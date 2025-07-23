ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3





На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3 : створення, управління та монетизацію високоякісної інфраструктури даних. Оскільки попит штучного інтелекту на великі, надійні та перевірені дані зростає, Codatta поєднує творців даних та розробників штучного інтелекту, створюючи ринок без дозволів, який перетворює необроблену інформацію на цінні ресурси, забезпечені активами.





Нативний токен управління проєкту, XNY, лежить в основі цієї інноваційної екосистеми, сприяючи транзакціям, стимулюючи участь та забезпечуючи демократичне управління. Проєкт має підтримку провідних галузевих інвесторів та інтегрований з відомими блокчейнами, такими як Metis . Codatta знаходиться на перетині штучного інтелекту, блокчейну та науки про дані, демонструючи переконливий інвестиційний потенціал.













Сучасна революція в галузі ШІ стикається з фундаментальним вузьким місцем — отриманням якісних і перевірених даних. Традиційні централізовані ринки даних мають низку обмежень:





Відсутність підтвердження походження даних: важко перевірити походження та автентичність даних.

Недостатні можливості монетизації: творці даних не можуть постійно отримувати від них прибуток.

Недостатня якість: немає надійного механізму для забезпечення точності даних.

Ризики конфіденційності та безпеки: централізоване сховище створює єдині точки відмови та проблеми з конфіденційністю

Вузькі місця масштабованості: традиційні системи не можуть ефективно обробляти величезні потреби ШІ в даних.





Codatta долає ці виклики за допомогою революційного підходу — поєднання технології блокчейн з механізмами перевірки на основі ШІ для створення інновації, яку підприємства називають «першим у світі науково правдивим децентралізованим протоколом даних».









Як універсальна платформа для анотацій та маркування, Codatta перетворює людський інтелект на набори даних, що використовуються штучним інтелектом, а її основна ціннісна пропозиція побудована на трьох стовпах:









Codatta сприяє відкритій екосистемі, яка дозволяє творцям даних надавати цінну інформацію без централізованого схвалення. Ця демократизована модель гарантує, що високоякісні джерела даних по всьому світу можуть брати участь в економіці штучного інтелекту.









На відміну від традиційних платформ даних, що покладаються на суб'єктивні оцінки якості, Codatta впроваджує сувору систему оцінювання довіри, яка забезпечує кількісні показники надійності даних, дозволяючи розробникам штучного інтелекту приймати обґрунтовані рішення щодо якості та придатності даних.









Один із найінноваційніших компонентів Codatta — вбудована система роялті, яка гарантує, що автори даних отримують винагороду за подальше використання їхньої роботи. Це надає сталі стимули для створення якісних даних і підтримання довгострокової залученості учасників.













Технологія Codatta побудована на передовому аналізі метаданих блокчейну, зосереджуючись на декодуванні анонімних адрес блокчейну, збагачених семантичними метаданими. Це перетворює складні транзакції ончейн на практичні висновки, особливо застосовні до:





Відповідність та управління ризиками: допомога фінансовим установам та протоколам у виконанні нормативних вимог.

Аналіз трендів: надання ринкової інформації через розпізнавання шаблонів даних блокчейну.

Перевірка облікових даних: перетворення поведінки ончейн на перевірені кредитні та репутаційні рейтинги.









Розроблений спеціально для метаданих блокчейну, протокол співпраці на основі штучного інтелекту дозволяє:





Автоматизована оцінка якості даних: алгоритми машинного навчання постійно аналізують та оцінюють внески даних.

Інтелектуальне зіставлення: системи ШІ з'єднують творців даних із найбільш релевантними сторонами, які потребують даних.

Прогнозна аналітика: передові алгоритми підтримують прогнозування попиту на дані та ринкових тенденцій.









Архітектура Codatta підтримує різні мережі блокчейнів, забезпечуючи широку сумісність та максимальну корисність. Нещодавнє партнерство з Metis підкреслює відданість мультичейн-функціональності, тоді як токен управління XNY працює на BNB Chain, пропонуючи користувачам недорогі та високопродуктивні транзакції.













