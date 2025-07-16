Що таке графік Хмари Ішимоку





Графік Хмари Ішимоку ─ це метод технічного аналізу, який поєднує декілька технічних індикаторів на одному графіку. Він може відображати потенційні зони підтримки і опору, напрямок тренду і забезпечує чіткий аналіз поведінки ціни, допомагаючи трейдерам знаходити найкращі точки входу і виходу.





Графік Хмар Ішимоку був запропонований японським журналістом Гоїчи Хосада в 1930-х роках. Після багатьох років досліджень і вдосконалення цієї аналітичної техніки, в 1960-х роках вона була оприлюднена, ставши відомим індикатором, який сьогодні широко використовується в технічному аналізі.





У торгівлі ф'ючерсами на MEXC з'явився аналітичний індикатор "Хмара Ішимоку". Ви можете додати цей індикатор до базового графіка K-лінії і використовувати його для щоденної торгівлі ф'ючерсами.









Хмара Ішимоку складається з п'яти частин: конверсійна лінія, базова лінія, Chikou Span, Senkou Span А та Senkou Span В.





1.1 Конверсійна лінія — це лінія ковзної середньої за 9 днів. Метод розрахунку: Конверсійна лінія = (Найвищий максимум за 9 днів + Найнижчий мінімум за 9 днів) / 2. На графіку нижче вона представлена блакитною лінією.





1.2 Базова лінія (Kijun-sen) — це лінія ковзної середньої за 26 днів. Метод розрахунку: Базова лінія = (Найвищий максимум за 26 днів + Найнижчий мінімум за 26 днів) / 2. На графіку нижче вона представлена коричневою лінією.





1.3 Chikou Span — показує ціну закриття поточного дня порівняно зі середнім значенням за останні 26 днів, представлена темно-зеленою лінією на графіку нижче.





1.4 Senkou Span A — прогнозує майбутній тренд протягом наступних 26 днів за допомогою ковзної середньої конверсійної лінії та базової лінії. Метод розрахунку: Senkou Span A = (Конверсійна лінія + Базова лінія) / 2. Він представлений світло-зеленою лінією на графіку нижче.





1.5 Senkou Span B — прогнозує майбутній тренд протягом наступних 26 днів за допомогою ковзної середньої за 52 дні. Метод розрахунку: Senkou Span B = (Найвищий максимум за 52 дні + Найнижчий мінімум за 52 дні) / 2. Він представлений рожевою лінією на графіку нижче.





1.6 Хмара — область між Senkou Span A та Senkou Span B.

















Як видно на графіку, хмара охоплює останні 26 періодів графіка K-лінії.





Коли Senkou Span A перевищує Senkou Span B, утворюючи зелену хмару, це сигналізує про бичачий тренд. І навпаки, формування червоної хмари вказує на ведмежий тренд. Перехід від червоної хмари до зеленої сигналізує про бичачий тренд, а перехід від зеленої хмари до червоної свідчить про ведмежий тренд.





Коли ринкова ціна знаходиться вище хмари, це свідчить про бичачий тренд, а коли нижче хмари — про ведмежий тренд.









Під час висхідного тренду сигнал на купівлю виникає, коли ціна токена перетинає базову лінію, перебуваючи вище хмари. І навпаки, при низхідному тренді сигнал на продаж спрацьовує, коли ціна токена перетинає базову лінію нижче хмари.





Аналогічно, при висхідному тренді сигнал на купівлю генерується, коли конверсійна лінія перетинає базову лінію, а ціна залишається вище хмари. І навпаки, під час спадного тренду сигнал на продаж з'являється, коли конверсійна лінія перетинає базову лінію, коли ціна знаходиться нижче хмари.









Senkou Span A і Senkou Span B по обидва боки хмари формують рівні опору і підтримки в коливаннях ціни токена, надаючи трейдерам прогнозовані області підтримки/опору на наступні 26 днів. Що ширша хмара на графіку, то нижча ймовірність розвороту тренду.









Наразі ви можете відкрити і використовувати Хмару Ішимоку на вебсайті, але вона ще не підтримується у версії застосунку.









Відкрийте офіційний вебсайт MEXC і увійдіть до свого акаунту. Виберіть [Безстрокові ф'ючерси USDT-M] у вкладці [Ф'ючерси], щоб перейти на сторінку торгівлі ф'ючерсами. (Примітка: процес ідентичний для безстрокових ф'ючерсів Coin-M).





На сторінці торгівлі ф'ючерсами клацніть на кнопку індикаторів, поставте прапорець біля [ICHIMOKU Cloud] і клацніть [Підтвердити], щоб відкрити індикатор даних Хмар Ішимоку.













Після відкриття Хмари Ішимоку ви побачите відповідні дані, включені в індикатор над графіком K-лінії. Ці дані показують інформацію, що відповідає поточному положенню вашого курсору, а також колір відповідного відрізка лінії на графіку.





Клацніть на кнопку [X], щоб закрити Хмару Ішимоку.









Клацніть на кнопку налаштувань, щоб змінити основні параметри Хмари Ішимоку. Індикатор також підтримує налаштування стилю лінії, включаючи колір, товщину та інші параметри, щоб краще відповідати вашим особистим уподобанням.









Хмара Ішимоку надає нам можливість отримати уявлення про ринкові тенденції. Ви можете комбінувати її з іншими індикаторами, щоб розробити власну стратегію торговлі. Оскільки жоден індикатор не є безпомилковим, ви можете покращити свій аналіз ринку, використовуючи комбінацію різних індикаторів. Крім того, при торгівлі ф'ючерсами рекомендується встановлювати ордери SL при відкритті позицій, щоб уникнути надмірних збитків через помилки в стратегії.



