MEXC Launchpad — це інноваційна платформа для випуску токенів, яка забезпечує гарантований доступ до високоякісних проєктів та перевірених токенів за вигідними цінами. Користувачі можуть взяти участь,MEXC Launchpad — це інноваційна платформа для випуску токенів, яка забезпечує гарантований доступ до високоякісних проєктів та перевірених токенів за вигідними цінами. Користувачі можуть взяти участь,
Навчання/Посібник для початківців/Спот/Що таке Launchpad

Що таке Launchpad

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Спот#Новачки
MX Token
MX$2.4535-3.83%
PoP Planet
P$0.09633-16.99%

MEXC Launchpad — це інноваційна платформа для випуску токенів, яка забезпечує гарантований доступ до високоякісних проєктів та перевірених токенів за вигідними цінами. Користувачі можуть взяти участь, виконавши певні завдання та відповідаючи вимогам участі. Учасники підписуються на пули Launchpad, використовуючи MX, USDT або підтримувані токени, щоб справедливо отримати перспективні токени або перевірені активи.
MEXC Launchpad пропонує два різних типи подій:
  • Ранній доступ: отримайте першу можливість придбати токени перспективних проєктів за вигідними цінами.
  • Купівля зі знижкою: доступ до основних токенів зі значними знижками.

1. Вимоги до участі в подіях Launchpad


Всі користувачі, які пройшли верифікацію KYC на платформі MEXC, мають право брати участь у подіях Launchpad. Деякі пули Launchpad можуть бути доступні лише для нових користувачів. Для отримання додаткової інформації, відвідайте сторінку події.

Учасники повинні пройти розширену верифікацію KYC до завершення події, щоб отримати винагороди у вигляді токенів. Винагороди будуть розподілені на ваш спотовий рахунок після завершення події.

Важлива інформація:
  • Маркет-мейкери, інституційні акаунти та користувачі з країн і регіонів з обмеженим доступом не мають права брати участь.
  • Зазвичай існує мінімальна сума, необхідна для підписки на токени під час подій Launchpad. Підписані токени будуть тимчасово заблоковані під час події.
  • Токени MX, використані для участі в Launchpad, не можна одночасно використовувати для участі в Kickstarter.

2. Як взяти участь у події Launchpad


Тут ми використаємо вебсайт як приклад, щоб продемонструвати, як приєднатися до події Launchpad. Кроки в застосунку подібні до тих, що ви робите в браузері.

2.1 Як взяти участь у події Launchpad


Відвідайте та увійдіть в систему на офіційному вебсайті MEXC. У верхній навігаційній панелі виберіть Події, а потім клацніть на Launchpad, щоб перейти на сторінку події.


Прокрутіть сторінку події вниз, щоб переглянути всі поточні активні події Launchpad.

Виберіть подію, до якої ви хочете приєднатися, і клацніть на Зареєструватись.

Примітка: якщо ви вперше берете участь у події Launchpad, після того, як ви клацнете на Зареєструватись, з'явиться нагадування про безпеку. Прочитавши його, клацніть на Підтвердити реєстрацію, якщо бажаєте продовжити.


Після успішної реєстрації виберіть пул, в якому ви бажаєте взяти участь, і клацніть на Підписатись, щоб перейти на сторінку з подробицями.

Примітка: деякі пули є ексклюзивними для нових користувачів. Для отримання докладнішої інформації, відвідайте сторінку події. Нові користувачі — це ті користувачі, які зареєструвалися в період проведення події, або ті, чиї загальні депозити (включаючи депозити ончейн, фіатні та P2P-депозити) були менше ніж 100 $ до початку події.


На сторінці з подробицями ви можете ознайомитися з конкретними вимогами до участі в кожному пулі. Якщо ви ще не відповідаєте вимогам, то спочатку виконайте відповідні завдання з торгівлі або депозиту. Після того, як критерії будуть виконані, ви зможете приєднатися до події.


Якщо ви відповідаєте вимогам участі, клацніть на Підписатись, вкажіть суму вашого розміщення, і клацніть на Підтвердити, щоб підтвердити вашу участь.

Примітка: для кожного користувача встановлений максимальний ліміт підписки. Щоб дізнатися конкретний ліміт, перегляньте сторінку події.


Крім того, ви можете заробляти винагороди, запрошуючи друзів до участі в подіях Launchpad.

