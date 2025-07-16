LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.





Labubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником Касінгом Лунгом (Kasing Lung) — з моменту своєї появи у 2015 році стрімко завоював серця фанатів по всьому світу завдяки своєму унікальному образу — «милого, але лютого». У 2019 році потужна колаборація з Pop Mart, яка поєднала магію сліпих коробок і хвилю трендової культури, принесла Labubu шалену популярність, зробивши його омріяною «соціальною валютою» серед молодого покоління.





Labubu — це не просто популярний іграшковий IP, а символ емоційного зв'язку та внутрішнього відгуку. Його гострі вушка, широко розкритий рот і гострі ікла створюють яскравий контраст, що глибоко приваблює покоління Z. На платформах, як-от Xiaohongshu, Douyin та Instagram, Labubu присутній всюди — як символ популярності, трендів і цифрового трафіку.













Подорож Labubu в Web3 розпочалася як мемпроєкт на блокчейні Solana, керований спільнотою. Спочатку натхненний мем-зображенням з елементами Labubu, проєкт не претендував на будь-яку офіційну приналежність до інтелектуальної власності. Однак, завдяки емоційно виразному візуальному стилю та ефективному управлінню спільнотою, LABUBU швидко привернув увагу великої кількості власників токенів.





Токен LABUBU вдало поєднує популярність іграшкових IP з культурою мемів екосистеми Solana, набуваючи стрімкої популярності на ринках Таїланду, В'єтнаму та Південної Кореї. Багато інвесторів розглядають його як потенційний «культурний криптоактив», подібний до ранніх мемкоїнів, таких як DOGE та PEPE : рушійною силою якого є настрої спільноти та культурний символізм.









Популярність LABUBU давно перевершила можливості фізичного ринку популярних іграшок, успішно розширившись у криптовалютному просторі.





Нещодавно мемкоїн LABUBU, названий на честь Лабубу, різко зріс у популярності після випуску нової серії продуктів, знову ставши центром уваги на ринку. Численні впливові KOL криптовалют, зокрема відомий Ansem, опублікували твіти із зображенням Labubu, що викликало сильний відгук у спільноті.





Згідно з даними GMGN, ринкова капіталізація LABUBU злетіла з сотень тисяч до 18 млн $, збільшившись у десятки разів; обсяг торгівлі на піку за 24 години перевищив 9,5 млн $, що зробило його одним з найпопулярніших мемпроєктів у мережі Solana. Одночасно різко зросла активність у соціальних мережах: спільноти в Telegram стрімко збільшилися до десятків тисяч учасників, популярність тем у Twitter постійно зростала, а обсяг пошуку в Google збільшувався в геометричній прогресії.









Варто зазначити, що через «квазіофіційний» стиль зображень та елементи IP деякі користувачі помилково вважали, що це офіційний Web3-проєкт, запущений Pop Mart, що ще більше привернуло до нього увагу. Хоча ажіотаж дещо вщух, загальна популярність LABUBU значно перевищує популярність інших мемпроєктів, демонструючи сильнішу культурну прихильність.









Майбутнє LABUBU привернуло значну увагу ринку. З одного боку, його вибухова популярність на ринку трендових іграшок не викликає сумнівів — він став «універсальною валютою» в соцмережах серед молоді в усьому світі та спричинив ефект швидкого маштабування в бізнес-моделі Pop Mart. Серія MONSTERS принесла Pop Mart значні прибутки, а її вінілові й плюшеві вироби стали щорічними бестселерами.





З іншого боку, LABUBU стикається з проблемами, пов'язаними з ринковими бульбашками та ризиками ажіотажу. Подібно до глобально розкручених NFT минулого, LABUBU підживлює ринкові спекуляції, створюючи дефіцит і граючи на страху споживачів проґавити можливість отримати вигоду (FOMO). Однак історія вчить нас, що після такого інтенсивного ажіотажу багато продуктів врешті-решт повертаються до затишшя або навіть страждають від наслідків вибуху спекулятивної бульбашки.





Думки учасників ринку щодо майбутнього LABUBU розходяться. Дехто вважає, що LABUBU може зазнати ринкової волатильності, подібної до NFT, тоді як інші стверджують, що унікальна культурна привабливість і наскрізні комерційні можливості LABUBU дають йому змогу підтримувати сильний імпульс як на ринку популярних іграшок, так і на криптовалютному ринку. Як би там не було, глобальне зростання LABUBU є чудовим прикладом для спостереження за культурною економікою нового покоління.





Безсумнівно, Labubu — це новий вид крипто-феномену, що виник завдяки культурному резонансу. Від найпопулярнішої іграшки до сенсаційного мемкоїна, він успішно поєднує мистецтво, моду, соціальну взаємодію та Web3. Успіх токена LABUBU не випадковий, він представляє нову тенденцію перетворення впливових візуальних об'єктів інтелектуальної власності з реального світу на емоційний рушій та інструмент створення цінності в криптопросторі. У майбутньому Labubu може перестати бути просто іграшкою або мемом — він може стати частиною «цифрової ідентичності» наступного покоління, ведучи нас у нову цифрову еру.





У цьому ринковому середовищі користувачам, які зацікавлені в торгівлі LABUBU , варто розглянути біржу MEXC . Відома своїм швидким процесом лістингу токенів, надзвичайно конкурентоспроможними низькими комісіями за торгівлю і відмінною ліквідністю, MEXC здобула довіру та прихильність багатьох інвесторів, ставши кращою платформою для початку діяльності на ринку криптоактивів.





