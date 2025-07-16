Що таке Launchpad





MEXC Launchpad — це інноваційна платформа для випуску токенів, яка забезпечує гарантований доступ до високоякісних проєктів та перевірених токенів за вигідними цінами. Користувачі можуть взяти участь, виконавши певні завдання та відповідаючи вимогам участі. Учасники підписуються на пули Launchpad, використовуючи MX, USDT або підтримувані токени, щоб справедливо отримати перспективні токени або перевірені активи.

MEXC Launchpad пропонує два різних типи подій:

Ранній доступ: отримайте першу можливість придбати токени перспективних проєктів за вигідними цінами.

Купівля зі знижкою: доступ до основних токенів зі значними знижками.









Всі користувачі, які пройшли верифікацію KYC на платформі MEXC, мають право брати участь у подіях Launchpad. Деякі пули Launchpad можуть бути доступні лише для нових користувачів. Для отримання додаткової інформації, відвідайте сторінку події.





Учасники повинні пройти розширену верифікацію KYC до завершення події, щоб отримати винагороди у вигляді токенів. Винагороди будуть розподілені на ваш спотовий рахунок після завершення події.





Важлива інформація:

Маркет-мейкери, інституційні акаунти та користувачі з країн і регіонів з обмеженим доступом не мають права брати участь.

Зазвичай існує мінімальна сума, необхідна для підписки на токени під час подій Launchpad. Підписані токени будуть тимчасово заблоковані під час події.

Токени MX, використані для участі в Launchpad, не можна одночасно використовувати для участі в Kickstarter.









Тут ми використаємо вебсайт як приклад, щоб продемонструвати, як приєднатися до події Launchpad. Кроки в застосунку подібні до тих, що ви робите в браузері.









Відвідайте та увійдіть в систему на офіційному вебсайті MEXC. У верхній навігаційній панелі виберіть Події, а потім клацніть на Launchpad, щоб перейти на сторінку події.









Прокрутіть сторінку події вниз, щоб переглянути всі поточні активні події Launchpad.





Виберіть подію, до якої ви хочете приєднатися, і клацніть на Зареєструватись.





Примітка: якщо ви вперше берете участь у події Launchpad, після того, як ви клацнете на Зареєструватись, з'явиться нагадування про безпеку. Прочитавши його, клацніть на Підтвердити реєстрацію, якщо бажаєте продовжити.









Після успішної реєстрації виберіть пул, в якому ви бажаєте взяти участь, і клацніть на Підписатись, щоб перейти на сторінку з подробицями.





Примітка: деякі пули є ексклюзивними для нових користувачів. Для отримання докладнішої інформації, відвідайте сторінку події. Нові користувачі — це ті користувачі, які зареєструвалися в період проведення події, або ті, чиї загальні депозити (включаючи депозити ончейн, фіатні та P2P-депозити) були менше ніж 100 $ до початку події.









На сторінці з подробицями ви можете ознайомитися з конкретними вимогами до участі в кожному пулі. Якщо ви ще не відповідаєте вимогам, то спочатку виконайте відповідні завдання з торгівлі або депозиту. Після того, як критерії будуть виконані, ви зможете приєднатися до події.









Якщо ви відповідаєте вимогам участі, клацніть на Підписатись, вкажіть суму вашого розміщення, і клацніть на Підтвердити, щоб підтвердити вашу участь.





Примітка: для кожного користувача встановлений максимальний ліміт підписки. Щоб дізнатися конкретний ліміт, перегляньте сторінку події.









Крім того, ви можете заробляти винагороди, запрошуючи друзів до участі в подіях Launchpad.





Будь ласка, зверніть увагу, що реферальні винагороди Launchpad не можуть бути об'єднані з реферальними винагородами Airdrop+. Реферери отримають винагороди за першу завершену подію, в якій беруть участь запрошені ними друзі, незалежно від фактичної послідовності участі. Це правило лише пояснює, що винагороди Launchpad і Airdrop+ не можуть бути об'єднані, і не впливає на те, чи можуть бути об'єднані реферальні винагороди Launchpad з іншими типами винагород (наприклад, комісійними або поверненнями). Винагороди будуть розподілятися строго на основі часу завершення події друга.













Якщо ви бажаєте викупити свої токени, перейдіть на сторінку з подробицями пулу підписки, в якому ви брали участь, і клацніть на Скасувати підписку. Після скасування підписки токени будуть негайно повернуті на ваш спотовий рахунок.





Зверніть увагу, що правила скасування підписки відрізняються залежно від проєкту. Детальну інформацію можна знайти на сторінці відповідної події.













На офіційному вебсайті MEXC наведіть курсор на Гаманець і клацніть на Винагороди за події.





На сторінці записів про винагороди виберіть Спотові події, а потім клацніть на Launchpad, щоб переглянути історію ваших винагород Launchpad.





















Проєкти у Launchpad зазвичай приймають MX, USDT або інші підтримувані токени для підписки. Для отримання детальної інформації про підтримувані токени, перегляньте відповідну сторінку події Launchpad.









Ціна підписки в MX, USDT або інших підтримуваних токенах для кожного нового токена буде відображатися на сторінці події Launchpad до початку періоду підписки.









Так. Якщо ви успішно підписались, відповідні кошти будуть списані з вашого рахунку. Якщо підписка не вдалась, ваші кошти буде розморожено та повністю повернено на ваш спотовий рахунок протягом 24 годин.









Підписка без надмірної підписки (тобто загальна сума підписки ≤ загальний розподіл токенів): токени розподіляються на основі повної суми вашої підписки (наприклад, 1 USDT = X нових токенів).

Підписка з надмірною підпискою (тобто загальна сума підписки > загальний розподіл токенів): токени розподіляються пропорційно. Розподіл токенів користувача = (внесок користувача / загальний внесок) × загальний розподіл токенів.









У випадку надлишку підписок кошти розподіляються пропорційно. Якщо сума розподілу менше 0,00000001 (8 знаків після коми), вона може бути визнано недійсною і повернуто.









Так. Причиною невдалої підписки може бути невиконання завдань, надто мала сума розподілу, скасування проєкту або аномальна поведінка акаунту. У таких випадках ваші кошти буде повністю повернено на ваш спотовий рахунок протягом 24 годин.









Розклад розподілу токенів можна знайти на сторінці конкретної події Launchpad. Після розподілу винагороди можна переглянути в розділі Гаманець → Спотовий рахунок → Виписка зі спотового рахунку → Події/Заощадження → Launchpad.













У більшості випадків токенами можна відразу ж торгувати. Для отримання детальної інформації про те, чи застосовується період блокування, зверніться до оголошення конкретного проєкту.





Для отримання додаткової інформації, відвідайте сторінку події Launchpad.