Будь ласка, зверніть увагу, що реферальні винагороди Launchpad не можуть бути об'єднані з реферальними винагородами Airdrop+. Реферери отримають винагороди за першу завершену подію, в якій беруть участь запрошені ними друзі, незалежно від фактичної послідовності участі. Це правило лише пояснює, що винагороди Launchpad і Airdrop+ не можуть бути об'єднані, і не впливає на те, чи можуть бути об'єднані реферальні винагороди Launchpad з іншими типами винагород (наприклад, комісійними або поверненнями). Винагороди будуть розподілятися строго на основі часу завершення події друга.


2.2 Як викупити підписані токени


Якщо ви бажаєте викупити свої токени, перейдіть на сторінку з подробицями пулу підписки, в якому ви брали участь, і клацніть на Скасувати підписку. Після скасування підписки токени будуть негайно повернуті на ваш спотовий рахунок.

Зверніть увагу, що правила скасування підписки відрізняються залежно від проєкту. Детальну інформацію можна знайти на сторінці відповідної події.


2.3 Як переглянути свої винагороди Launchpad


На офіційному вебсайті MEXC наведіть курсор на Гаманець і клацніть на Винагороди за події.

На сторінці записів про винагороди виберіть Спотові події, а потім клацніть на Launchpad, щоб переглянути історію ваших винагород Launchpad.



3. Поширені запитання (FAQ)


3.1 Які токени я можу використовувати для участі в MEXC Launchpad?


Проєкти у Launchpad зазвичай приймають MX, USDT або інші підтримувані токени для підписки. Для отримання детальної інформації про підтримувані токени, перегляньте відповідну сторінку події Launchpad.

3.2 Як визначається ціна токена?


Ціна підписки в MX, USDT або інших підтримуваних токенах для кожного нового токена буде відображатися на сторінці події Launchpad до початку періоду підписки.

3.3 Чи будуть списуватися підписані кошти?


Так. Якщо ви успішно підписались, відповідні кошти будуть списані з вашого рахунку. Якщо підписка не вдалась, ваші кошти буде розморожено та повністю повернено на ваш спотовий рахунок протягом 24 годин.

3.4 Як розраховується кількість токенів, які я отримаю?


Підписка без надмірної підписки (тобто загальна сума підписки ≤ загальний розподіл токенів): токени розподіляються на основі повної суми вашої підписки (наприклад, 1 USDT = X нових токенів).
Підписка з надмірною підпискою (тобто загальна сума підписки > загальний розподіл токенів): токени розподіляються пропорційно. Розподіл токенів користувача = (внесок користувача / загальний внесок) × загальний розподіл токенів.

3.5 Чому я отримав/-ла менше токенів, ніж очікувалося?


У випадку надлишку підписок кошти розподіляються пропорційно. Якщо сума розподілу менше 0,00000001 (8 знаків після коми), вона може бути визнано недійсною і повернуто.

3.6 Чи повернуть мені гроші, якщо підписка не спрацює?


Так. Причиною невдалої підписки може бути невиконання завдань, надто мала сума розподілу, скасування проєкту або аномальна поведінка акаунту. У таких випадках ваші кошти буде повністю повернено на ваш спотовий рахунок протягом 24 годин.

3.7 Коли буде розподілено токени?


Розклад розподілу токенів можна знайти на сторінці конкретної події Launchpad. Після розподілу винагороди можна переглянути в розділі Гаманець → Спотовий рахунок → Виписка зі спотового рахунку → Події/Заощадження → Launchpad.


3.8 Чи підлягають отримані мною токени періоду блокування?


У більшості випадків токенами можна відразу ж торгувати. Для отримання детальної інформації про те, чи застосовується період блокування, зверніться до оголошення конкретного проєкту.

Для отримання додаткової інформації, відвідайте сторінку події Launchpad.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, та інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

Ваш посібник з правил торгівлі на MEXC для ефективної спотової торгівлі

У спотовій торгівлі криптовалютою, крім аналізу цін і вибору стратегії, не менш важливим є розуміння і дотримання ринкових правил торгової платформи. Для користувачів MEXC кожна торгова пара має не ті

Розрахунок комісії на спотовій торгівлі

Розрахунок комісії на спотовій торгівлі

Правила стягнення комісії за спотову торгівлю полягають у тому, що на ринку торгується певна валюта, то така валюта списується як комісія. А комісія за торгівлю розраховується шляхом множення обсягу т

Що таке премаркет торлівля

Що таке премаркет торлівля

1. Що таке премаркет торгівляПремаркет торгівля — це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC і яка дозволяє трейдерам купувати та продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на

Що таке MEXC Конвертації

Що таке MEXC Конвертації

MEXC Конвертації — це ексклюзивна функція, яка дозволяє користувачам швидко обмінювати активи між різними криптовалютами без необхідності використання традиційних книг ордерів, розміщення ордерів або

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT