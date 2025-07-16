Що таке метавсесвіт？









У 1992 році американський письменник-фантаст Ніл Стівенсон вперше ввів термін "Метавсесвіт" у своєму романі "Снігова катастрофа". У цьому творі було описано візію, в якій люди живуть у віртуальному тривимірному просторі за допомогою цифрових аватарів. У цьому віртуальному світі, який називається "Метавсесвіт", існує повноцінно функціонуюча економіка, дані, контент, інтелектуальна власність (IP) тощо.





Метавсесвіт — це віртуальний простір, паралельний реальному світу, але незалежний від нього. Це віртуальний світ в інтернеті, який відображає реальний світ і стає все більш реалістичним у цифровій сфері.





"Перша акція метавсесвіту" — Roblox визначає вісім атрибутів, якими повинен володіти метавсесвіт, виходячи з особливостей своєї платформи: ідентичність, дружба, імерсивність, низький поріг, різноманітність, незалежність від місцезнаходження, економічність та цивілізація.





Метавсесвіт — це використання нових технологій, таких як блокчейн, хмарні обчислення, штучний інтелект та інтернет речей (IoT), для створення масштабного та інтерактивного віртуального 3D-середовища, яке можна масштабувати. У цьому середовищі користувачі можуть безперервно і синхронно взаємодіяти з іншими реальними користувачами. Кожен користувач має незалежне 3D-представлення, що охоплює ідентичність, історію, власність, об'єкти, комунікацію, транзакції тощо. Це формує всеосяжне людське суспільство і призведе до створення самодостатньої економічної екосистеми.









Імерсивний досвід: користувачі відчувають повне занурення в метавсесвіт завдяки таким технологіям, як AR (доповнена реальність), VR (віртуальна реальність) і MR (змішана реальність). У світі метавсесвіту вони беруть участь у широкому спектрі реальних онлайн і офлайн активностей, таких як ігри, спілкування і робота, і все це підкріплюється імерсивним досвідом.





Стійкість: це стосується зберігання даних на накопичувачах, які здатні зберігати їх протягом тривалого часу.





Децентралізація: аналогію для цієї функції можна провести з платіжними системами. Наприклад, при здійсненні переказу традиційні спсоби передбачають використання банківських карток або платіжних сервісів, таких як PayPal, які вимагають наявності централізованої організації для полегшення переказу. Однак при децентралізації ключова відмінність полягає у відсутності центрального органу, оскільки всі взаємодії відбуваються безпосередньо між залученими сторонами, без потреби в центральному посереднику.





Віртуальне 3D-середовище: світ метавсесвіту по суті є відображенням реального світу, а віртуальне середовище — це оцифроване представлення реального світу.









Технологія блокчейну: вона забезпечує цілісність системи передачі вартості, досягаючи стабільності, ефективності, прозорості та визначеності в роботі економічної системи. Вона гарантує, що активи, якими ми володіємо в метапросторі, залишаються у нашій власності в реальному світі.





Технологія сенсорного моделювання: технології доповненої реальності (AR), віртуальної реальності (VR), змішаної реальності (MR), віртуального смаку (VT) та розширеної реальності (XR) поглиблюють чуттєве сприйняття та взаємодію завдяки безперервній ітерації та вдосконаленню.





Штучний інтелект (ШІ): метавсесвіт передбачає обробку величезних обсягів інформації, таких як захист конфіденційності даних, підтримка мережевої безпеки, перевірка вразливостей системи безпеки тощо. Доручення цих завдань штучному інтелекту підвищить ефективність і забезпечить безперебійну роботу Метавсесвіту.





Хмарні обчислення: метасвіт вимагає значних витрат на зберігання даних та обчислювальних потужностей, включаючи мережеву передачу даних в режимі реального часу, графічні сервери, периферійні обчислення, алгоритми просторового позиціонування та багато іншого. Хмарні обчислення необхідні для того, щоб забезпечити користувачам безперебійний і плавний ігровий процес.





Технологія відеоігор: сюди входять ігрові рушії, які підтримують програмний код і ресурси (графіку, звуки та анімацію), необхідні для ігор.









2021 рік часто називають "роком метавсесвіту". Популярність концепції метавсесвіту була тісно пов'язана з притоком капіталу, що призвело до заснування численних метапроєктів.





9 березня 2021 року американська соціальна ігрова VR-платформа Rec Room була оцінена в 100 млн $.





10 березня 2021 року Roblox вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу, ставши першою акцією метавсесвіту, ринкова вартість якої перевищила 40 млрд $.





