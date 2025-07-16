Відомі біржі, такі як MEXC, Binance, Coinbase та інші, належать до категорії централізованих бірж (CEX). З іншого боку, існують децентралізовані біржі, які зазвичай називають DEX. Відмінності між DEX Відомі біржі, такі як MEXC, Binance, Coinbase та інші, належать до категорії централізованих бірж (CEX). З іншого боку, існують децентралізовані біржі, які зазвичай називають DEX. Відмінності між DEX
Що таке децентралізована біржа

Відомі біржі, такі як MEXC, Binance, Coinbase та інші, належать до категорії централізованих бірж (CEX). З іншого боку, існують децентралізовані біржі, які зазвичай називають DEX.

Відмінності між DEX та CEX


1. Контроль активів: на CEX активи користувачів контролюються біржею, і користувачі здійснюють депозити своїх активів на гаманець біржі. Користувачі довіряють свої активи біржі, яка управляє і захищає їх. На відміну від цього, на DEX користувачі самі контролюють свої активи. DEX пропонують лише послуги з обміну токенів і отримують комісію за торгівлю, не надаючи послуг зі зберігання активів.

2. Ефективність транзакцій: транзакції CEX відбуваються офчейн, з надзвичайно високою швидкістю виконання і відсутністю зростання вартості, доки є достатня ліквідність. Дані DEX реєструються в блокчейн-мережі, кожна транзакція і зміна стану реєструються, що призводить до відносно повільної швидкості і вищих витрат.

3. Безпека: через централізоване управління великим обсягом активів користувачів, CEX вразливі до хакерських атак, як показав "інцидент з Mt. Gox". DEX відповідають лише за зіставлення угод, а користувачі зберігають контроль над своїми активами.

4. Торгівля токенами: CEX зазвичай обирають основні токени і токени з певним рівнем популярності для лістингу на біржі. Однак, DEX не обмежені цим процесом відбору. Будь-хто може забезпечити ліквідність токену, що призводить до доступності майже всіх токенів на DEX.

Характеристики DEX


Ончейн виконання: усі транзакції виконуються за допомогою смартконтрактів і вважаються завершеними лише після підтвердження блокчейном. Традиційні біржі записують дані в централізовані бази даних, які можна відкотити в будь-який момент.

Верифікація особи не потрібна: користувачі можуть безпосередньо входити на різні платформи DEX для торгівлі, якщо у них є акаунт децентралізованого гаманця, без необхідності складної реєстрації та верифікації KYC.

Зберігання активів не потрібне: у децентралізованих біржах криптографічні активи зберігаються безпосередньо в гаманцях користувачів, що дає їм абсолютний контроль над своїми активами. Це значно знижує ризик несподіваного припинення роботи біржі або залучення її до недобросовісної діяльності.

Розвиток DEX


У 2014 році було створено Counterparty — краудфандингову платформу токенів на основі блокчейну Bitcoin, яка дозволила торгувати всіма токенами Counterparty на DEX, що на основі блокчейну Bitcoin.

У 2017 році в мережі Ethereum з'явився IDEX, який імітував Counterparty. Її загальний обсяг торгівлі за рік склав менше 5 млн $.

У 2018 році Bancor представила концепцію створення автоматизованого маркет-мейкера (AMM). Однак нижчий обсяг торгівлі на платформі вплинув на прибутки постачальників ліквідності, що призвело до зниження привабливості платформи.

У листопаді 2018 року був запущений Uniswap, який пропонує більш зручний дизайн і підтримує лістинг криптовалют без дозволу.

Також у 2018 році обсяг торгівлі на DEX вперше вибухнув, досягнувши 2,8 мільярда $.

У 2020 році в історію увійшло незабутнє DeFi Summer.

Того ж року в мережі з'явилася компанія Curve, яка зосередилася на торгівлі стейблкоїнами. AAVE зазнав зміни дизайну і був перезапущений з ETHLend. Послідовно були запущені Uniswap V2, Bancor V2 та AAVE V2. Balancer, Compound і Sushiswap ініціювали майнінг ліквідності, а аірдропи токенів Uniswap почали конкурувати за ліквідність.

На кінець 2020 року обсяг торгівлі на ринку DeFi перевищив 29 млрд $.

Типи DEX


На сьогоднішній день існує два основних типи DEX, один з яких базується на книгах ордерів, а інший - на пулах ліквідності.

1. DEX на основі книги ордерів


Книга ордерів — це список ордерів на купівлю та продаж певного активу за різними ціновими рівнями, подібно до того, як працює CEX. Прикладами платформ, що втілюють цей підхід, є dYdX та Loopring. На відміну від CEX, де активи зберігаються в гаманці біржі, активи DEX зберігаються в гаманцях користувачів.

Книги ордерів DEX можуть існувати як ончейн, так і офчейн. Через високі комісії за gas в Ethereum, внутрішні книги ордерів на DEX на основі Ethereum стали проблематичними через велике навантаження на блокчейн, оскільки всі ордери реєструються ончейн. Вивчення альтернатив, таких як рішення рівня 2 або блокчейни з високим TPS, такі як Solana, можуть стати життєздатними варіантами.

Для офчейн DEX, заснованих на книзі ордерів, торгові ордери розміщуються офчейн, а фактичне виконання відбувається ончейн. Такий підхід вважається напівдецентралізованим.

2. DEX на основі пулу ліквідності


Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) є одними з найбільш інноваційних винаходів в новітній історії DeFi, і більшість DEX, заснованих на пулах ліквідності, використовують AMM. AMM значно підвищують ефективність використання активів.

Пули ліквідності служать резервами для двох або більше токенів, що зберігаються в смартконтрактах DEX і доступні користувачам для торгівлі в будь-який час. Подумайте про пули ліквідності як про пули токенів, доступних для торгівлі. Якщо ви хочете обміняти ETH на USDT, ви берете участь в пулі ліквідності ETH/USDT, вносячи ETH в пул і витягуючи з нього певну кількість USDT за допомогою алгоритмічних процесів.

DEX замінять CEX?


Вибухове зростання DeFi підкреслило потенціал DEX у криптовалютній спільноті. Тривалий вплив інциденту на Mt. Gox і швидкий крах величезної криптоімперії FTX менш ніж за 10 днів викликали занепокоєння щодо безпеки активів користувачів на централізованих біржах через постійні ризики, пов'язані з діяльністю CEX.

Хоча недоліки централізації вже давно піддаються критиці, DEX наразі стикаються з проблемами низької ефективності торгівлі та високих комісій. Таким чином, на сьогоднішній день CEX і DEX співіснують, причому CEX все ще домінують в мейнстрімі. Однак, оскільки крипторинок продовжує розширюватися і розвиватися, а також з'являються рішення для проблем, з якими стикаються DEX на блокчейні, можна передбачити майбутнє, в якому DEX потенційно витіснять або захоплять значну частку ринку у CEX.


