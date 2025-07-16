Що таке ключ доступу？





Ключ доступу — це нова технологія автентифікації особистості, яка дозволяє користувачам отримувати доступ до онлайн акаунтів на вебсайтах або в застосунках без ручного введення паролів. За допомогою паролів користувачі можуть входити у свої акаунти, використовуючи такі методи, як розпізнавання відбитків пальців, сканування обличчя або налаштування блокування екрана пристрою (наприклад, PIN-коди). Паролі пропонують надійні та ефективні механізми захисту від таких загроз, як фішингові атаки.









1.1 Спрощений вхід без пароля: користувачі можуть безпосередньо отримати доступ до своїх акаунтів за допомогою таких методів, як розпізнавання відбитків пальців, сканування обличчя тощо, що спрощує процес входу і дозволяє уникнути таких проблем, як багаторазові входи або неправильні паролі.





1.2 Підвищена безпека: ключі доступу, засновані на стандартах FIDO Alliance та W3C, використовують зашифровані пари ключів замість паролів, що значно підвищує безпеку. Паролі тісно пов'язані з відповідними застосунками або вебсайтами, гарантуючи, що користувачі не зможуть ненавмисно використати паролі для входу в шахрайські застосунки або вебсайти.





1.3Використання разом з паролями: увійшовши в систему за допомогою ключа доступу, ви можете використовувати біометричні технології, такі як автозаповнення, розпізнавання обличчя або відбитків пальців для автентифікації, що забезпечує плавний перехід від паролів до ключів. Такий дизайн дозволяє користувачам одночасно використовувати як паролі, так і ключі доступу.









Наразі функція ключа доступу є лише в застосунку MEXC, у версіях iOS 16.0.0 або Android 9.0 і вище. Ми продемонструємо процес зняття коштів на прикладі застосунку для iOS.





Примітка: через регіональні обмеження або обмеження пристрою, як-от відсутність підтримки сервісів Google, на деяких пристроях функція ключа доступу може бути недоступна. Ми вдячні за ваше розуміння.









1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть в акаунт, потім торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку головної сторінки застосунку;





2) Торкніться [Безпека];





3) Виберіть [Ключ доступу];





4) На сторінці "Ключ доступу" торкніться [Додати ключ доступу];





5) Введіть код підтвердження з електронної пошти або мобільного телефону, введіть код з Google Authenticator, а потім торкніться [Підтвердити]. Після проходження біометричної аутентифікації ключ буде успішно створено.













1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть в акаунт, потім торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку головної сторінки застосунку;





2) Торкніться [Безпека];





3) Виберіть [Ключ доступу];





4) На сторінці "Ключ доступу" ви побачите всі створені вами ключі доступу. Ви можете торкнутися [Додати ключ доступу] нижче, щоб додати нові ключі, з максимальним лімітом до 10 ключів.





Якщо у вас є кілька ключів доступу, торкніться кнопки редагування у вигляді олівця, щоб змінити назви ключів доступу для полегшення керування ними.





Якщо ви більше не бажаєте використовувати або хочете видалити непотрібні ключі, торкніться кнопки видалення в крайньому правому кутку, щоб видалити вибраний ключ.













1) На сторінці «Ключ доступу» торкніться позначки ⚙️ у верхньому правому куті.

2) Виберіть потрібні варіанти використання і торкніться [Зберегти].

3) Пройдіть двофакторну верифікацію, вказавши необхідний код, а потім торкніться кнопки [Підтвердити], щоб завершити верифікацію.

















Ми продовжимо використовувати застосунок для iOS як приклад для демонстрації процесу зняття коштів.





1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть в акаунт, потім торкніться [Гаманці] в нижньому правому кутку;

2) Виберіть [Зняття] на сторінці "Гаманці";

3) Виберіть криптовалюту, яку ви хочете зняти, наприклад, USDT, і введіть "USDT" в поле пошуку вгорі;

4) Торкніться результату пошуку токена USDT;

5) Виберіть [Зняття коштів ончейн] як спосіб зняття;

6) Заповніть поля "Адреса зняття коштів" і "Кількість зняття", потім виберіть мережу зняття;

7) Переконавшись, що все правильно, торкніться [Підтвердити];

8) Ще раз перевірте інформацію про зняття коштів, а потім торкніться [Підтвердити зняття коштів];









Якщо ви раніше вже створили ключ доступу, після торкання [Підтвердити зняття коштів] вам потрібно буде лише пройти біометричну аутентифікацію або ввести пароль, щоб завершити зняття коштів.





Якщо ви не створювали ключ доступу раніше, після торкання [Підтвердити зняття коштів] з'явиться спливне вікно "Додайте ключ доступу для зняття коштів".





9) Торкніться [Додати ключ доступу];

10) Введіть код підтвердження з електронної пошти або мобільного телефону, введіть код з Google Authenticator і торкніться [Підтвердити]. Після проходження біометричної аутентифікації ваш ключ буде успішно створено.





Після успішного створення ключа доступу вам більше не потрібно буде проходити процедуру 2FA для виконання операцій зняття коштів. Просто пройдіть біометричну аутентифікацію або введіть пароль, щоб здійснити зняття коштів.













1)Введіть електронну пошту або номер телефону, які ви прив'язали до свого акаунту MEXC, а потім торкніться кнопки [Далі].

2) Проведіть, щоб пройти верифікацію.

3) Пройдіть біометричну автентифікацію для входу в застосунок MEXC.









Використання ключа доступу для входу або зняття коштів не тільки спрощує процес і покращує ефективність, але й підвищує безпеку, запобігаючи мережевим атакам і захищаючи ваші активи. Оскільки ключ доступу зберігається на вашому власному пристрої, будь ласка, переконайтеся, що ваш пристрій захищено, щоб запобігти втраті активів у разі втрати пристрою.



