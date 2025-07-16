Як перевірити статус депозиту в мережі zkSync Era









zkSync — це рішення для масштабування рівня 2, запущене командою Matter Labs, яке покращує масштабованість мережі Ethereum за допомогою технології "Ролап", заснованої на доказах з нульовим розголошенням.





Наразі zkSync працює у двох мережах: zkSync Lite та zkSync Era. zkSync Lite було запущено в основній мережі Ethereum 15 червня 2020 року з пропускною здатністю приблизно 300 TPS (транзакцій за секунду), але без сумісності з віртуальною машиною Ethereum (EVM). zkSync Era, запущений 24 березня 2023 року, підтримує функції смартконтрактів і забезпечує пропускну здатність понад 20 000 TPS. Як правило, коли йдеться про мережу zkSync, ми маємо на увазі zkSync Era.













Затримка виконання — це унікальний механізм zkSync Era, який стосується блокування часу для кожного блоку рівня 2, надісланого на рівень 1, перш ніж його буде виконано та завершено. Спочатку час затримки становить 24 години, і в міру розвитку системи цей час поступово скорочуватиметься, доки його повністю не буде ліквідовано. Затримка виконання впливає не лише на стандартні кросчейн мости zkSync ETH і ERC20, але й на будь-які спеціальні кросчейн мости, створені різними проєктами.





Завдяки механізму затримки виконання, коли ви здійснюєте депозит за допомогою мережі zkSync Era на платформі MEXC, ви отримаєте спливне нагадування про те, що для перевірки депозиту в мережі знадобиться 23 години.













Щоб гарантувати загальну безпеку мережі, механізм затримки виконання дає команді zkSync достатньо часу для перевірки транзакцій, включених до блоку, перш ніж вони стануть остаточними. Це запобігає ситуаціям, коли хакери можуть швидко використати вразливі місця. Навіть якщо хакери виявлять серйозну проблему, що впливає на мережу zkSync, й успішно зламають сервери, на яких запущено zkSync, у команди zkSync буде достатньо часу, щоб виявити вразливість, провести розслідування та запустити протоколи управління, щоб заморозити мережу.













Ця стаття зосереджена виключно на перевірці прогресу та статусу депозиту, використовуючи депонування токенів ZK як приклад.





Відкрийте оглядач офіційного вебсайту zkSync Era ( https://explorer.zksync.io/ ), скопіюйте свою адресу зняття коштів і вставте її у вікно пошуку, клацніть на поле пошуку [🔍], і вас буде спрямовано на сторінку деталей адреси зняття коштів.









Прокрутіть униз сторінку адреси зняття коштів, щоб переглянути всі транзакції, пов'язані з цією адресою.





У хронологічному порядку першою транзакцією в списку є депозит, який ми щойно здійснили. Клацніть на відповідний хеш транзакції, щоб отримати доступ до сторінки з деталями цієї транзакції.









На сторінці даних хешу транзакції ви можете побачити статус свого депозиту. "Processed" означає, що його було оброблено мережею zkSync Era, а "Sending" означає, що депозит очікує на надсилання в мережі Ethereum.





Окрім дії "Sending", ваш депозит також має пройти етапи "Validating" (перевірка) та "Executing" (виконання), перш ніж його буде зараховано. Як згадувалося раніше, завдяки механізму затримки виконання, для кожного блоку рівня 2, надісланого на рівень 1, перед його виконанням і остаточним завершенням буде встановлено блокування на певний час.





Переглянувши дані у стрічці "Tokens Transferred" (переказані токени) на сторінці з деталями хешу транзакції можна перевірити, чи правильна ваша адреса зняття, адреса депозиту та сума переказу.









Коли ваш депозит буде успішно завершено, його статус на відповідній сторінці даних хешу транзакції зміниться на "Processed" та "Executed", що вказує на те, що його було оброблено мережею zkSync Era та виконано в мережі Ethereum.









Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.