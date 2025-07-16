Що таке модульні блокчейни





З постійним розвитком блокчейн-індустрії, коли один блокчейн працює з сотнями мільйонів або навіть мільярдами користувачів, його сервісні можливості обмежені, а рішення відносно складні. Професіонали галузі послідовно пропонували такі рішення, як шардинг і рівень 2. Ці рішення поступово перетворилися на модульні блокчейни.









Модульний блокчейн – це нове архітектурне рішення, яке розв'язує проблеми масштабованості, з якими стикаються блокчейни.





Основна концепція модульного блокчейну полягає в розбиванні системи блокчейну на незалежні модулі або компоненти, кожен з яких має певні функціональні можливості та може бути відносно незалежно розроблений, протестований, розгорнутий і модернізований. Сьогодні модульні блокчейни в основному складаються з чотирьох частин, а саме: рівень виконання, рівень розрахунків, рівень консенсусу і рівень доступності даних.





Попередні блокчейни мали на меті обробляти все внутрішньо, тоді як модульний блокчейн розділяє різні функціональні можливості блокчейну на незалежні модулі, кожен з яких відповідає за певні функції. Для ілюстрації уявімо, що модульний блокчейн це конструктор LEGO, у якому різні блоки вибираються для того, щоб у результаті створити бажану блокчейн-систему.













Модульний блокчейн розподіляє різні функціональні можливості між різними рівнями. Такий дизайн не тільки покращує масштабованість блокчейну, але й збільшує загальну пропускну здатність, дозволяючи блокчейну обробляти більше транзакцій і даних, щоб задовольнити висхідний попит.









Модульні блокчейни надають розробникам можливість гнучко вибирати й комбінувати функціональні модулі, щоб задовольнити різні вимоги DApp. Розробники можуть створювати дуже гнучкі блокчейн-системи відповідно до конкретних потреб, а також мають можливість краще обслуговувати, керувати й модернізувати їх. Така гнучкість допомагає підвищити продуктивність, стабільність і зручність роботи з блокчейном.









Модульна розробка дозволяє розробникам швидко створювати нові блокчейн-системи, а також масштабувати й модернізувати їх за потреби. Вибираючи функціональні модулі, які відповідають їхнім вимогам, розробники можуть скоротити час і складність розробки, таким чином підвищуючи ефективність розробки. Такий спрощений процес розробки допомагає прискорити просування і впровадження технології блокчейн.













У порівнянні з інтегрованими блокчейн-системами минулого, створення модульних блокчейнів є більш складним завданням. Це ускладнює навчання користувачів і розробників, що потенційно впливає на швидкість впровадження і розробки програм.









На відміну від інтегрованих мереж, таких як Ethereum або Bitcoin, фактичне тестування модульних мереж обмежене. Зрілі блокчейни пройшли широке тестування і перевірку, водночас залишаються сумніви щодо того, чи можуть модульні мережі безперешкодно адаптуватися до реального середовища з високим трафіком.









Розвиток модульного блокчейну все ще перебуває на початковій стадії. Незважаючи на значний інтерес до модульних мереж з боку ринку, цим мережам наразі не вистачає широкого тестування і перевірки в реальних умовах, необхідних для зрілих мереж. Модульні блокчейни все ще знаходяться на ранніх стадіях розвитку, а їхні довгострокові стабільність та ефективність все ще залишаються невизначеними.













Celestia – це перша модульна блокчейн-мережа, яка була запущена в експлуатацію і слугує мережею для зберігання записів про транзакції і забезпечення доступності даних. Прийнявши модульну архітектуру, Celestia дозволяє розробникам кастомізувати блокчейн-рішення, обираючи й комбінуючи різні функціональні модулі відповідно до конкретних потреб.









Omni Network – це інфраструктура сумісна з Ethereum, розроблена для забезпечення сумісності ролап-мереж, таких як Op, Arb, zkS і Stark. Вона слугує базовою інфраструктурою для всіх ролап-мереж і модульних програм на Ethereum, забезпечуючи безперебійну та безпечну роботу користувачів між різними ролап-мережами. Omni пропонує безпечний, ефективний і глобально сумісний фреймворк, представляючи Ethereum як єдину уніфіковану операційну систему для користувачів і розробників.









AltLayer – це тимчасовий рівень масштабування, побудований на оптимістичних ролапах (Optimistic Rollups), який з'єднується з Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos і навіть рішеннями рівнів 1 і 2, такими як Arbitrum й Optimism.





AltLayer підтримує кілька блокчейнів і віртуальних машин (VM), зі стандартною підтримкою EVM і WASM. Таким чином, AltLayer не обмежується одним рішенням рівнів 1 і 2, а слугує модульним рішенням для масштабування всіх EVM- і WASM-сумісних блокчейнів.









Dymension відома своїми модульними блокчейн-програмами RollApps, які є користувацькими інтерфейсами. Ці RollApp підтримують різні програми, від ігор до ринків DeFi та NFT. В основі мережі лежить Dymension Hub, подібний до серверної частини, який відповідає за координацію дій мережі, управління запитами RollApp і підтримку узгодженості системи в цілому.









Mantle Network – це рішення рівня 2 для масштабування, яке поєднує в собі оптимістичні ролапи з розширеною доступністю даних, використовуючи модульну архітектуру для підвищення пропускної здатності основної мережі Ethereum і зниження витрат.









