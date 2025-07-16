Купуючи токени, люди зазвичай вибирають токени з проєктів, з якими вони знайомі, або токени, рекомендовані друзями. Однак навіть для рекомендованих токенів важливо мати базове уявлення про токен післяКупуючи токени, люди зазвичай вибирають токени з проєктів, з якими вони знайомі, або токени, рекомендовані друзями. Однак навіть для рекомендованих токенів важливо мати базове уявлення про токен після
Навчання/Посібник для початківців/Спот/Інформація ...ени на MEXC

Інформація про базові токени на MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки
MX Token
MX$2.4571-3.69%
TokenFi
TOKEN$0.00853-26.14%

Купуючи токени, люди зазвичай вибирають токени з проєктів, з якими вони знайомі, або токени, рекомендовані друзями. Однак навіть для рекомендованих токенів важливо мати базове уявлення про токен після його придбання.

На платформі MEXC токени, які пройшли лістинг для торгівлі, зазвичай супроводжуються відповідними представленнями, завдяки чому вам зручніше ознайомлюватися з цими токенами. Давайте використаємо MX Token як приклад.

Вебсайт


Увійдіть на офіційний сайт MEXC і перейдіть на сторінку торгівлі. Виберіть вкладку [Інформація], розташовану над графіком К-лінії. Там ви можете знайти інформацію про MX Token, включаючи представлення, назву, ціну випуску, час випуску, максимальну пропозицію та відповідні посилання. Як показано на зображенні нижче, ви можете швидко дізнатися основну інформацію про MX Token за допомогою цього резюме.


Застосунок


У застосунку під графіком К-лінії виберіть [Інформація], щоб переглянути основну інформацію про відповідну криптовалюту, включаючи час випуску, максимальну та циркуляційну пропозицію, ціну випуску, опис та офіційні посилання. Ця інформація відповідає інформації на вебсайті.


Виберіть [Торгові дані], щоб переглянути поточний аналіз даних торгівлі криптовалютою, включаючи «Аналіз руху коштів», «Чистий притік з великих ордерів за 5 д» і «Чистий притік коштів за 24 г».

На діаграмі «Аналіз руху коштів» виконані ордери покупця на стороні маркет-тейкера вважаються ордерами на купівлю, тоді як виконані ордери покупця на стороні маркет-мейкера вважаються ордерами на продаж. Порогові значення для великих, середніх і малих ордерів визначаються на основі середньої суми транзакції за певний період для торгової пари. Ви можете вибрати різні часові рамки, щоб спостерігати за змінами потоку коштів.

Ці три діаграми, «Аналіз руху коштів», «Чиста притока з великих ордерів 5D» і «Чиста притока коштів за 24 г». в основному відображають зміни в потоці коштів за різні періоди часу. Ви можете робити власні судження про ринкові тенденції на основі цих діаграм. Крім того, усі діаграми підтримують функцію спільного доступу.


MEXC надає найважливішу інформацію про токени та показники даних для токенів у лістингу, допомагаючи вам швидко зрозуміти основну інформацію про токен, яким ви хочете торгувати.

Якщо ви хочете отримати більш повне розуміння токена, ви можете отримати доступ до інформації про токен на офіційному вебсайті проєкту або сторонніх спеціалізованих вебсайтах із даними. Це може допомогти вам прийняти остаточне рішення про доцільність купівлі.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT