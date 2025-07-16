З моменту свого створення технологія блокчейн стикається з «трилемою»: продуктивність, безпека та децентралізація. Традиційні архітектури з однією віртуальною машиною часто мають обмеження в масштабовЗ моменту свого створення технологія блокчейн стикається з «трилемою»: продуктивність, безпека та децентралізація. Традиційні архітектури з однією віртуальною машиною часто мають обмеження в масштабов
Що таке Mango Network: комплексний огляд модульного блокчейну нового покоління

З моменту свого створення технологія блокчейн стикається з «трилемою»: продуктивність, безпека та децентралізація. Традиційні архітектури з однією віртуальною машиною часто мають обмеження в масштабованості та взаємодії, а співіснування декількох блокчейнів призводить до фрагментації активів і ліквідності. Mango Network вирішує цю проблему з різних боків, включаючи дизайн базового протоколу, кросчейн-комунікацію та набори інструментів для розробників. Завдяки модульності та підтримці декількох віртуальних машин, вона досягає високої продуктивності, низької вартості та інтегрованого користувацького досвіду, пропонуючи нову парадигму для інфраструктури Web3 наступного покоління.

1. Що таке Mango Network


Mango Network — це публічний блокчейн рівня 1, який підтримує віртуальні машини EVM (Ethereum Virtual Machine) та MoveVM. Завдяки власним розробкам: OPStack та OP-Mango, протоколу кросвіртуальної взаємодії — Mango забезпечує сумісність даних і смартконтрактів між різними віртуальними машинами. Головна мета проєкту — створити транзакційно орієнтовану, повноцінну інфраструктурну мережу, яка надає розробникам і користувачам універсальний, високопродуктивний Web3-досвід з кросчейн-взаємодією.

Mango Network написано мовами Rust і Move, що забезпечує підтримку ресурсно-орієнтованого програмування та формальної верифікації — ключових принципів безпеки та надійності. Мережа здатна обробляти понад 45 000 транзакцій на секунду (TPS) у режимах високої паралельності (згідно з деякими офіційними заявами показник доходить до 297 450 транзакцій на секунду). Архітектура Mango є модульною, тобто основні функції: виконання, консенсус, доступність даних та вирішення спорів — розділені на незалежні модулі. Це дозволяє розробникам оптимізувати продуктивність і безпеку на кожному з етапів роботи мережі.

1.1 Архітектура з підтримкою кількох віртуальних машин


Підтримка Multi-VM: Mango Network сумісна як із загальноприйнятою віртуальною машиною EVM, так і з високозахищеною MoveVM. Користувачі та розробники можуть розгортати й викликати контракти на будь-якій віртуальній машині та не турбуватися про технічні відмінності між ними.

Технологія OPStack: відповідно до модульної концепції Optimism Stack, Mango розділяє ключові компоненти, такі як виконання, консенсус і доступність даних, що забезпечує гнучкість і можливість налаштування. Крім того, завдяки протоколу OP-Mango, мережа підтримує плавну взаємодію між різними віртуальними машинами.

1.2 Основна продуктивність і безпека


Екстремальна пропускна здатність: офіційно заявляючи, що мережа може досягати до 297 450 транзакцій в секунду, Mango Network може стабільно забезпечувати понад 45 000 транзакцій в секунду в реальних сценаріях, з підтвердженням транзакцій за частки секунди. Це відповідає вимогам високочастотних застосунків у сфері DeFi та геймінгу.

Ресурсно-орієнтоване програмування: завдяки мові Move, мережа нативно підтримує ресурсні типи й формальну верифікацію, що дозволяє ефективно запобігати атакам повторного входу і подвійному витрачанню у смартконтрактах.

Модульна безпека: основні функції розділено на незалежні модулі, що зменшує поверхню для атак. Також підтримуються передові механізми, як-от доведення з нульовим розголошенням (ZK) та розподілене зберігання, що підвищує рівень конфіденційності та стійкість до цензури.