13 квітня 2021 року Epic Games залучила 1 млрд $ на створення метавсесвіту.





29 серпня 2021 року ByteDance придбала VR-стартап Pico за 900 млн юанів, позиціонуючи себе як компанію, що має намір увійти в апаратний сектор.





29 жовтня 2021 року Facebook провів ребрендинг на Meta, а Марк Цукерберг оголосив про інвестиції в розмірі 15 млрд $ на підтримку створення контенту для метавсесвіту.





2 листопада 2021 року Microsoft представила два продукти — Dynamics 365 Connected Spaces і Meth for Teams — для розвитку метапростору.





9 листопада 2021 року NVIDIA оголосила про оновлення дорожньої карти продуктів до триядерної стратегії "GPU+CPU+DPU", позиціонуючи платформу Omniverse як метавсесвіт для інженерів.





10 листопада 2021 року Unity придбала компанію Weta Digital, що займається візуальними ефектами, за 1,6 млрд $, розширивши свою присутність у метавсесвіті.





9 грудня 2021 року соціальна VR-платформа Horizon Worlds від Meta стала доступною для осіб віком від 18 років у США та Канаді.









Створення повноцінного віртуального світу, масштабованого та інтерактивного в метапросторі, вимагає охоплення різних сфер, таких як економіка, соціальна взаємодія, роздрібна торгівля, розваги, реклама, культура, подорожі та охорона здоров'я.









DeFi, або децентралізовані фінанси, фінансова система, побудована на технології блокчейн, пережила вибухове зростання влітку 2020 року. Вона досягла значного прогресу в різних сферах застосування, продовжуючи викликати значний інтерес. Її застосування охоплює децентралізоване кредитування, децентралізовані біржі, платежі та інші сфери.









NFT (невзаємозамінні токени) — це унікальні та неподільні цифрові токени, які стануть фундаментальним елементом метавсесвіту. Наразі NFT можна застосувати в різних сферах, включаючи ігри, мистецтво, предмети колекціонування, цифрову музику, віртуальні активи, ідентифікаційні функції та цифрові сертифікати тощо. Широку популярність і визнання здобули такі серії NFT, як Cryptopunks і Bored Ape Yacht Club (BAYC). GameFi, бізнес-модель на перетині ігор, DeFi та NFT, привернула значну увагу завдяки успіху блокчейн-гри Axie Infinity, яка працює за принципом "грати, щоб заробляти" (P2E). Щоденний дохід Axie в кілька разів перевищив середній щоденний дохід таких популярних ігор, як Honor of Kings, що викликало значний інтерес. GameFi виступає вікном для людей, щоб зрозуміти метавсесвіт, і з розвитком ігор на основі блокчейну обізнаність громадськості про метавсесвіт продовжує зростати.









Одним з найпопулярніших ігрових жанрів метавсесвіту на сьогоднішній день є гра "Sandbox". Гру "Sandbox" можна порівняти з блокчейн-версією гри "Minecraft". У цій грі гравці користуються повною автономією над ігровим контентом, і кожен гравець може брати участь у створенні та внесенні високоякісного контенту. Крім того, гравці можуть використовувати Sand ("пісок") як внутрішньоігровий токен для транзакцій. Внутрішньоігрові активи включають ігрові землі та матеріали.









Іншим прикладом сценарію застосування метавсесвіту є цифрова нерухомість (MANA). Численні платформи в метавсесвіті надають можливості для цифрової нерухомості, наприклад, Decentraland, проєкт цифрової нерухомості на основі VR в Метавсесвіті. Так само користувачі можуть створювати, випробовувати і розвивати контент платформи у світі Decentraland, щоб заробляти на цьому. Видатні художники та дизайнери беруть участь у таких проєктах, створюючи високоякісні твори мистецтва. Decentraland надає цим митцям платформу для демонстрації робіт і пропонує гравцям велику кількість преміумного контенту.









Метавсесвіт, з його сильним соціальним характером, захоплюючим досвідом і надійним розпізнаванням віртуальної ідентичності, привернув увагу світових технологічних гігантів, що змусило їх увійти в цю сферу. Він став наступним центром конкуренції для інвестиційних компаній та лідерів галузі. Однак метавсесвіт — це концепція, що розвивається і перебуває на ранніх стадіях свого розвитку. Вона стикається з такими проблемами, як фрагментація застосунків, поганий зв'язок і досвід взаємодії між різними секторами, а також низький рівень постійної залученості користувачів. Отже, побудова повноцінного віртуального світу залишається складним завданням.



