Що таке Lightning Network?









Lightning Network — це рішення масштабованості, створене на основі Bitcoin, яке дозволяє користувачам швидко надсилати й отримувати невеликі суми Bitcoin з мінімальними комісіями. Простіше кажучи, Lightning Network функціонує як рішення другого рівня для мережі Bitcoin.





Lightning Network проводить обробку офчейн транзакцій, лише кінцевий результат транзакції підтверджується в блокчейні. Це підвищує ефективність транзакцій мережі Bitcoin, дозволяючи користувачам здійснювати платежі з меншими витратами та з більшою швидкістю.













Нативна мережа Bitcoin може обробляти лише близько 7 транзакцій на секунду, тоді як повсякденні електронні платіжні системи можуть обробляти десятки тисяч транзакцій на секунду. Це призводить до поганого досвіду оплати в нативній мережі Bitcoin. З іншого боку, Lightning Network проводить офчейн транзакції та підтверджує остаточні результати в блокчейні, значно підвищуючи швидкість транзакцій.









Комісії за транзакції Bitcoin відповідають конкурентній моделі ставок. Користувачі повинні сплачувати певну комісію за кожну транзакцію, а майнери визначають пріоритет і обробляють транзакції на основі запропонованих комісій. Транзакції з вищими комісіями мають пріоритет, тоді як транзакції з нижчими комісіями обробляються пізніше. Це означає, що під час перевантажених періодів у мережі Bitcoin користувачам може знадобитися платити вищі комісії за швидке виконання транзакцій. У минулому середні комісії за транзакції в мережі Bitcoin досягали 60$, а цього року через популярність токенів BRC-20 середні комісії ненадовго перевищили 30$.





Через низьку швидкість транзакцій і високі комісії за транзакції в нативній мережі Bitcoin використання Bitcoin для повсякденних платежів є нерентабельним. Однак Lightning Network це змінила. У мережі Lightning Network комісія за транзакцію на суму 100 доларів США не перевищуватиме 1 цента, що значно зменшить витрати на транзакцію та зробить Bitcoin можливим варіантом для щоденних платежів.









Повсякденні платежі часто включають невеликі часті транзакції. За останні три місяці середня комісія за транзакції в мережі Bitcoin коливалася близько 2 доларів. Коли вартість комісії може перевищувати ціну товару, який ви купуєте, Bitcoin стає непрактичним вибором для оплати.





Lightning Network значно знижує комісію за транзакції, роблячи вплив комісії на ціну ваших покупок незначним. Це знижує поріг для використання Bitcoin у транзакціях.









Lightning Network працює через платіжні канали, де користувачі встановлюють однорангові платіжні канали для формування Lightning Network.





Для проведення транзакцій обидві сторони встановлюють платіжний канал між собою, надсилаючи кошти з початкової транзакції на адресу з декількома підписами. Ця адреса з декількома підписами керується за допомогою приватних ключів обох сторін і для створення нових транзакцій потрібні їхні підписи.





Цей гаманець із кількома підписами служить дублікатом запису активів. Транзакції, створені обома сторонами, реєструються в цьому дублікаті. Коли канал закривається, результати, записані в дублікаті, транслюються в блокчейн для остаточного розрахунку, а залишок балансу записується в блокчейн.





Проілюструємо це простим прикладом:





A і Б хочуть здійснювати транзакції через Lightning Network. Для цього вони повинні спочатку встановити платіжний канал і зберігати кошти в гаманці для цього платіжного каналу. Гаманцем спільно керують за допомогою приватних ключів як A, так і Б, і його можна відкрити лише після підтвердження обох сторін.





Як згадувалося раніше, гаманець з кількома підписами служить дублікатом запису активів. Записи про транзакції між A і Б зберігаються в цьому дублікаті. Коли А і Б більше не беруть участі в транзакціях і вирішують закрити платіжний канал між ними, кінцевий результат транзакції між А і Б надсилається назад в мережу Bitcoin для підтвердження.





Тепер давайте представимо трохи складніший сценарій, представивши нового учасника, В.





A та Б хочуть здійснювати транзакції через Lightning Network, але в цьому випадку між ними не встановлено Lightning Network. Однак В має окремі платіжні канали як для A, так і для Б.





У цій ситуації A і Б можуть направляти свою транзакцію від A до В, а потім від В до Б, причому В діє як посередник. У той час як A і Б не можуть здійснювати транзакції безпосередньо, В позбавляє їх необхідності встановлювати між собою новий платіжний канал.





Зрештою транзакція відбувається між A і Б, але вона полегшується за допомогою В, що дозволяє В встановлювати та збирати певну комісію за маршрутизацію для полегшення транзакції між A і Б.









4.1 Витрати на вхід: Існують витрати, пов’язані з входженням у Lightning Network, що робить процес переказу коштів у Lightning Network відносно дорогим.





4.2 Проблеми з ліквідністю: якщо ваш контрагент не має балансу в каналі, ви не зможете отримувати або здійснювати платежі. Хоча спеціалізовані постачальники послуг Lightning Network зараз вирішують цю проблему ліквідності, це створює потенційні проблеми з централізацією.





4.3 Вразливість до хакерських атак: платіжні канали, гаманці та інтерфейси прикладного програмування (API) чутливі до хакерських атак.









Незважаючи на існуючі недоліки, Lightning Network продовжує стрімко розвиватися. На даний момент існує понад 16 000 вузлів Lightning Network, і її просування та популяризація зробили значний внесок у платежі та соціальні домени.





Соціальний проєкт Damus підтримує функції оплати та чайових у Lightning Network. Платформа цифрових платежів Strike у співпраці з Shopify, Blackhawk Network і NCR створила платіжну систему Bitcoin, яка дозволяє продавцям швидко отримувати USD після того, як клієнти розраховуються криптовалютами. Після того, як Сальвадор визнав Bitcoin законним платіжним засобом, мережу Lightning Network почали використовувати в країні.





Поява Lightning Network є значним кроком у напрямку використання Bitcoin для щоденних платежів. Поточні проблеми активно вирішуються розробниками Bitcoin-спільноти для подальшого вдосконалення мережі Lightning.



