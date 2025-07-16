Що таке мережі BTC рівня 2









Мережа другого рівня (Layer 2) будується на основі мережі першого рівня, і зазвичай створюється для розв'язання певних проблем, наявних у мережі рівня 1. Мережу, створену на Ethereum, зазвичай називають Ethereum рівень 2, тоді як мережа, побудована на Bitcoin, відома як мережа Bitcoin рівня 2.





Мережа Bitcoin рівня 2 в основному призначена для розв'язання проблем у мережі Bitcoin, як-от високі комісії за транзакції, недостатня пропускна здатність і недостатня масштабованість. Завдяки використанню мережі другого рівня для розв'язання проблем із транзакціями результати після обробки передаються назад у мережу Bitcoin, таким чином зменшуючи тиск на мережу Bitcoin.













У 2023 році протокол токенів BRC20 набув популярності, що призвело до постійного зростання попиту на простір блоку. Як наслідок, комісія за транзакції в мережі Bitcoin різко зросла. Такі проблеми, як низька швидкість транзакцій, тривалий час підтвердження, високі комісії за транзакції та обмеження масштабованості мережі, перешкоджають поточному розвитку екосистеми Bitcoin. Щоб розв'язати ці проблеми, необхідна мережа другого рівня для підтримки поточного стану розвитку Bitcoin.









Через раннє обмеження місткості блоку Bitcoin до 1 МБ, питання розширення блоку довгий час залишалося темою для дискусій. Відсутність консенсусу щодо рішень для розширення призвела до проведення хардфорків, у результаті яких були створені BCH (Bitcoin Cash) і BSV (Bitcoin Satoshi Vision).





Складність розширення мережі Bitcoin є високою. Після завершення Segregated Witness (SegWit) нинішнім головним напрямком є створення нових мереж рівня 2 на основі мережі Bitcoin. Цей підхід не тільки не впливає на систему Bitcoin, але й розв'язує проблеми перевантаження в блокчейні.









У порівнянні з успішною екосистемою Ethereum, розвиток екосистеми мережі Bitcoin ще має пройти довгий шлях. На цей час Bitcoin може здійснювати лише випуск активів, при цьому кількість транзакцій з переказу токенів BRC20 перевищує 10 мільйонів, що є значним числом. Однак мережа Bitcoin все ще не в змозі створювати ончейн застосунки, такі як децентралізовані біржі (DEX), як це робить Ethereum, і не має можливості для незалежного розрахунку активів. Розвиток мережі рівня 2 Bitcoin сприяє загальному процвітанню та зростанню екосистеми.













Ончейн конструкцію рівня 2 можна загалом розділити на два типи: один сумісний із моделлю віртуальної машини Ethereum (EVM), а інший нагадує модель вихідних даних невитрачених транзакцій Bitcoin (UTXO). Рішення на основі цієї ончейн моделі рівня 2 зберігають більшість фундаментальних характеристик блокчейну, що призводить до значного зниження комісії за транзакції. Однак підвищення продуктивності досить незначне, і система, як правило, дещо централізована, що створює певні проблеми з безпекою. Ці плюси та мінуси були перевірені в мережах другого рівня Ethereum.





Зараз у мережі Bitcoin такі команди, як Stacks, Rootstock (RSK), Liquid та інші, використовують цей підхід для побудови ончейн мереж рівня 2.









Розподілену конструкцію другого рівня можна розділити на два типи: один, який відповідає виключно за переказ активів, а інший, який поєднує переказ активів з технологією повноти за Тюрингом. Перший тип представлений Lightning Network , а прикладом другого є протокол RGB. Основна проблема цього типу рішення полягає в складності технічної реалізації. Однак його переваги включають більш децентралізовану систему, підвищену конфіденційність, кращу стійкість до цензури та необмежену масштабованість. Як тільки цю технологію буде успішно допрацьовано, вона матиме потенціал для значного прогресу в створенні та розробці застосунків верхнього рівня.









Окрім двох типів рішень, згаданих вище, зараз на ринку доступно багато інших технологій. Наприклад, B²Network розробила мережу другого рівня Bitcoin, сумісну з EVM на основі технології ZK-ролап. Bison створює нативний ZK-ролап для реалізації рішень DeFi у мережі Bitcoin. Рішення другого рівня Merlin Chain інтегрує мережі ZK-ролап, децентралізовані машини моделювання, ончейн модулі боротьби з шахрайством тощо.





Наразі другий рівень Bitcoin все ще перебуває на ранніх стадіях, і потрібен час, щоб визначити, яке рішення стане масовим і схваленим ринком. Неважко уявити, що коли рішення рівня 2 Bitcoin будуть вдосконалені, це також стане періодом процвітанням для екосистеми Bitcoin.









