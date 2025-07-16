На відміну від DeFi та GameFi, SocialFi ще не досяг свого централізованого піку популярності. Концепція SocialFi виникла після GameFi, інтегруючи різні галузі з фінансами, що дало початок SocialFi у сНа відміну від DeFi та GameFi, SocialFi ще не досяг свого централізованого піку популярності. Концепція SocialFi виникла після GameFi, інтегруючи різні галузі з фінансами, що дало початок SocialFi у с
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Аналіз актуальних тем/Що таке SocialFi?

Що таке SocialFi?

16 липня 2025MEXC
0m
На відміну від DeFi та GameFi, SocialFi ще не досяг свого централізованого піку популярності. Концепція SocialFi виникла після GameFi, інтегруючи різні галузі з фінансами, що дало початок SocialFi у соціальній сфері.

Відповідно до назви, SocialFi – це соціальні фінанси. Користувачі беруть участь у децентралізованій соціальній взаємодії, одночасно отримуючи прибуток і задовольняючи свої соціальні потреби.

1. Навіщо потрібні SocialFi?


Наразі особиста інформація користувачів монополізована і контролюється Інтернет-гігантами, які за допомогою алгоритмічних механізмів утримують користувачів в інформаційних бульбашках. Комерціалізована вірусна реклама та маркетинг наповнюють інтернет привабливим та гучним контентом, що викликає тривогу та стримує створення глибокого та змістовного контенту. Інтернет-гіганти заробляють на даних користувачів та авторському контенті, але не можуть справедливо розподілити ці прибутки між авторами та користувачами.

Крім того, соціальна взаємодія залишається значною потребою в кожну епоху. Люди за своєю природою є соціальними істотами, і відколи вони існують, вони беруть участь у соціальній взаємодії.

2. Особливості SocialFi


Серед особливостей SocialFi можна відмітити такі як: децентралізація, відкритість і контроль з боку користувачів.

Конфіденційність і безпека користувачів: на традиційних соціальних мережах різні платформи вимагають від користувачів реєстрації та надання особистої інформації, що призводить до витоку інформації. SocialFi дозволяє обмінюватися контентом і передавати його між різними платформами, забезпечуючи при цьому конфіденційність і безпеку даних користувачів.

Право власності на дані: традиційні платформи соціальних мереж збирають, зберігають і використовують дані користувачів, і ці дані належать самим платформам. У свою чергу, децентралізовані соціальні платформи повертають право власності на дані самим користувачам, вимагаючи від платформ отримати авторизацію користувачів і дозвіл на використання їхніх даних.

Механізми заохочення: традиційні платформи соціальних мереж покладаються на рекламу для отримання прибутку, що ускладнює отримання доходу звичайними користувачами. SocialFi пов'язує соціальну взаємодію з економічним заохоченням, дозволяючи користувачам заробляти відповідні винагороди через щоденну соціальну взаємодію.

3. Категорії SocialFi


3.1 Протоколи: Lens Protocol, CyberConnect, BBS Network та RSS3.

3.2 Публічний блокчейн: DeSo.

3.3 Проміжне програмне забезпечення: Mask Network та Chainfeeds.

3.4 Прикладні продукти: Nansen Connect, Mirror, Monaco, POAP, Friends With Benefits, Snapshot, Project Galaxy тощо.

Прикладні продукти можна розділити на такі категорії, як інструменти, прямі соціальні взаємодії, DAO, платформи тощо.

4. Проблеми, з якими стикається SocialFi


4.1 Звички користувачів: користувачі вже звикли користуватися традиційними соціальними мережами, такими як Twitter, що ускладнює формування нових звичок та перехід на щось нове. Крім того, порівняно з традиційними соціальними мережами з системами реальних імен, анонімність децентралізованих соціальних мереж може зменшити відчуття соціальної приналежності користувачів. Крім того, багато соціальних продуктів Web3 не дуже зручні у користуванні, що робить їх менш доступними для користувачів.

4.2 Відсутність зрілих протоколів або продуктів: простір SocialFi наразі перебуває на ранній стадії дослідження, йому бракує зрілих або популярних продуктів у сфері соціальних протоколів. Навіть нинішній провідний продукт SocialFi, Lens, має лише кілька тисяч активних користувачів на день, що значно менше, ніж традиційні соціальні продукти.

4.3 Невелика база користувачів: загальна кількість активних адрес у просторі блокчейну є відносно низькою, що призводить до невеликої цільової бази користувачів SocialFi. Ця кількість значно відстає від кількості користувачів, які зазвичай асоціюються з дуже популярними застосунками.

4.4 Необґрунтоване вилучення вартості: наразі механізми вилучення вартості в проєктах SocialFi не сформували добре функціонуючого замкненого циклу. Деякі алгоритми заохочення токенами проєктів є необґрунтованими, що призводить до нерегулярного виробництва контенту та соціальної взаємодії.

4.5 Незріла бізнес-модель: заохочення, які пропонують платформи SocialFi, не відповідають потребам творців у засобах до існування, а отже, не забезпечують стійкої мотивації для безперервного створення контенту.

5. Можливості та виклики SocialFi


У сучасному інтернет–просторі та криптовалютному середовищі цінність соціального впливу постійно зростає. Наприклад, Ілон Маск просунув DOGE в десятку найкращих криптовалют завдяки постійним оновленням у твіттері.

Крім того, різні мемкоїни привернули увагу завдяки створенню та поширенню культури спільнот, а їхні ринкові тенденції безпосередньо залежать від ентузіазму спільноти. Це ілюструє, як сила окремих людей і спільнот може створити значне багатсво. Тому ми вважаємо, що злиття соціальних і фінансових атрибутів у SocialFi може призвести до виникнення нового тренду. З постійним вдосконаленням технології, що лежить в його основі, в майбутньому можна досягти вибухового зростання.

Однак розвиток SocialFi також стикається з численними викликами, одним з яких є створення "розумних" економічних заохочень для створення контенту. Загальною проблемою існуючих на ринку децентралізованих платформ соціальних мереж є монополія впливу. Акаунти, які з'явилися раніше або мають значний вплив, мають тенденцію монополізувати увагу на платформі, що ускладнює отримання видимості новими користувачами з меншим впливом.

Крім того, SocialFi також треба вирішувати регуляторні проблеми. Досягнення балансу між модерацією контенту, свободою слова та правами користувачів буде серйозним викликом для усіх соціальних проєктів, включаючи SocialFi.

