційних предметів, щоб збільшити їхню цінність і покращити характеристики.

Обробка розломів (Processing Rifts): використовуйте токени SHARDS для обробки розломів, які підвищують рідкісність предметів.

Купівля рідкісних предметів (Purchasing Rare Items): SHARDS можна використовувати для придбання різних рідкісних і цінних предметів у грі.

Перекидання статистики предметів (Purchasing Rare Items): змінюйте статистику спорядження, щоб отримати кращі комбінації або значення.

Торгівля (Trading): як криптовалюту, SHARDS можна знімати з гри і продавати на криптовалютних біржах.





Гравці також можуть знімати SHARDS на свої особисті криптогаманці через платформу Open Loot і торгувати ними на зовнішніх біржах.









Завдяки поєднанню захопливого ігрового процесу та володіння активами на основі блокчейну, WorldShards встановлює новий стандарт для майбутніх MMORPG. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу дослідженню, битвам, крафту чи торгівлі, ця гра знайде щось для кожного. З розвитком гри та зростанням її спільноти, WorldShards готова стати видатною грою в ігровому просторі блокчейнe. Приєднуйтесь до цього фантастичного світу вже зараз і почніть свою подорож до Муррландії!



