1. Що таке zkSync zkSync — це рішення для масштабування рівня 2, запущене командою Matter Labs, яке покращує масштабованість мережі Ethereum за допомогою технології "Ролап", заснованої на доказах з ну1. Що таке zkSync zkSync — це рішення для масштабування рівня 2, запущене командою Matter Labs, яке покращує масштабованість мережі Ethereum за допомогою технології "Ролап", заснованої на доказах з ну
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як перевіри... zkSync Era

Як перевірити статус депозиту в мережі zkSync Era

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Layer2
ERA
ERA$0.3712-21.38%
Solayer
LAYER$0.286-20.66%
ZKsync
ZK$0.04057-22.50%
Ethereum
ETH$3,755.14-5.49%
IO
IO$0.326-33.33%

1. Що таке zkSync


zkSync — це рішення для масштабування рівня 2, запущене командою Matter Labs, яке покращує масштабованість мережі Ethereum за допомогою технології "Ролап", заснованої на доказах з нульовим розголошенням.

Наразі zkSync працює у двох мережах: zkSync Lite та zkSync Era. zkSync Lite було запущено в основній мережі Ethereum 15 червня 2020 року з пропускною здатністю приблизно 300 TPS (транзакцій за секунду), але без сумісності з віртуальною машиною Ethereum (EVM). zkSync Era, запущений 24 березня 2023 року, підтримує функції смартконтрактів і забезпечує пропускну здатність понад 20 000 TPS. Як правило, коли йдеться про мережу zkSync, ми маємо на увазі zkSync Era.

Якщо вас цікавлять мережі рівня 2 і пов'язані теми, ви можете прочитати статті "Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі" та "Що таке довгоочікуваний ZK-ролап?", щоб дізнатися більше.

2. Що таке затримка виконання


Затримка виконання — це унікальний механізм zkSync Era, який стосується блокування часу для кожного блоку рівня 2, надісланого на рівень 1, перш ніж його буде виконано та завершено. Спочатку час затримки становить 24 години, і в міру розвитку системи цей час поступово скорочуватиметься, доки його повністю не буде ліквідовано. Затримка виконання впливає не лише на стандартні кросчейн мости zkSync ETH і ERC20, але й на будь-які спеціальні кросчейн мости, створені різними проєктами.

Завдяки механізму затримки виконання, коли ви здійснюєте депозит за допомогою мережі zkSync Era на платформі MEXC, ви отримаєте спливне нагадування про те, що для перевірки депозиту в мережі знадобиться 23 години.


2.1 Переваги механізму затримки виконання


Щоб гарантувати загальну безпеку мережі, механізм затримки виконання дає команді zkSync достатньо часу для перевірки транзакцій, включених до блоку, перш ніж вони стануть остаточними. Це запобігає ситуаціям, коли хакери можуть швидко використати вразливі місця. Навіть якщо хакери виявлять серйозну проблему, що впливає на мережу zkSync, й успішно зламають сервери, на яких запущено zkSync, у команди zkSync буде достатньо часу, щоб виявити вразливість, провести розслідування та запустити протоколи управління, щоб заморозити мережу.

3. Як перевірити хід депозиту в мережі zkSync Era


Якщо ви хочете дізнатися, як депонувати криптовалюту на платформу MEXC, ви можете переглянути статті "Як здійснити депозит криптовалюти на MEXC (Вебсайт)" і "Як здійснити депозит криптовалюти на платформу MEXC (Застосунок)".

Ця стаття зосереджена виключно на перевірці прогресу та статусу депозиту, використовуючи депонування токенів ZK як приклад.

Відкрийте оглядач офіційного вебсайту zkSync Era (https://explorer.zksync.io/), скопіюйте свою адресу зняття коштів і вставте її у вікно пошуку, клацніть на поле пошуку [🔍], і вас буде спрямовано на сторінку деталей адреси зняття коштів.


Прокрутіть униз сторінку адреси зняття коштів, щоб переглянути всі транзакції, пов'язані з цією адресою.

У хронологічному порядку першою транзакцією в списку є депозит, який ми щойно здійснили. Клацніть на відповідний хеш транзакції, щоб отримати доступ до сторінки з деталями цієї транзакції.


На сторінці даних хешу транзакції ви можете побачити статус свого депозиту. "Processed" означає, що його було оброблено мережею zkSync Era, а "Sending" означає, що депозит очікує на надсилання в мережі Ethereum.

Окрім дії "Sending", ваш депозит також має пройти етапи "Validating" (перевірка) та "Executing" (виконання), перш ніж його буде зараховано. Як згадувалося раніше, завдяки механізму затримки виконання, для кожного блоку рівня 2, надісланого на рівень 1, перед його виконанням і остаточним завершенням буде встановлено блокування на певний час.

Переглянувши дані у стрічці "Tokens Transferred" (переказані токени) на сторінці з деталями хешу транзакції можна перевірити, чи правильна ваша адреса зняття, адреса депозиту та сума переказу.


Коли ваш депозит буде успішно завершено, його статус на відповідній сторінці даних хешу транзакції зміниться на "Processed" та "Executed", що вказує на те, що його було оброблено мережею zkSync Era та виконано в мережі Ethereum.


Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Lightning Network?

Що таке Lightning Network?

1. Що таке Lightning Network?Lightning Network — це рішення масштабованості, створене на основі Bitcoin, яке дозволяє користувачам швидко надсилати й отримувати невеликі суми Bitcoin з мінімальними ко

Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі

Розуміння Ethereum Layer 2 на одному простому прикладі

Що таке Layer 2? Перш ніж відповісти на це питання, давайте розглянемо основи:1. Багаторівнева архітектура блокчейнаЗазвичай блокчейни діляться на кілька рівнів: Layer 0, Layer 1, Layer 2 і Layer 3.La

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT