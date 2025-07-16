MEXC Launchpool — це інноваційна програма, яка дозволяє користувачам здійснювати стейкінг певних токенів і заробляти аірдропи популярних токенів або криптовалют, які нещодавно пройшли лістинг. Токени,MEXC Launchpool — це інноваційна програма, яка дозволяє користувачам здійснювати стейкінг певних токенів і заробляти аірдропи популярних токенів або криптовалют, які нещодавно пройшли лістинг. Токени,
Що таке Launchpool

16 липня 2025
0m
MEXC Launchpool — це інноваційна програма, яка дозволяє користувачам здійснювати стейкінг певних токенів і заробляти аірдропи популярних токенів або криптовалют, які нещодавно пройшли лістинг. Токени, розміщені у стейкінгу Launchpool, можуть бути викуплені в будь-який час, а користувачі отримують винагороду відповідно до своєї частки від загальної суми стейкінгу. Платформа підтримує різні токени для стейкінгу, такі як MX, USDT, токени проєктів тощо. Кожен пул стейкінгу розроблений з урахуванням особливостей відповідного проєкту. Ця програма має на меті познайомити користувачів з високоякісними проєктами, пропонуючи при цьому додаткові переваги аірдропів безплатно.

1. Право на участь у Launchpool


Щоб взяти участь у події Launchpool, користувачі повинні пройти верифікацію KYC "Know Your Customer" (з англ. "Знай свого клієнта") на платформі MEXC. Деякі події зі стейкінгу можуть бути ексклюзивно доступними для нових користувачів, тому учасники повинні звернутися до сторінки конкретної події для отримання детальної інформації.

Учасники повинні пройти верифікацію KYC до завершення події, щоб отримати свої винагороди у вигляді токенів. Токени будуть розподілені на спотові рахунки учасників після завершення події, відповідно до пропорцій їхньої суми стейкінгу.

Важливі примітки:
  • Маркет-мейкери, інституційні акаунти та користувачі з обмежених регіонів або країн не мають права брати участь у подіях Launchpool.
  • Зазвичай потрібно внести мінімальну суму стейкінгу, а активи, що знаходяться у стейкінгу, блокуються на час проведення події.
  • Токени MX, що знаходяться у стейкінгу Launchpool, можна використовувати для участі в інших подіях, таких як Kickstarter.

2. Як взяти участь у Launchpool


Розглянемо, як взяти участь у подіях Launchpool за допомогою вебсайту. Процес є аналогічним для мобільного застосунку.

2.1 Як здійснити стейкінг


На головній сторінці MEXC наведіть курсор на розділ [Спот] і виберіть [Launchpool], щоб перейти на сторінку події.


У списку поточних подій Launchpool оберіть проєкт, в якому ви хочете взяти участь, і клацніть [Стейкати].


Після завершення події буде розподілено винагороди. Зверніть увагу, що мінімальна сума стейкінгу для різних подій може відрізнятися, деталі вказані на сторінці події.

2.2 Як викупити токени зі стейкінгу


Після закінчення періоду стейкінгу ваші токени, що знаходились у стейкінгу будуть автоматично викуплені, не вимагаючи ніяких додаткових дій з вашого боку.

Якщо ви хочете викупити токени в будь-який момент до закінчення періоду стейкінгу, перейдіть на сторінку пулу стейкінгу події, в якій ви брали участь, і натисніть [Викупити]. Викуплені токени будуть негайно переказані на ваш спотовий рахунок.



2.3 Як перевірити винагороди за стейкінг


На вебсайті MEXC наведіть курсор на [Гаманець] і виберіть [Винагороди за події].

На сторінці історії винагород клацніть на [Спотові події] і виберіть [Launchpool], щоб переглянути записи ваших винагород.


Ви також можете переглянути свої винагороди за участь у стейкінгу, вибравши [Деталі прибутку] у розділі «Моя історія» на сторінці події Launchpool.


3. Поширені запитання


3.1 Чи можна викупити токени зі стейкінгу в будь-який час?

Так, ви можете викупити свої токени, що знаходяться у стейкінгу, в будь-який час. Після викупу токени будуть негайно переказані на ваш спотовий рахунок.

3.2 Чи можна викупити токени після закінчення періоду стейкінгу?

Після завершення періоду стейкінгу ваші токени будуть автоматично викуплені, і вам не потрібно робити це вручну. Зверніть увагу, що в процесі викупу можливі невеликі затримки.

3.3 Чи можна використовувати токени MX, що знаходяться у стейкінгу, для участі в інших подіях?

Так, токени MX, що знаходяться у стейкінгу, можна одночасно використовувати для участі в події Kickstarter і отримати подвійну винагороду.

3.4 Як розраховуються щоденні винагороди?

Щоденні винагороди розраховуються наступним чином:
Щоденна винагорода у токенах = Середньоденна сума стейкінгу користувача / Середньоденна сума стейкінгу всіх користувачів × Щоденний пул винагород.
Приклад: якщо ви здійснюєте стейкінг 100 USDT, а загальний щоденний пул винагород становить 10 000 USDT, і ваша частка від загальної суми стейкінгу становить 1%, ви заробите 100 USDT у вигляді винагороди.
Примітка: можливі невеликі затримки в розподілі винагород. Користувачі отримають винагороду тільки в тому випадку, якщо їх заробіток перевищить 0,01 $. Винагороди розраховуються на основі фактичного часу стейкінгу, і за період стейкінгу менше однієї години винагороди не нараховуються.

3.5 Коли нараховуються та розподіляються винагороди?

Винагороди розраховуються щогодини і розподіляються трьома методами:
  • Щогодинний розподіл: винагороди за заблоковані активи розраховуються протягом T+1 години і розподіляються щогодини.
  • Щоденний розподіл: винагороди розраховуються через T+1 день і переказуються безпосередньо на спотові рахунки.
  • Розподіл у кінці події: всі винагороди розподіляються протягом 1 години після завершення події.
Зверніть увагу, що конкретні деталі розподілу винагород будуть вказані на сторінці події. Погодинний розрахунок залишається стандартним для всіх подій.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте сторінку події Launchpool.

Відмова від відповідальності: Ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