В основі технологічних інновацій Codatta лежить децентралізована система перевірки даних, яка забезпечує цілісність даних завдяки багаторівневій валідації:





Перший рівень: оцінка репутації авторів





Кожен автор даних підтримує динамічний рейтинг репутації на основі історичної якості внесків, експертних відгуків та алгоритмічних оцінок, сприяючи саморегульованій екосистемі, де високоякісні автори природно виділяються.





Другий рівень: перевірка з різних джерел





Критичні точки даних проходять перевірку з різних джерел, що потребує підтвердження від кількох незалежних авторів перед остаточним затвердженням. Цей механізм консенсусу значно знижує ймовірність потрапляння неправдивих або оманливих даних до системи.





Третій рівень: контроль якості за допомогою штучного інтелекту





Вдосконалені алгоритми машинного навчання постійно контролюють внески даних, виявляють потенційні аномалії, невідповідності або проблеми з якістю та повторно покращують точність на основі історичних закономірностей.









Codatta застосовує передові технології конфіденційності для захисту чутливої інформації, зберігаючи при цьому корисність даних:





Інтеграція доведення з нульовим розголошенням: дозволяє перевіряти дані без розкриття чутливої інформації, забезпечуючи дотримання конфіденційності.

Диференціальна конфіденційність: додає точно калібрований шум до наборів даних, захищаючи конфіденційність особистості, зберігаючи при цьому статистичну корисність для навчання ШІ.

Безпечні багатосторонні обчислення: для завдань з обробки високочутливих даних використовуються безпечні протоколи багатосторонніх обчислень, що дозволяють проводити аналіз без розкриття необроблених даних жодному окремому учаснику.













XNY є нативним токеном управління та функціональності Codatta, що працює на BNB Smart Chain, пропонуючи користувачам низьковитратні, високошвидкісні транзакції та відіграє кілька важливих ролей в екосистемі:





Управління: власники XNY мають право голосу щодо основних рішень протоколу, включаючи коригування параметрів, запуск нових функцій, схвалення партнерства, управління скарбницею та зміни економічної політики.





Функціональність: використовується для платежів за доступ до даних, винагород за стейкінг для валідаторів мережі, механізмів забезпечення якості та стимулів для авторів даних.









Оскільки проєкт наближається до своєї події генерації токенів (TGE), конкретні економічні деталі все ще уточнюються. Однак поточна інформація вказує на ретельно розроблену модель, орієнтовану на довгострокову стійкість:





Механізм контролю постачання: збалансовує інфляцію зі зростанням мережі, щоб забезпечити відповідність вартості токенів функціональності та впровадженню платформи.

Структура стратегічного розподілу: дотримується найкращих галузевих практик, розподіляючи токени для надання винагород спільноті, команді та консультантам (з графіками вестингу), стратегічним партнерам та для розвитку екосистеми, резервів стійкості протоколів та учасників публічних продажів.













Ринок навчальних даних: охоплює набори даних комп'ютерного зору (автономне водіння, медична візуалізація тощо), дані обробки природної мови (чат-боти, переклад тощо), часові ряди та фінансові дані (алгоритмічна торгівля тощо).





Валідація та тестування моделей: Створює стандартизовані набори даних для підтримки справедливого порівняння моделей ШІ, виявляючи та пом'якшуючи упередженість навчальних даних завдяки різноманітній базі учасників.









Забезпечує базову інфраструктуру для обміну даними та монетизації в академічних дослідженнях, підтримує децентралізовані мережі співпраці в галузі досліджень, адаптує механізми наукового рецензування та забезпечує відтворюваність досліджень.









Стратегічне партнерство Codatta з Metis знаменує собою важливу віху, зосереджуючись на покращенні аналітики блокчейну через інтеграцію ШІ, включаючи доступ до високопродуктивної інфраструктури блокчейну, кросчейн-аналіз даних та розширення екосистеми розробників. Завдяки початковому фінансуванню, очолюваному OKX Ventures, впевненість інституції у своєму баченні є очевидною, одночасно прискорюючи інтеграцію з екосистемою Binance (наприклад, Binance Wallet, застосунки BNB Chain).



