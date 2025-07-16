Skate: революція кросчейн-інфраструктури для мультичейн-інтероперабельності









Skate (раніше Range Protocol) — це революційна інновація в інфраструктурі блокчейну, позиціонована як перший універсальний прикладний рівень, що підтримує безперебійну взаємодію між кількома віртуальними машинами (VM). Проєкт безпосередньо розв'язує одну з ключових проблем сучасної екосистеми блокчейну — фрагментацію ліквідності та користувацького досвіду між різними мережами. Створюючи оркестральний рівень, який з'єднує основні віртуальні машини, такі як віртуальна машина Ethereum (EVM), віртуальна машина Solana (SVM), віртуальна машина TON (TVM) та Move VM, Skate прагне фундаментально змінити користувацький досвід та робочий процес розробників у секторі децентралізованих фінансів (DeFi).









Основна місія Skate — усунути бар'єри між різними екосистемами блокчейну. Хоча різні віртуальні машини пропонують чіткі технічні переваги, фрагментація прикладних застосунків та ліквідності значно обмежила як користувацький, так і розробницький досвід. Рішення Skate полягає у створенні єдиного рівня інфраструктури, який дозволяє застосункам працювати на тисячах блокчейнів, зберігаючи при цьому нефрагментований стан застосунків, досягаючи справжнього принципу «розробка один раз, розгортання на кількох блокчейнах».









Погіршення користувацького досвіду: нові віртуальні машини, такі як SVM, TVM та Move VM, пропонують унікальні переваги, але кросчейн-операції часто потребують використання мостів, налаштування кількох гаманців та розуміння різних технічних архітектур, що ускладнює ефективну навігацію звичайним користувачам.





Підвищена складність розробки: створення кросчейн-застосунків потребує адаптації до різних технічних стеків, мов смартконтрактів та логіки кросчейн-інтеграції. Це призводить до довших циклів розробки, вищих витрат та підвищених ризиків безпеки.





Фрагментація ліквідності: хоча Ethereum має найглибшу ліквідність, блокчейни натрапляють на труднощі в доступі та інтеграції цієї ліквідності без ефективних рішень у вигляді мостів. Це часто призводить до погіршення користувацького досвіду та порушення безпеки.









Skate представляє інноваційний рівень оркестральності, який забезпечує безперешкодне підключення між кількома віртуальними машинами без необхідності виходу із середовища нативних мереж. Наприклад, користувачі мережі TON можуть безпосередньо взаємодіяти із застосунками на EVM, Solana та інших мережах, зберігаючи особливості кожної мережі, усуваючи типові труднощі, пов'язані з кросчейн-операціями.













Як центральний нод, що з'єднує різні віртуальні машини, цей рівень абстрагує складність кросчейн-інтероперабельності, маршрутизації транзакцій та синхронізації станів. Користувачі можуть безперешкодно отримувати доступ до мультичейн-застосунків без необхідності розуміти або взаємодіяти з базовою технічною інфраструктурою.









Сумісність з EVM: повністю підтримує Ethereum та мережі його другого рівня, забезпечуючи безперешкодну інтеграцію з усталеною екосистемою DeFi.

Інтеграція з SVM: використовує високу пропускну здатність Solana та низькі витрати на транзакції для підвищення продуктивності.

Доступ до TVM: підключається до величезної бази користувачів в екосистемі TON.

Підтримка Move VM: розширює сумісність до таких мереж, як Aptos та Sui, які надають пріоритет безпеці смартконтрактів.









Поєднуючи автоматизовані механізми маркет-мейкерів (AMM) з торговою платформою ончейн, Skate створює єдиний пул ліквідності, доступний з будь-якої під'єднаної мережі. Це усуває необхідність для користувачів керувати активами в різних мережах, водночас пропонуючи розробникам доступ до глибокої, консолідованої ліквідності.









Skate переосмислює традиційну модель "стану, ізольованого мережею", дозволяючи застосункам підтримувати єдиний стан у всіх підключених мережах. Це значно зменшує складність розробки та пом'якшує ризики безпеки, пов'язані з невідповідностями станів.













Як центральний нод екосистеми, Skatepark пропонує користувачам єдиний інтерфейс для дослідження застосунків крос-VM, переосмислюючи спосіб взаємодії користувачів із DEX та ончейн-послугами. Вона підтримує:





Доступ до застосунків на всіх підключених віртуальних машинах

Виконання кросчейн операцій DeFi в межах середовища нативних мереж

Участь у подвях екосистеми для отримання винагород

Відкриття нових мультичейн-протоколів та застосунків









Як ядро механізму стимулювання екосистеми, Ollies винагороджує користувачів, які активно взаємодіють із застосунками крос-VM та сприяють зростанню екосистеми. Це створює позитивний зворотний зв'язок, збільшуючи участь та винагороди, що, своєю чергою, приваблює більше користувачів, зрештою зміцнюючи як залучення спільноти, так і авторитет мережі.













SKATE є нативним токеном екосистеми та виконує кілька критично важливих функцій у сфері управління, безпеки та економічних стимулів:





Управління: власники токенів можуть голосувати за ключові стратегічні рішення, такі як оновлення протоколів та зміни параметрів.

Механізм стейкінгу: стейкінг SKATE підвищує безпеку мережі, а користувачі отримують винагороди.

Комісії за транзакції: функція платіжного токена для кросчейн-транзакцій на платформі.

Стимули ліквідності: винагороди розподіляються між учасниками єдиного пулу ліквідності.









Успіх seed-раунду: залучено 3,75 млн $ від інституційних інвесторів, включаючи HashKey Capital, Mirana Ventures та Spark Digital Capital, що забезпечило як фінансову, так і стратегічну підтримку.





Плани щодо ICO: плани щодо запуску первинної пропозиції токенів на суму 1 млн $ через Legion Launchpad, балансуючи інституційні інвестиції з участю спільноти.













Прибутковий фарм кросчейн: беріть участь у мультичейн-майнінгу ліквідності в один клац, усуваючи необхідність ручного управління кросчейн-позиціями.

Уніфіковані протоколи кредитування: агрегуйте ліквідність у різних мережах, щоб пропонувати кращі відсоткові ставки та диверсифіковані варіанти забезпечення.

Кросчейн-агрегація DEX: здійснюйте угоди за допомогою інтелектуальної маршрутизації до найвигідніших цін та найглибших пулів ліквідності у різних мережах.









Кросчейн-ігри: користуйтеся високою продуктивністю Solana для ігрового процесу, одночасно керуючи активами на Ethereum.

Єдиний ринок NFT: агрегуйте активи NFT в різних мережах, щоб розширити можливості колекціювання та торгівлі.

Інтероперабельність ігрових активів: забезпечте безперебійне переміщення ігрових предметів та персонажів між різними блокчейнами.









Управління ланцюгом постачання: координуйте етапи ланцюга постачання у різних блокчейнах, зберігаючи єдину видимість та контроль.

Системи кросчей-ідентифікації: створюйте єдину цифрову ідентифікацію, яка охоплює кілька блокчейн-мереж.

Корпоративні DeFi: доступ до кросчейн-фінансових послуг через єдиний інтерфейс, що спрощує управління капіталом.













Традиційні кросчейн-мости: потребують переказу активів, часто повільні, дорогі та схильні до ризиків безпеки. На противагу цьому, Skate надає власну кросчейн-інтероперабельність без мостів.

Мутичейн-протоколи: підтримують ізольоване управління станом для кожної мережі, тоді як Skate досягає нефрагментованого стану застосунків у всіх мережах.

Рішення рівня 2: зосереджені на покращенні продуктивності в межах однієї мережі, без розв'язання питання сумісності. Skate, однак, поєднує екосистеми рівня 2 та основної мережі.









Досвід роботи з нативною мережею: користувачі взаємодіють безпосередньо в межах своєї нативної мережі без перемикання мереж.

Єдине управління станом: забезпечує узгоджений стан застосунків у всіх підключених мережах.

Комплексна підтримка віртуальних машин: сумісність з усіма основними віртуальними машинами (EVM, SVM, TVM та Move VM).

Зручна для розробників архітектура: спрощує процес кросчейн-розробки.

Інституційна підтримка: сильна підтримка через інвестиції від провідних венчурних фондів, що зміцнює довіру до галузі.













Розширення підтримки нових віртуальних машин.

Оптимізація швидкості транзакцій, економічної ефективності та взаємодії з користувачем.

Покращення кросчейн-аудитів безпеки та управління станом.

Удосконалення інструментів для розробників, включаючи SDK та API.









Встановлення стратегічних партнерств з провідними проєктами DeFi, ігор та корпоративного блокчейну.

Запуск програм стимулювання розробників та освітніх ресурсів.

Зосередження уваги на розширенні ринку в регіонах з високим рівнем впровадження блокчейну.









Skate, завдяки своїй інноваційній універсальній архітектурі прикладного рівня, розв'язує ключову проблему фрагментації в екосистемах блокчейнів. Поєднуючи власний досвід роботи з блокчейном, єдине управління станом та повну підтримку віртуальних машин, проєкт пропонує користувачам та розробникам абсолютно нову парадигму для кросчейн-інтероперабельності. Його токеноміка тісно пов'язана з участю в екосистемі, тоді як інституційна підтримка та чітка дорожня карта сприяють його довгостроковому розвитку. Оскільки мультичейн-екосистеми продовжують конвергенцію, Skate неухильно просувається до набуття статусу ключового гравця у кросчейн-інфраструктурі, відкриваючи нові шляхи для масштабного впровадження блокчейну.





Наразі SKATE доступний на платформі MEXC. Виконайте наступні кроки, щоб купити SKATE:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт

2) Введіть «SKATE» у рядку пошуку та виберіть спотову торгівлю

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну і завершіть угоду.







