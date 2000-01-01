SHARDS

SHARDS — це нативний утиліті токен протоколу Shards. Він забезпечує інфраструктуру для верифікації осіб, винагород на основі репутації та керування Web3, орієнтованого на користувачів. SHARDS — це більше, ніж просто засіб обміну, це паливо для нової економіки, заснованої на визнанні, де ваш внесок, а не ваша захоплена увага, визначає ваш доступ і переваги.

Ім'яSHARDS

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBASE

ОписSHARDS — це нативний утиліті токен протоколу Shards. Він забезпечує інфраструктуру для верифікації осіб, винагород на основі репутації та керування Web3, орієнтованого на користувачів. SHARDS — це більше, ніж просто засіб обміну, це паливо для нової економіки, заснованої на визнанні, де ваш внесок, а не ваша захоплена увага, визначає ваш доступ і переваги.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.