2. Запуск тестової мережі Mango Network


31 грудня 2024 року було офіційно запущено тестову мережу Mango Network (Devnet), що ознаменувало перехід проєкту до етапу публічної валідації та побудови екосистеми розробників.

Користувачі можуть брати участь в інтерактивних завданнях тестової мережі, включаючи взаємодію з офіційними платформами, тестування застосунків екосистеми, таких як Mango Swap, Mango Bridge і Plugin Wallet, а також взаємодію з клієнтом BeingDex App, щоб отримати більш глибоке уявлення про функції та продуктивність Mango Network.

2.1 Основні функції тестової мережі Mango Network


Mango Swap: децентралізована біржа токенів, що підтримує свопи популярних активів, таких як MGO, USDT та MAI.
Mango Bridge: кросчейн-міст для активів, що охоплює мережі, такі як BTC, ETH та BNB, дозволяючи користувачам отримувати тестові токени для валідації кросчейн.
Being DEX: торгова платформа повного зіставлення на основі книги ордерів, що підтримує ордери ончейн, графіки K-лінії та інші розширені функції, доповнюючи модель Uniswap V3.

2.2 Інструменти для розробників у тестовій мережі Mango Network


Офіційна тестова мережа надає крани, SDK, зразки контрактів та вичерпну документацію, що дозволяє розробникам налаштувати повне середовище Devnet локально для налагодження смартконтрактів та розробки dApp.

Після запуску тестової мережі Mango Network продемонструвала високу продуктивність: понад 500 000 завантажень гаманців та понад 120 мільйонів взаємодій у мережі.


3. Подія з аірдропом від Mango Network


Після запуску тестової мережі Mango Network, Mango Network запустила 45-денну подію з аірдропом (Odyssey) у тестовій мережі. Користувачі можуть накопичувати аірдроп-бали, виконуючи такі завдання, як реєстрація гаманця, підключення акаунтів у соціальних мережах, обмін токенами, кросчейн-сполучення, торгівля на DEX та мобільні взаємодії. Чим більше балів, тим більше токенів MGO буде розподілено в майбутньому.

Згідно з офіційною інформацією, 10% від загальної пропозиції токенів MGO буде розподілено в рамах тестової мережі та основної мережі.

4. Інформація про фінансування Mango Network


Станом на 14 лютого 2025 року Mango Network завершила раунд фінансування серії B на суму 13,5 мільйонів $, очолюваний KuCoin Ventures. Серед співінвесторів — CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund, Mobile Capital та інші.

Кошти, залучені в цьому раунді, будуть в основному використані для аудиту безпеки та розгортання основної мережі, підготовки до події генерації токенів (TGE), стимулювання екосистеми та побудови спільноти. Це допоможе проєкту запустити основну мережу згідно з планом та розпочати масштабну співпрацю в межах екосистеми.

5. Як купити токени MGO на MEXC


Як один з найбільш очікуваних нових токенів на ринку, MGO ще не доступний на більшості основних бірж. MEXC, відома відкриттям високоякісних активів, прагне пропонувати користувачам популярні токени з високим потенціалом. Завдяки широкому вибору лістингу, наднизьким комісіям та безпечному, стабільному торговому середовищу, MEXC завоювала довіру користувачів по всьому світу.

Токени MGO тепер доступні на платформі MEXC. Відвідайте платформу MEXC вже сьогодні, щоб скористатися цією ранньою можливістю і випередити конкурентів у цьому новому секторі. Ви можете придбати MGO на MEXC, виконавши такі кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Знайдіть «MGO» у пошуковому рядку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість і ціну та завершіть угоду.


Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+, щоб приєднатися до відповідних подій з депозиту/торгівлі. Виконавши прості завдання, ви отримаєте шанс виграти токени MGO або бонусні винагороди в USDT.

Застереження: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

