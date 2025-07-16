З постійним розвитком блокчейн-індустрії, коли один блокчейн працює з сотнями мільйонів або навіть мільярдами користувачів, його сервісні можливості обмежені, а рішення відносно складні. Професіонали З постійним розвитком блокчейн-індустрії, коли один блокчейн працює з сотнями мільйонів або навіть мільярдами користувачів, його сервісні можливості обмежені, а рішення відносно складні. Професіонали
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Аналіз актуальних тем/Що таке мод...і блокчейни

Що таке модульні блокчейни

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
TIA
TIA$0.934-29.98%
OP
OP$0.4561-31.41%
Arbitrum
ARB$0.3047-22.32%
AltLayer
ALTLAYER$0.01901-26.37%
AptosLaunch Token
ALT$0.0003649-6.19%

З постійним розвитком блокчейн-індустрії, коли один блокчейн працює з сотнями мільйонів або навіть мільярдами користувачів, його сервісні можливості обмежені, а рішення відносно складні. Професіонали галузі послідовно пропонували такі рішення, як шардинг і рівень 2. Ці рішення поступово перетворилися на модульні блокчейни.

1. Що таке модульний блокчейн?


Модульний блокчейн – це нове архітектурне рішення, яке розв'язує проблеми масштабованості, з якими стикаються блокчейни.

Основна концепція модульного блокчейну полягає в розбиванні системи блокчейну на незалежні модулі або компоненти, кожен з яких має певні функціональні можливості та може бути відносно незалежно розроблений, протестований, розгорнутий і модернізований. Сьогодні модульні блокчейни в основному складаються з чотирьох частин, а саме: рівень виконання, рівень розрахунків, рівень консенсусу і рівень доступності даних.

Попередні блокчейни мали на меті обробляти все внутрішньо, тоді як модульний блокчейн розділяє різні функціональні можливості блокчейну на незалежні модулі, кожен з яких відповідає за певні функції. Для ілюстрації уявімо, що модульний блокчейн це конструктор LEGO, у якому різні блоки вибираються для того, щоб у результаті створити бажану блокчейн-систему.

2. Переваги модульного блокчейну


2.1 Висока масштабованість


Модульний блокчейн розподіляє різні функціональні можливості між різними рівнями. Такий дизайн не тільки покращує масштабованість блокчейну, але й збільшує загальну пропускну здатність, дозволяючи блокчейну обробляти більше транзакцій і даних, щоб задовольнити висхідний попит.

2.2 Висока гнучкість


Модульні блокчейни надають розробникам можливість гнучко вибирати й комбінувати функціональні модулі, щоб задовольнити різні вимоги DApp. Розробники можуть створювати дуже гнучкі блокчейн-системи відповідно до конкретних потреб, а також мають можливість краще обслуговувати, керувати й модернізувати їх. Така гнучкість допомагає підвищити продуктивність, стабільність і зручність роботи з блокчейном.

2.3 Легка розробка


Модульна розробка дозволяє розробникам швидко створювати нові блокчейн-системи, а також масштабувати й модернізувати їх за потреби. Вибираючи функціональні модулі, які відповідають їхнім вимогам, розробники можуть скоротити час і складність розробки, таким чином підвищуючи ефективність розробки. Такий спрощений процес розробки допомагає прискорити просування і впровадження технології блокчейн.

3. Недоліки модульного блокчейну


3.1 Складність опанування


У порівнянні з інтегрованими блокчейн-системами минулого, створення модульних блокчейнів є більш складним завданням. Це ускладнює навчання користувачів і розробників, що потенційно впливає на швидкість впровадження і розробки програм.

3.2 Обмежене тестування


На відміну від інтегрованих мереж, таких як Ethereum або Bitcoin, фактичне тестування модульних мереж обмежене. Зрілі блокчейни пройшли широке тестування і перевірку, водночас залишаються сумніви щодо того, чи можуть модульні мережі безперешкодно адаптуватися до реального середовища з високим трафіком.

3.3 Рання стадія розвитку


Розвиток модульного блокчейну все ще перебуває на початковій стадії. Незважаючи на значний інтерес до модульних мереж з боку ринку, цим мережам наразі не вистачає широкого тестування і перевірки в реальних умовах, необхідних для зрілих мереж. Модульні блокчейни все ще знаходяться на ранніх стадіях розвитку, а їхні довгострокові стабільність та ефективність все ще залишаються невизначеними.

4. Репрезентативні проєкти модульних блокчейнів


4.1 Celestia (TIA)


Celestia – це перша модульна блокчейн-мережа, яка була запущена в експлуатацію і слугує мережею для зберігання записів про транзакції і забезпечення доступності даних. Прийнявши модульну архітектуру, Celestia дозволяє розробникам кастомізувати блокчейн-рішення, обираючи й комбінуючи різні функціональні модулі відповідно до конкретних потреб.

4.2 Omni Network (OMNI)


Omni Network – це інфраструктура сумісна з Ethereum, розроблена для забезпечення сумісності ролап-мереж, таких як Op, Arb, zkS і Stark. Вона слугує базовою інфраструктурою для всіх ролап-мереж і модульних програм на Ethereum, забезпечуючи безперебійну та безпечну роботу користувачів між різними ролап-мережами. Omni пропонує безпечний, ефективний і глобально сумісний фреймворк, представляючи Ethereum як єдину уніфіковану операційну систему для користувачів і розробників.

4.3 AltLayer (ALT)


AltLayer – це тимчасовий рівень масштабування, побудований на оптимістичних ролапах (Optimistic Rollups), який з'єднується з Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos і навіть рішеннями рівнів 1 і 2, такими як Arbitrum й Optimism.

AltLayer підтримує кілька блокчейнів і віртуальних машин (VM), зі стандартною підтримкою EVM і WASM. Таким чином, AltLayer не обмежується одним рішенням рівнів 1 і 2, а слугує модульним рішенням для масштабування всіх EVM- і WASM-сумісних блокчейнів.

4.4 Dymension (DYM)


Dymension відома своїми модульними блокчейн-програмами RollApps, які є користувацькими інтерфейсами. Ці RollApp підтримують різні програми, від ігор до ринків DeFi та NFT. В основі мережі лежить Dymension Hub, подібний до серверної частини, який відповідає за координацію дій мережі, управління запитами RollApp і підтримку узгодженості системи в цілому.

4.5 Mantle Network (MNT)


Mantle Network – це рішення рівня 2 для масштабування, яке поєднує в собі оптимістичні ролапи з розширеною доступністю даних, використовуючи модульну архітектуру для підвищення пропускної здатності основної мережі Ethereum і зниження витрат.

5. Як купити модульні токени


MEXC пропонує токени, пов'язані з модульними блокчейнами, такі як TIA, OMNI, MNT, DYM і ALT. Ви можете купити їх на споті платформи MEXC.

Візьмемо для прикладу купівлю TIA. Відкрийте застосунок MEXC на своєму мобільному телефоні, введіть "TIA" в пошуковому рядку вгорі й виберіть "TIA" у вкладці "Спот". На сторінці графіка K-лінії торкніться [Купити]. Потім виберіть тип ордера і заповніть інформацію, наприклад, кількість ордера. Нарешті, торкніться [Купити TIA], щоб здійснити купівлю.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT