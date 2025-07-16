Поширені запитання щодо MEXC DEX+









Так. Переказ активів між біржею MEXC (CEX) та DEX+ вимагає підтвердження ончейн, запису та формування транзакції. Користувачі повинні сплатити відповідні комісії мережі, які залежать від завантаженості мережі, ринкових умов та інших факторів.





Обмежень на перекази немає. Однак під час переказу з CEX на DEX+ ви повинні дотримуватися мінімальної суми зняття коштів CEX.





На сторінці активів фільтруються активи, вартість яких нижча за 0,1 USDT.

Через проблеми з парсингом ончейн, деякі токени можуть не мати записів про перекази або детальної інформації про кошти, але це не впливає на ваш фактичний баланс на адресі. Жодна з цих ситуацій не впливає на ваш фактичний баланс, ви все одно можете переглядати доступну кількість токенів і торгувати ними через інтерфейс продажу ордерів.





Наразі ми не підтримуємо повернення або зарахування непідтримуваних токенів. Щоб уникнути втрати активів, рекомендуємо депонувати лише токени основної мережі, які підтримуються DEX+.









Спотовий ринок і DEX+ використовують різні ринкові дані. Спотові ціни походять від ордерів користувачів на біржі, що відображають глибину ринку, тоді як ціни DEX+ базуються на пулах ліквідності ончейн. Тому ціни можуть відрізнятися.





Токени-пастки (honeypot) не можна продати: ми додали попередження про токени honeypot на сторінці. Будьте обережні під час торгівлі.

Нульова ліквідність: зняття коштів з пулу або подібні дії можуть спричинити брак ліквідності, що унеможливить торгівлю. MEXC наразі працює над інтеграцією додаткових пулів ліквідності.

Недостатньо комісії за gas: ми рекомендуємо зберігати на своєму рахунку достатню кількість токенів основної мережі, щоб покрити комісію за транзакції.





Ми рекомендуємо переказати додаткові токени основної мережі на вашу адресу DEX+ для оплати комісії за gas. Можливі причини нестачі gas, незважаючи на наявність балансу, включають:

Перевантаження блокчейну: комісія зростає під час пікових навантажень на мережу через конкуренцію за швидшу обробку.

Волатильність ціни gas: комісія за gas на блокчейнах, таких як Ethereum і BNB Chain, швидко коливається.

Складні транзакції: торгівля токенами з низькою ліквідністю або декількома смартконтрактами вимагає більше обчислень і вищих комісій.

Механізм захисту від прослизання: для забезпечення виконання в умовах волатильності деякі транзакції можуть споживати додатковий gas.

Кілька взаємодій: угоди, що вимагають декількох кроків (наприклад, затвердження токена, взаємодія з пулом ліквідності), передбачають додаткові комісії за кожен крок.





Для TP/SL-ордерів, як тільки ціна спрацьовування досягається, система підбирає угоди за поточною ринковою ціною. На волатильних ринках це може спричинити значні розбіжності між ціною ордера та ціною виконання. Будьте обережні перед торгівлею.





Наразі DEX+ стягує комісію в розмірі 1% за кожну угоду, яка розраховується за кожною транзакцією. Комісія сплачується в токенах основної мережі. Комісія розраховується за формулою: сума угоди × ставка комісії.





Комісії за gas: сплачується майнерам/валідаторам у блокчейнах (наприклад, Ethereum, BNB Chain) за обчислення транзакцій і включення їх до блоку.

Комісії за торгівлю: наразі 1% за кожну угоду на DEX+.

Комісії за запобігання випередженню: сплачуються приватним пулам для запобігання атакам ботів, які можуть вплинути на швидкість деяких угод.

Податок на купівлю/продаж: стягується проєктами для підтримки ліквідності (наприклад, стейкінг у пулах) або механізмів проти демпінгу.

Інші комісії ончейн: такі як комісії за відкриття рахунку, комісії за затвердження тощо.





На основі ваших налаштувань gas частина ваших токенів основної мережі резервується для забезпечення успішного виконання транзакції. Ви все одно можете зняти всі активи, крім зарезервованих комісій, що залишилися на вашій адресі.









MEXC DEX+ надає інформацію про токени, включаючи попередження про безпеку. На сторінці торгівлі токенами торкніться позначки свічкового графіка. У розділі [Ринки] на сторінці свічкового графіка ви можете побачити рейтинг безпеки токена. Ви також можете переглянути більш детальну інформацію на сторінці [Перевірка безпеки], щоб прийняти обґрунтоване рішення щодо торгівлі.









На сторінці торгівлі DEX+ торкніться позначки свічкового графіка та виберіть [Інформація], щоб переглянути детальну інформацію про поточний токен, що торгується.









Перш ніж оцінювати токен, користувачі повинні задати собі кілька основних питань:

Чи має токен достатню ліквідність?

Чи широко відомий токен і часто згадується у публічному просторі?

Чи має токен трафік, наприклад, чи поширюється він публічними особами або великою кількістю користувачів?









Наразі експорт приватних ключів акаунту DEX+ не підтримується. Платформа використовує модель зберігання приватних ключів, щоб запобігти втраті активів через втрату ключів.





У застосуванні та на вебсайті DEX+ наразі підтримує чотири типи ордерів: маркет, лімітні, швидка купівля/продаж та ордери TP/SL. Користувачі можуть вибрати тип ордера, який найкраще відповідає їхнім потребам.





На жаль, ручний лістинг токенів наразі не підтримується. Якщо мережа вашого токена підтримується DEX+, і DEX+ було інтегровано пул ліквідності для цього токена, то токен буде підтримуватися для торгівлі на DEX+.





DEX+ надає лише децентралізовані торгові послуги. DEX+ не гарантує будь-який прибуток або будь-яку форму збереження капіталу чи його повернення. Усі рішення приймаються на власний ризик користувача. Будь ласка, ретельно оцініть свою толерантність до ризику та переконайтеся, що ви розумієте механізм продукту та пов'язані з ним ризики, перш ніж розпочинати торгівлю.



