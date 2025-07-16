Що таке SocialFi?





На відміну від DeFi та GameFi, SocialFi ще не досяг свого централізованого піку популярності. Концепція SocialFi виникла після GameFi, інтегруючи різні галузі з фінансами, що дало початок SocialFi у соціальній сфері.





Відповідно до назви, SocialFi – це соціальні фінанси. Користувачі беруть участь у децентралізованій соціальній взаємодії, одночасно отримуючи прибуток і задовольняючи свої соціальні потреби.









Наразі особиста інформація користувачів монополізована і контролюється Інтернет-гігантами, які за допомогою алгоритмічних механізмів утримують користувачів в інформаційних бульбашках. Комерціалізована вірусна реклама та маркетинг наповнюють інтернет привабливим та гучним контентом, що викликає тривогу та стримує створення глибокого та змістовного контенту. Інтернет-гіганти заробляють на даних користувачів та авторському контенті, але не можуть справедливо розподілити ці прибутки між авторами та користувачами.





Крім того, соціальна взаємодія залишається значною потребою в кожну епоху. Люди за своєю природою є соціальними істотами, і відколи вони існують, вони беруть участь у соціальній взаємодії.









Серед особливостей SocialFi можна відмітити такі як: децентралізація, відкритість і контроль з боку користувачів.





Конфіденційність і безпека користувачів: на традиційних соціальних мережах різні платформи вимагають від користувачів реєстрації та надання особистої інформації, що призводить до витоку інформації. SocialFi дозволяє обмінюватися контентом і передавати його між різними платформами, забезпечуючи при цьому конфіденційність і безпеку даних користувачів.





Право власності на дані: традиційні платформи соціальних мереж збирають, зберігають і використовують дані користувачів, і ці дані належать самим платформам. У свою чергу, децентралізовані соціальні платформи повертають право власності на дані самим користувачам, вимагаючи від платформ отримати авторизацію користувачів і дозвіл на використання їхніх даних.





Механізми заохочення: традиційні платформи соціальних мереж покладаються на рекламу для отримання прибутку, що ускладнює отримання доходу звичайними користувачами. SocialFi пов'язує соціальну взаємодію з економічним заохоченням, дозволяючи користувачам заробляти відповідні винагороди через щоденну соціальну взаємодію.









3.1 Протоколи: Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network та RSS3.





3.2 Публічний блокчейн: DeSo.





3.3 Проміжне програмне забезпечення: Mask Network та Chainfeeds.





3.4 Прикладні продукти: Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy тощо.





Прикладні продукти можна розділити на такі категорії, як інструменти, прямі соціальні взаємодії, DAO, платформи тощо.









4.1 Звички користувачів: користувачі вже звикли користуватися традиційними соціальними мережами, такими як Twitter, що ускладнює формування нових звичок та перехід на щось нове. Крім того, порівняно з традиційними соціальними мережами з системами реальних імен, анонімність децентралізованих соціальних мереж може зменшити відчуття соціальної приналежності користувачів. Крім того, багато соціальних продуктів Web3 не дуже зручні у користуванні, що робить їх менш доступними для користувачів.





4.2 Відсутність зрілих протоколів або продуктів: простір SocialFi наразі перебуває на ранній стадії дослідження, йому бракує зрілих або популярних продуктів у сфері соціальних протоколів. Навіть нинішній провідний продукт SocialFi, Lens, має лише кілька тисяч активних користувачів на день, що значно менше, ніж традиційні соціальні продукти.





4.3 Невелика база користувачів: загальна кількість активних адрес у просторі блокчейну є відносно низькою, що призводить до невеликої цільової бази користувачів SocialFi. Ця кількість значно відстає від кількості користувачів, які зазвичай асоціюються з дуже популярними застосунками.





4.4 Необґрунтоване вилучення вартості: наразі механізми вилучення вартості в проєктах SocialFi не сформували добре функціонуючого замкненого циклу. Деякі алгоритми заохочення токенами проєктів є необґрунтованими, що призводить до нерегулярного виробництва контенту та соціальної взаємодії.





4.5 Незріла бізнес-модель: заохочення, які пропонують платформи SocialFi, не відповідають потребам творців у засобах до існування, а отже, не забезпечують стійкої мотивації для безперервного створення контенту.









У сучасному інтернет–просторі та криптовалютному середовищі цінність соціального впливу постійно зростає. Наприклад, Ілон Маск просунув DOGE в десятку найкращих криптовалют завдяки постійним оновленням у твіттері.





Крім того, різні мемкоїни привернули увагу завдяки створенню та поширенню культури спільнот, а їхні ринкові тенденції безпосередньо залежать від ентузіазму спільноти. Це ілюструє, як сила окремих людей і спільнот може створити значне багатсво. Тому ми вважаємо, що злиття соціальних і фінансових атрибутів у SocialFi може призвести до виникнення нового тренду. З постійним вдосконаленням технології, що лежить в його основі, в майбутньому можна досягти вибухового зростання.





Однак розвиток SocialFi також стикається з численними викликами, одним з яких є створення "розумних" економічних заохочень для створення контенту. Загальною проблемою існуючих на ринку децентралізованих платформ соціальних мереж є монополія впливу. Акаунти, які з'явилися раніше або мають значний вплив, мають тенденцію монополізувати увагу на платформі, що ускладнює отримання видимості новими користувачами з меншим впливом.





Крім того, SocialFi також треба вирішувати регуляторні проблеми. Досягнення балансу між модерацією контенту, свободою слова та правами користувачів буде серйозним викликом для усіх соціальних проєктів, включаючи SocialFi.