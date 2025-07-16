1. Що таке мережі BTC рівня 2 Мережа другого рівня (Layer 2) будується на основі мережі першого рівня, і зазвичай створюється для розв'язання певних проблем, наявних у мережі рівня 1. Мережу, створену1. Що таке мережі BTC рівня 2 Мережа другого рівня (Layer 2) будується на основі мережі першого рівня, і зазвичай створюється для розв'язання певних проблем, наявних у мережі рівня 1. Мережу, створену
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Аналіз актуальних тем/Що таке мер...BTC рівня 2

Що таке мережі BTC рівня 2

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Layer2#Bitcoin
Bitcoin
BTC$110,964.96-4.98%
Solayer
LAYER$0.2823-21.93%
Bitcoin Cash Node
BCH$501.8-10.52%
BitcoinSV
BSV$20.62-13.36%
VisionGame
VISION$0.0002817-2.62%

1. Що таке мережі BTC рівня 2


Мережа другого рівня (Layer 2) будується на основі мережі першого рівня, і зазвичай створюється для розв'язання певних проблем, наявних у мережі рівня 1. Мережу, створену на Ethereum, зазвичай називають Ethereum рівень 2, тоді як мережа, побудована на Bitcoin, відома як мережа Bitcoin рівня 2.

Мережа Bitcoin рівня 2 в основному призначена для розв'язання проблем у мережі Bitcoin, як-от високі комісії за транзакції, недостатня пропускна здатність і недостатня масштабованість. Завдяки використанню мережі другого рівня для розв'язання проблем із транзакціями результати після обробки передаються назад у мережу Bitcoin, таким чином зменшуючи тиск на мережу Bitcoin.

2. Чому Bitcoin потрібна мережа рівня 2


2.1 Швидке зростання обсягу транзакцій


У 2023 році протокол токенів BRC20 набув популярності, що призвело до постійного зростання попиту на простір блоку. Як наслідок, комісія за транзакції в мережі Bitcoin різко зросла. Такі проблеми, як низька швидкість транзакцій, тривалий час підтвердження, високі комісії за транзакції та обмеження масштабованості мережі, перешкоджають поточному розвитку екосистеми Bitcoin. Щоб розв'язати ці проблеми, необхідна мережа другого рівня для підтримки поточного стану розвитку Bitcoin.

2.2 Перешкоджання розширенню блоку


Через раннє обмеження місткості блоку Bitcoin до 1 МБ, питання розширення блоку довгий час залишалося темою для дискусій. Відсутність консенсусу щодо рішень для розширення призвела до проведення хардфорків, у результаті яких були створені BCH (Bitcoin Cash) і BSV (Bitcoin Satoshi Vision).

Складність розширення мережі Bitcoin є високою. Після завершення Segregated Witness (SegWit) нинішнім головним напрямком є створення нових мереж рівня 2 на основі мережі Bitcoin. Цей підхід не тільки не впливає на систему Bitcoin, але й розв'язує проблеми перевантаження в блокчейні.

2.3 Запит на успішний розвиток екосистеми


У порівнянні з успішною екосистемою Ethereum, розвиток екосистеми мережі Bitcoin ще має пройти довгий шлях. На цей час Bitcoin може здійснювати лише випуск активів, при цьому кількість транзакцій з переказу токенів BRC20 перевищує 10 мільйонів, що є значним числом. Однак мережа Bitcoin все ще не в змозі створювати ончейн застосунки, такі як децентралізовані біржі (DEX), як це робить Ethereum, і не має можливості для незалежного розрахунку активів. Розвиток мережі рівня 2 Bitcoin сприяє загальному процвітанню та зростанню екосистеми.

3. Які існують рішення рівня 2 для Bitcoin


3.1 Ончейн рішення рівня 2


Ончейн конструкцію рівня 2 можна загалом розділити на два типи: один сумісний із моделлю віртуальної машини Ethereum (EVM), а інший нагадує модель вихідних даних невитрачених транзакцій Bitcoin (UTXO). Рішення на основі цієї ончейн моделі рівня 2 зберігають більшість фундаментальних характеристик блокчейну, що призводить до значного зниження комісії за транзакції. Однак підвищення продуктивності досить незначне, і система, як правило, дещо централізована, що створює певні проблеми з безпекою. Ці плюси та мінуси були перевірені в мережах другого рівня Ethereum.

Зараз у мережі Bitcoin такі команди, як Stacks, Rootstock (RSK), Liquid та інші, використовують цей підхід для побудови ончейн мереж рівня 2.

3.2 Розподілені рішення рівня 2


Розподілену конструкцію другого рівня можна розділити на два типи: один, який відповідає виключно за переказ активів, а інший, який поєднує переказ активів з технологією повноти за Тюрингом. Перший тип представлений Lightning Network, а прикладом другого є протокол RGB. Основна проблема цього типу рішення полягає в складності технічної реалізації. Однак його переваги включають більш децентралізовану систему, підвищену конфіденційність, кращу стійкість до цензури та необмежену масштабованість. Як тільки цю технологію буде успішно допрацьовано, вона матиме потенціал для значного прогресу в створенні та розробці застосунків верхнього рівня.

3.3 Інші рішення рівня 2


Окрім двох типів рішень, згаданих вище, зараз на ринку доступно багато інших технологій. Наприклад, B²Network розробила мережу другого рівня Bitcoin, сумісну з EVM на основі технології ZK-ролап. Bison створює нативний ZK-ролап для реалізації рішень DeFi у мережі Bitcoin. Рішення другого рівня Merlin Chain інтегрує мережі ZK-ролап, децентралізовані машини моделювання, ончейн модулі боротьби з шахрайством тощо.

Наразі другий рівень Bitcoin все ще перебуває на ранніх стадіях, і потрібен час, щоб визначити, яке рішення стане масовим і схваленим ринком. Неважко уявити, що коли рішення рівня 2 Bitcoin будуть вдосконалені, це також стане періодом процвітанням для екосистеми Bitcoin.

4. Як придбати токени, пов’язані з рівнем 2 Bitcoin


На платформі MEXC пройшли лістинг наступні токени, пов’язані з мережею Bitcoin рівня 2: STX, MAP, TET, ALEX тощо. Ви можете купити ці спотові токени на платформі MEXC.

Наприклад, щоб купити STX вам потрібно відкрити застосунок MEXC на своєму мобільному пристрої, ввести STX у рядок пошуку, вибрати спотову торгівлю STX, торкнутися [Купити] на сторінці K-лінії, вибрати тип ордера, кількість та іншу інформацію, а потім торкнутися [Купити STX], щоб завершити процес купівлі.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Lightning Network?

Що таке Lightning Network?

1. Що таке Lightning Network?Lightning Network — це рішення масштабованості, створене на основі Bitcoin, яке дозволяє користувачам швидко надсилати й отримувати невеликі суми Bitcoin з мінімальними ко

Bitcoin перевищив 118 000 $: посібник з безпечної та ефективної торгівлі BTC на MEXC

Bitcoin перевищив 118 000 $: посібник з безпечної та ефективної торгівлі BTC на MEXC

11 липня 2025 року, згідно з ціною безстрокових ф'ючерсів BTCUSDT на торговій платформі MEXC, ціна Bitcoin перевищила 118 000 $, що привернуло значну увагу світової спільноти. Це досягнення ще більше

Mantle Network: розробка екосистеми рівня 2 на Ethereum для забезпечення ончейн фінансів

Mantle Network: розробка екосистеми рівня 2 на Ethereum для забезпечення ончейн фінансів

Mantle Network (далі Mantle) – це модульне рішення ролапу рівня 2, побудоване на Ethereum. Mantle поєднує сумісність з EVM, високу масштабованість і низькі транзакційні витрати, водночас успадковуючи

Аналізуємо Kinto: інноватор блокчейну, що змінює фінансову інфраструктуру

Аналізуємо Kinto: інноватор блокчейну, що змінює фінансову інфраструктуру

Kinto — це блокчейн-платформа рівня 2, побудована на Ethereum, призначена для зв'язку між традиційними фінансовими установами та активами реального світу за допомогою децентралізованих фінансів (DeFi)

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT