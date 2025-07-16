Що таке децентралізована біржа





Відомі біржі, такі як MEXC, Binance, Coinbase та інші, належать до категорії централізованих бірж (CEX). З іншого боку, існують децентралізовані біржі, які зазвичай називають DEX.









1. Контроль активів: на CEX активи користувачів контролюються біржею, і користувачі здійснюють депозити своїх активів на гаманець біржі. Користувачі довіряють свої активи біржі, яка управляє і захищає їх. На відміну від цього, на DEX користувачі самі контролюють свої активи. DEX пропонують лише послуги з обміну токенів і отримують комісію за торгівлю, не надаючи послуг зі зберігання активів.





2. Ефективність транзакцій: транзакції CEX відбуваються офчейн, з надзвичайно високою швидкістю виконання і відсутністю зростання вартості, доки є достатня ліквідність. Дані DEX реєструються в блокчейн-мережі, кожна транзакція і зміна стану реєструються, що призводить до відносно повільної швидкості і вищих витрат.





3. Безпека: через централізоване управління великим обсягом активів користувачів, CEX вразливі до хакерських атак, як показав "інцидент з Mt. Gox". DEX відповідають лише за зіставлення угод, а користувачі зберігають контроль над своїми активами.





4. Торгівля токенами: CEX зазвичай обирають основні токени і токени з певним рівнем популярності для лістингу на біржі. Однак, DEX не обмежені цим процесом відбору. Будь-хто може забезпечити ліквідність токену, що призводить до доступності майже всіх токенів на DEX.









Ончейн виконання: усі транзакції виконуються за допомогою смартконтрактів і вважаються завершеними лише після підтвердження блокчейном. Традиційні біржі записують дані в централізовані бази даних, які можна відкотити в будь-який момент.





Верифікація особи не потрібна: користувачі можуть безпосередньо входити на різні платформи DEX для торгівлі, якщо у них є акаунт децентралізованого гаманця, без необхідності складної реєстрації та верифікації KYC.





Зберігання активів не потрібне: у децентралізованих біржах криптографічні активи зберігаються безпосередньо в гаманцях користувачів, що дає їм абсолютний контроль над своїми активами. Це значно знижує ризик несподіваного припинення роботи біржі або залучення її до недобросовісної діяльності.









У 2014 році було створено Counterparty — краудфандингову платформу токенів на основі блокчейну Bitcoin, яка дозволила торгувати всіма токенами Counterparty на DEX, що на основі блокчейну Bitcoin.





У 2017 році в мережі Ethereum з'явився IDEX, який імітував Counterparty. Її загальний обсяг торгівлі за рік склав менше 5 млн $.





У 2018 році Bancor представила концепцію створення автоматизованого маркет-мейкера (AMM). Однак нижчий обсяг торгівлі на платформі вплинув на прибутки постачальників ліквідності, що призвело до зниження привабливості платформи.





У листопаді 2018 року був запущений Uniswap, який пропонує більш зручний дизайн і підтримує лістинг криптовалют без дозволу.





Також у 2018 році обсяг торгівлі на DEX вперше вибухнув, досягнувши 2,8 мільярда $.





У 2020 році в історію увійшло незабутнє DeFi Summer.





Того ж року в мережі з'явилася компанія Curve, яка зосередилася на торгівлі стейблкоїнами. AAVE зазнав зміни дизайну і був перезапущений з ETHLend. Послідовно були запущені Uniswap V2, Bancor V2 та AAVE V2. Balancer, Compound і Sushiswap ініціювали майнінг ліквідності, а аірдропи токенів Uniswap почали конкурувати за ліквідність.





На кінець 2020 року обсяг торгівлі на ринку DeFi перевищив 29 млрд $.









На сьогоднішній день існує два основних типи DEX, один з яких базується на книгах ордерів, а інший - на пулах ліквідності.









Книга ордерів — це список ордерів на купівлю та продаж певного активу за різними ціновими рівнями, подібно до того, як працює CEX. Прикладами платформ, що втілюють цей підхід, є dYdX та Loopring. На відміну від CEX, де активи зберігаються в гаманці біржі, активи DEX зберігаються в гаманцях користувачів.





Книги ордерів DEX можуть існувати як ончейн, так і офчейн. Через високі комісії за gas в Ethereum, внутрішні книги ордерів на DEX на основі Ethereum стали проблематичними через велике навантаження на блокчейн, оскільки всі ордери реєструються ончейн. Вивчення альтернатив, таких як рішення рівня 2 або блокчейни з високим TPS, такі як Solana, можуть стати життєздатними варіантами.





Для офчейн DEX, заснованих на книзі ордерів, торгові ордери розміщуються офчейн, а фактичне виконання відбувається ончейн. Такий підхід вважається напівдецентралізованим.









Автоматизовані маркет-мейкери (AMM) є одними з найбільш інноваційних винаходів в новітній історії DeFi, і більшість DEX, заснованих на пулах ліквідності, використовують AMM. AMM значно підвищують ефективність використання активів.





Пули ліквідності служать резервами для двох або більше токенів, що зберігаються в смартконтрактах DEX і доступні користувачам для торгівлі в будь-який час. Подумайте про пули ліквідності як про пули токенів, доступних для торгівлі. Якщо ви хочете обміняти ETH на USDT, ви берете участь в пулі ліквідності ETH/USDT, вносячи ETH в пул і витягуючи з нього певну кількість USDT за допомогою алгоритмічних процесів.









Вибухове зростання DeFi підкреслило потенціал DEX у криптовалютній спільноті. Тривалий вплив інциденту на Mt. Gox і швидкий крах величезної криптоімперії FTX менш ніж за 10 днів викликали занепокоєння щодо безпеки активів користувачів на централізованих біржах через постійні ризики, пов'язані з діяльністю CEX.



