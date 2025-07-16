Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют





На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн-проєктів у світі. Завдяки інноваційному підходу до впровадження криптовалют і механізмів консенсусу, Pi Network прагне подолати розрив між традиційною інфраструктурою блокчейну й основними користувацькими програмами.













Pi Network офіційно стартувала 14 березня 2019 року (День Пі). Ініціатором проєкту виступила група докторів наук зі Стенфордського університету, які виявили ключову перешкоду на шляху впровадження криптовалют: хоча технологія блокчейну обіцяє децентралізацію та фінансову інклюзію, насправді майнінг і участь у ньому залишаються недосяжними для більшості людей через високе енергоспоживання, технічну складність та дорогі апаратні вимоги.





Бачення проєкту є чітким і амбітним. Він спрямований на створення найбільш інклюзивної P2P-екосистеми та онлайн-досвіду за підтримки Pi, найбільш поширеної криптовалюти в усьому світі.









Проєктом керують два доктори наук зі Стенфорду, які мають додатковий професійний досвід.





Доктор Ніколас Коккаліс (керівник проєкту): доктор філософії Стенфорда, який викладав у Стенфорді перший курс із децентралізованих програм (CS359B, 2018). Його робота зосереджена на поєднанні розподілених систем із взаємодією людина-комп'ютер з метою впровадження криптовалют у повсякденне життя.





Доктор Чендяо Фан (керівник продукту): доктор філософії з антропології в Стенфорді, спеціалізується на використанні соціальних обчислень для розкриття людського потенціалу в широких масштабах. Її дослідження зосереджені на оптимізації взаємодії людини і комп'ютера та передбаченні майбутнього соціального й економічного життя за допомогою мережевих технологій.





Сьогодні основна команда, що складається з більш ніж 35 членів по всьому світу, активно рухається до спільної мети децентралізації, підтримуючи пристрасну спільноту з десятків мільйонів користувачів.









Pi Network досягла значного зростання спільноти, сформувавши глобальну мережу з десятків мільйонів користувачів. Ця велика база користувачів стала однією з найбільших криптовалютних спільнот у світі, демонструючи успіх проєкту в підвищенні доступності криптовалют.













Pi Network побудована на інноваційному механізмі консенсусу, який відрізняється від традиційних блокчейн-мереж. Вона використовує Stellar Consensus Protocol (SCP), який дозволяє користувачам майнити і підтверджувати транзакції в мережі, водночас підтримуючи безпеку і довіру до системи. Такий підхід дозволяє уникнути високого споживання енергії, пов'язаного з механізмами proof-of-work (PoW), що використовуються у Bitcoin та інших мережах.





Енергоефективність: механізм консенсусу на основі SCP не вимагає енергоємного майнінгу, підтримуючи екологічну стійкість і сумісність з мобільними пристроями.





Масштабованість: протокол здатний обробляти великий обсяг транзакцій, водночас підтримуючи безпеку і децентралізацію мережі.





Демократична участь: користувачі можуть брати участь в консенсусі мережі без спеціалізованого обладнання або енергоємних обчислень.









Pi Network представляє революційну модель майнінгу, орієнтовану на мобільний доступ. Користувачі можуть майнити безплатно за допомогою своїх смартфонів, надаючи людям по всьому світу більш справедливий і розподілений доступ до криптовалюти. Цей мобільний підхід докорінно змінює традиційний майнінг, який зазвичай залежить від спеціалізованого обладнання і високого енергоспоживання.





Мобільний майнінг реалізується за допомогою зручного застосунку. Користувачі можуть заробляти токени Pi шляхом регулярної взаємодії й участі в мережі. Ця модель має багато переваг:





Знижує технічні та фінансові бар'єри, сприяючи прийняттю криптовалют.

Забезпечує широке розповсюдження токенів серед різноманітного населення світу.

Заохочує постійне залучення користувачів до екосистеми мережі.

Підвищує безпеку мережі завдяки розподіленій участі.









Основний алгоритм призначений не тільки для запису нових транзакцій у блоках кожні кілька секунд, але й для періодичного виконання складніших обчислень. Це дозволяє Pi Network підтримувати програми, що виходять за межі обробки транзакцій, зокрема:





Смартконтракти: уможливлюючи роботу децентралізованих програм і автоматизованих протоколів.

Транскордонні транзакції: сприяння глобальним фінансовим взаємодіям.

Децентралізовані програми (dApp): створення комплексної екосистеми на основі блокчейну.

Верифікація KYC: інтеграція процесів KYC безпосередньо в архітектуру блокчейну.









Pi Network впровадила комплексну систему KYC як наріжний камінь своєї системи безпеки та легітимності. Система призначена для забезпечення участі реальних людей, створення основи для співпраці в мережі та підтримки спільноти в побудові децентралізованої екосистеми з реальною корисністю. Основні завдання:





Верифікація особи: забезпечення того, щоб учасники були реальними особами, а не ботами чи фейковими акаунтами.

Дотримання регуляторних норм: відповідність міжнародним фінансовим нормам і стандартам боротьби з відмиванням грошей.

Безпека мережі: запобігання використанню системи зловмисниками.

Справедливий розподіл: гарантування справедливого розподілу токенів між верифікованими користувачами.













Максимальна пропозиція: 100 мільярдів токенів Pi.

Структура розподілу: 65 мільярдів токенів (65%) виділено для майнінгу та розподілу спільноті. Станом на 21 травня 2025 року пропозиція в обігу становить 7,2 мільярда токенів.

Економічна модель: 65% загальної пропозиції зарезервовано для винагород за майнінг і розподілу спільноті. Решта 35% призначені для основної команди, консультантів і розвитку екосистеми, що відображає прихильність проєкту до розподілу токенів на користь спільноті.









Економічна модель Pi Network зосереджена на створенні цінності завдяки корисності, а не спекулятивній торгівлі. Вона спрямована на створення реальних сценаріїв використання, які надають токенам Pi внутрішню цінність:





Платіжна система: токени Pi слугують засобом обміну в екосистемі Pi і за її межами.

Робота dApp: забезпечення роботи децентралізованих програм, побудованих на мережі Pi.

Участь в управлінні: дозволяє членам спільноти брати участь в управлінні мережею через володіння токенами Pi.

Механізм заохочення: винагорода користувачів за різні внески в розвиток і підтримку екосистеми.













Команда Pi Network оголосила, що раніше запланований запуск Open Mainnet, який спочатку планувався на кінець 2024 року, було перенесено на перший квартал 2025 року. Зараз проєкт зосереджений на завершенні верифікації KYC і розширенні децентралізованих програм до запуску основної мережі в 2025 році.





Розробка основної мережі є важливою віхою для Pi Network. Вона знаменує перехід від тестового середовища до повнофункціональної блокчейн-мережі і охоплює такі компоненти:





Технічна інфраструктура: побудова повної архітектури блокчейну для підтримки повноцінної роботи мережі.

Завершення KYC: перевірка ідентифікаційних даних великої глобальної бази користувачів.

Екосистема програм: розробка та запуск децентралізованих програм, які надають практичну користь токену Pi.

Відповідність нормативним вимогам: забезпечення відповідності глобальним фінансовим нормам.









Згідно з офіційними повідомленнями, Pi Foundation запустив Pi Network Ventures з початковими інвестиціями в розмірі 100 мільйонів доларів США (у токенах Pi і доларах США). Ініціатива спрямована на фінансування стартапів, які розвивають або сприяють розвитку екосистеми Pi. Основні напрями:





Інвестиції в стартапи;

Розробка програм;

Інфраструктурні проєкти;

Дослідження й інновації в галузі технології блокчейну.













Pi Network позиціонує себе як практичне платіжне рішення для повсякденних транзакцій. Її дизайн, орієнтований на мобільні пристрої, робить її особливо придатною для:





P2P-переказів;

Платежів у магазинах;

Транскордонних грошових переказів;

Мікроплатежів.









Екосистема Pi розроблена для підтримки широкого спектру програм у DeFi, зокрема:





Кредитування і запозичення;

Децентралізовані біржі;

Пули ліквідності;

Прибутковий фарм.









Використовуючи свій соціальний фундамент, Pi Network дозволяє створювати унікальні програми, орієнтовані на спільноту, такі як:





Соціальна комерція;

Винагороди за створення контенту;

Участь в управлінні;

Інструменти для розбудови спільнот.









Маючи масштабовану архітектуру та низькі транзакційні витрати, Pi Network може підтримувати бізнес-сценарії, такі як:





Управління ланцюгами постачання;

Цифрова ідентифікація;

Смартконтракти;

Програми лояльності клієнтів.













Pi Network диференціює себе на переповненому ринку криптовалют завдяки чотирьом ключовим перевагам:





Доступність: модель мобільного майнінгу усуває технічні бар'єри.

Розмір спільноти: десятки мільйонів користувачів роблять її однією з найбільших криптоспільнот у світі.

Енергоефективність: механізм консенсусу SCP є більш екологічним у порівнянні з PoW.

Соціальна інтеграція: соціальна основа зміцнює зв'язки між членами спільноти.









Pi Network працює в конкурентному середовищі, яке охоплює традиційні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, мобільні блокчейн-проєкти, соціально орієнтовані криптовалюти та платіжні токени.









Побоювання щодо централізації: у січні 2025 року в репортажі CNN зазначалося, що всі ноди основної мережі управляються централізовано командою Pi, що викликає сумніви щодо дотримання мережею принципів децентралізації.

Невизначена цінність: у короткостроковій перспективі Pi навряд чи досягне 100 USD, а відсутність зрілого торгового ринку збільшує волатильність ціни.

Дебати щодо легітимності: дехто ставить під сумнів, чи дійсно Pi демократизує майнінг, чи просто використовує довіру користувачів для побудови системи.













Основні напрями включають поліпшення масштабованості, розширення можливостей смартконтрактів, підвищення кросчейн-сумісності та посилення безпеки.









Поточні зусилля спрямовані на підтримку глобальної нормативно-правової відповідності, оптимізацію процедур KYC, посилення заходів по боротьбі з відмиванням грошей і вдосконалення механізмів захисту користувачів.









Можливості зростання включають розвиток партнерських відносин, запуск освітніх ініціатив, сприяння фінансовій інклюзії і створення інноваційних хабів.









Pi Network — це сміливий експеримент, спрямований на те, щоб зробити криптовалюту більш доступною і побудувати інклюзивнішу екосистему блокчейну. Завдяки інноваційній моделі мобільного майнінгу, механізму консенсусу з низьким енергоспоживанням і великій базі спільноти, проєкт досяг значного масштабу і залучення.





Його довгостроковий успіх залежатиме від того, чи зможе він перейти від експерименту з мобільного майнінгу до повнофункціональної блокчейн-екосистеми з реальною корисністю. Майбутній запуск основної мережі, постійний розвиток екосистеми та зусилля з дотримання нормативних вимог будуть ключовими для визначення його майбутньої життєздатності.





Незважаючи на постійні виклики та дебати, Pi Network проклала унікальний шлях у сфері доступності криптовалюти та побудови спільноти, досягнувши безпрецедентного масштабу в блокчейн-просторі. У міру того, як проєкт переходить від експериментів до повноцінної роботи, його вплив на криптовалюту і поширення технології блокчейну буде ставати все більш очевидним. Незалежно від кінцевого результату, він зробив цінний внесок в інновації в технології блокчейну і моделях розподілу токенів.





