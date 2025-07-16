Що таке Ethereum





Ethereum, також відомий як "світовий комп'ютер", це глобальна децентралізована обчислювальна інфраструктура з відкритим вихідним кодом, в якій можуть виконуватися програми, відомі як смартконтракти.





Ethereum використовує блокчейн для синхронізації та зберігання стану системи, використовуючи Ether (ETH) для вимірювання та розподілу ресурсів, які споживаються під час виконання програми.





Ethereum надає розробникам надійну платформу для створення децентралізованих програм (DApps) і включає в себе економічну функціональність. Пропонуючи такі функції, як висока доступність, можливість аудиту, прозорість і нейтральність, Ethereum також знижує або усуває цензуру, участь третіх сторін і ризики контрагентів.









Наприкінці 2013 року Віталік Бутерін, відомий ентузіаст Bitcoin, оприлюднив Ethereum whitepaper , який також називають "Yellow paper". Невдовзі до нього приєднався Гевін Вуд (нині є засновником Polkadot) і став співзасновником Ethereum.





Засновники Ethereum представляли цей проєкт як універсальну обчислювальну платформу, яка пропонує іншим розробникам безпечне та програмоване середовище. З Ethereum розробникам більше не потрібно створювати алгоритми консенсусу, Р2Р-мережі та базові алгоритми. Замість цього вони могли безпосередньо створювати потрібні їм децентралізовані програми на платформі Ethereum.





Команда засновників Ethereum працювали понад рік, щоб перетворити свою ідею в реальність. 30 липня 2015 року відбувся майнінг першого блоку Ethereum, що ознаменувало успішний запуск Ethereum і початок його шляху до становлення як світового комп'ютера.









P2P-мережа: децентралізована інтернет-система, в якій користувачі обмінюються інформацією. Її мета – зменшити кількість мережевих нодів у традиційній передачі, щоб знизити ризик втрати даних. Ethereum працює в основній мережі Ethereum.





Правила консенсусу: кожен повний нод в мережі Ethereum повинен дотримуватися певних правил перевірки блоків, для підтримки узгодженості з іншими нодами.





Транзакції: транзакції Ethereum – це мережеві повідомлення, що містять інформацію про відправника, одержувача, суму та інші корисні дані (payload).





Машина стану: Ethereum зберігає свій стан у структурі великих даних, де зареєстровані всі акаунти та баланси користувачів, але також підтримує машину стану. Вона може перемикатися між різними блоками на основі попередньо визначених правил і виконувати довільний машинний код. Переходи між станами Ethereum обробляються віртуальною машиною Ethereum (EVM).





Алгоритм консенсусу: в Ethereum спочатку використовувалася модель консенсусу, схожа на ту, що використовується в Bitcoin, і базувалася на алгоритмі PoW (Proof of Work) з ваговими факторами для визначення найдовшого блокчейна. Проте згодом Ethereum було переведено на систему зваженого голосування PoS (Proof of Stake).





Структура даних: блокчейн Ethereum зберігається на кожному ноді як база даних, що містить транзакції та стан системи. Хешдані зберігаються в структурі даних дерева Меркла (MPT).





Економічна безпека: Ethereum наразі використовує алгоритм PoS (Proof of Stake) для гарантування економічної безпеки.









ETH є нативною криптовалютою мережі Ethereum. Основною метою ETH є сприяння маркетизації обчислень, надаючи учасникам економічні заохочення за перевірку і виконання запитів на транзакції, тим самим надаючи обчислювальні ресурси мережі.





ETH також гарантує захист від зловмисників, які намагаються перевантажити мережу Ethereum, виконуючи нескінченні обчислення або інші ресурсомісткі активності. Учасники мережі зобов'язані сплачувати певну комісію за використання обчислювальних ресурсів, що гарантує ефективну роботу мережі та гарантує її безпеку.









Смартконтракти на Ethereum можна описати як незмінні програми, які працюють у визначений спосіб у віртуальній машині Ethereum. Якщо смартконтракт успішно розгорнутий, його код не можна змінити.





Смартконтракти активуються лише під час виклику транзакцією. Поза цими викликами вони залишаються у стані спокою без будь-якого автоматичного виконання у фоновому режимі.





Будь-яка людина може створити смартконтракт. За допомогою смартконтрактів розробники створюють складні децентралізовані програми, які надають користувачам послуги, наприклад, децентралізовані біржі (DEX), торгові платформи, ігри, соціальні інструменти та багато іншого.









На фоні коливань ринку Ethereum впевнено закріпився на позиції лідера зі значною перевагою над іншими публічними блокчейнами, багато з яких колись називали "вбивцями Ethereum", але тепер вони відійшли в забуття. В екосистемі мережі Ethereum такі домени, як DeFi, NFT, DAO і GameFi, відзначилися появою численних перспективних проектів.



