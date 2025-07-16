Інформація про базові токени на MEXC





Купуючи токени, люди зазвичай вибирають токени з проєктів, з якими вони знайомі, або токени, рекомендовані друзями. Однак навіть для рекомендованих токенів важливо мати базове уявлення про токен після його придбання.





На платформі MEXC токени, які пройшли лістинг для торгівлі, зазвичай супроводжуються відповідними представленнями, завдяки чому вам зручніше ознайомлюватися з цими токенами. Давайте використаємо MX Token як приклад.









Увійдіть на офіційний сайт MEXC і перейдіть на сторінку торгівлі. Виберіть вкладку [Інформація], розташовану над графіком К-лінії. Там ви можете знайти інформацію про MX Token, включаючи представлення, назву, ціну випуску, час випуску, максимальну пропозицію та відповідні посилання. Як показано на зображенні нижче, ви можете швидко дізнатися основну інформацію про MX Token за допомогою цього резюме.













У застосунку під графіком К-лінії виберіть [Інформація], щоб переглянути основну інформацію про відповідну криптовалюту, включаючи час випуску, максимальну та циркуляційну пропозицію, ціну випуску, опис та офіційні посилання. Ця інформація відповідає інформації на вебсайті.









Виберіть [Торгові дані], щоб переглянути поточний аналіз даних торгівлі криптовалютою, включаючи «Аналіз руху коштів», «Чистий притік з великих ордерів за 5 д» і «Чистий притік коштів за 24 г».





На діаграмі «Аналіз руху коштів» виконані ордери покупця на стороні маркет-тейкера вважаються ордерами на купівлю, тоді як виконані ордери покупця на стороні маркет-мейкера вважаються ордерами на продаж. Порогові значення для великих, середніх і малих ордерів визначаються на основі середньої суми транзакції за певний період для торгової пари. Ви можете вибрати різні часові рамки, щоб спостерігати за змінами потоку коштів.





Ці три діаграми, «Аналіз руху коштів», «Чиста притока з великих ордерів 5D» і «Чиста притока коштів за 24 г». в основному відображають зміни в потоці коштів за різні періоди часу. Ви можете робити власні судження про ринкові тенденції на основі цих діаграм. Крім того, усі діаграми підтримують функцію спільного доступу.









MEXC надає найважливішу інформацію про токени та показники даних для токенів у лістингу, допомагаючи вам швидко зрозуміти основну інформацію про токен, яким ви хочете торгувати.





Якщо ви хочете отримати більш повне розуміння токена, ви можете отримати доступ до інформації про токен на офіційному вебсайті проєкту або сторонніх спеціалізованих вебсайтах із даними. Це може допомогти вам прийняти остаточне рішення про доцільність купівлі.





Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.



