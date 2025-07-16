Контроль ризиків як захисний щит: як забезпечити надійний захист активів користувачів





У 2025 році криптовалютний ринок стикається як з бурхливим ентузіазмом, так і зі значними ризиками. Атаки хакерів, фішинг- шахрайства та маніпулювання цінами зробили інвестування ризикованим заняттям для звичайних користувачів — одна помилка може знищити їхні активи. Згідно з даними CertiK за червень, тільки цього року криптовалютний сектор зазнав сукупних збитків на суму понад 2,1 млрд $. Серед них одна хакерська атака на Bybit призвела до викрадення 1,46 млрд $, що стало найбільшим збитком в історії Web3. BitoPro також зазнав збитків на суму 11,5 млн $ під час оновлення системи гаманців. Численні особисті гаманці неодноразово ставали об'єктом атак і були скомпрометовані, що викликає серйозну стурбованість щодо загальної безпеки ринку.





У таких небезпечних умовах, як звичайні користувачі можуть ефективно захистити свої активи? Механізми контролю ризиків біржі є надійним захистом, що забезпечує стабільність платформи, а також безпосередньо гарантує безпеку активів користувачів і справедливість торгівлі.









Що таке контроль ризиків? Простіше кажучи, це «цифровий захисний бар'єр» біржі, який використовує технічні та процедурні заходи для захисту від таких загроз, як хакерські атаки, шахрайство та відмивання грошей, гарантуючи стабільну роботу платформи та безпеку активів користувачів. Контроль ризиків можна розглядати в широкому або вузькому сенсі: в широкому сенсі він охоплює загальну безпеку платформи — зменшення фінансових ризиків (наприклад, волатильність ринку), технічних ризиків (наприклад, системні збої), ризиків комплаєнсу (наприклад, порушення вимог FATF AML) та операційних ризиків; у вузькому сенсі він зосереджується на конкретних заходах захисту транзакцій та активів користувачів, забезпечуючи надійний захист від шахрайства та незаконної діяльності.





З вузької точки зору, основні заходи контролю ризиків включають::

KYC ("Знай свого клієнта (Know Your Customer)"): верифікація ідентифікаційних даних (наприклад, імені, номера посвідчення особи) для запобігання незаконній діяльності анонімних рахунків, що виконує функцію «блокування ідентичності» для акаунтів.

AML ("Боротьба з відмиванням грошей (Anti-Money Laundering)"): виявлення, моніторинг та відстеження підозрілих грошових потоків (наприклад, незвичайних великих переказів), що виконує функцію «контрольного пункту безпеки» для транзакцій.

Моніторинг транзакцій у режимі реального часу: використання алгоритмів для виявлення аномальної поведінки (наприклад, вош-трейдингу, інсайдерської торгівлі) для забезпечення чесної торгівлі та запобігання маніпуляціям.

Безпека активів: посилення захисту коштів за допомогою розділення холодних і гарячих гаманців, технології мультипідпису та регулярних аудитів.

Безпека акаунтів: впровадження двофакторної аутентифікації (2FA) та перехоплення фішингових посилань для ефективного запобігання крадіжкам акаунтів.





Всі ці заходи чітко відповідають глобальним стандартам AML/FATF, захищаючи всі активи та транзакції користувачів.









У 2025 році зловмисні дії на ринку криптовалют значно посилилися. Згідно зі звітом MEXC за перший квартал , на платформі спостерігалося 200% зростання кількості шахрайських операцій, пов'язаних з торгівлею, переважно маніпулювання ринком, вош-трейдинг та автоматизовані операції ботів. Наприклад, групи штучно завищують токени з низькою ринковою капіталізацією на інших біржах, щоб створити розриви в цінах з MEXC, спонукаючи роздрібних інвесторів відкривати лонг позиції з високим кредитним плечем на MEXC, а потім розпродавати їх, що призводить до падіння цін і ліквідації позицій легітимних користувачів. Групи отримують прибуток від цього арбітражу.





Тим часом, кількість користувачів на таких ринках, що розвиваються, як Індія та Індонезія, швидко зростає, але фінансова грамотність та навички користування платформами відстають. Наприклад, звіт Національного центру фінансової освіти Індії за 2025 рік показує, що лише 27% дорослих жителів Індії володіють базовою фінансовою грамотністю, що значно нижче за середній світовий показник у 42%. Ця прогалина в знаннях робить багатьох користувачів вразливими до шахрайства, наприклад, їх можуть вмовити розкрити приватні ключі в групах Telegram, які маскуються під канали інвестиційного консультування.





У відповідь на ці загрози MEXC впроваджує динамічні стратегії контролю ризиків у відповідності до глобальних регуляторних стандартів, використовуючи технології штучного інтелекту для моніторингу транзакцій у режимі реального часу та активуючи механізми захисту при виявленні аномалій. Ці заходи контролю ризиків утворюють важливий бар'єр, що захищає безпеку активів користувачів.









1. Захист активів: захист від хакерських атак і шахрайства





Чи отримували ви коли-небудь фішингове електронне повідомлення, замасковане під повідомлення від служби підтримки біржі, натискали на посилання на підроблений вебсайт і миттєво втрачали свої кошти? Хакери використовують постійно вдосконалювані тактики, щоб змусити користувачів розкрити приватні ключі гаманця або дані для входу на біржу. За даними Chainalysis, 43,8% втрат криптовалюти в 2024 році були пов'язані з витоком приватних ключів. Ці атаки спрямовані як на окремих користувачів, так і на централізовані або децентралізовані платформи, що часто призводить до серйозних, непоправних втрат.





Для комплексного захисту акаунтів користувачів та їхніх коштів MEXC створила багаторівневу систему захисту. Аналіз поведінки за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу відстежує IP-адреси, пристрої та підозрілі переходи за посиланнями, автоматично блокуючи та вручну перевіряючи ризикові акаунти. Платформа заохочує користувачів увімкнути двофакторну автентифікацію (2FA) та використовувати фільтрацію фішингових листів для запобігання витоку даних для входу. Крім того, MEXC використовує розділення холодних і гарячих гаманців разом із механізмами мультипідпису для гарантування загальної безпеки коштів.





2. Справедливість ринку: запобігання маніпуляціям та шахрайству





Полюєте на токен, який обіцяє величезний прибуток, а потім дізнаєтеся, що це маніпулятивна пастка? Маніпулятори накопичують токени з низькою ліквідністю, поширюють неправдиві позитивні новини через соціальні мережі або групи, швидко піднімають ціни, а потім збувають їх на піку, залишаючи роздрібних інвесторів з великими збитками. Це класичний «памп і дамп (pump and dump)». Іншою поширеною тактикою є вош-трейдинг, коли шахраї самостійно купують і продають, створюючи фальшиві обсяги та ілюзію популярного токена, щоб заманити інвесторів. Нічого не підозрюючи, користувачі купують, а потім з'ясовують, що реального попиту немає, і зазнають збитків.





MEXC використовує передові алгоритми штучного інтелекту для моніторингу торгівлі, щоб виявляти аномальні коливання цін і циклічні торгові моделі в режимі реального часу. Після виявлення підозрілої діяльності платформа швидко обмежує підозрілі акаунти або призупиняє торгівлю парами відповідно до глобальних стандартів AML і рекомендацій FATF. Ці суворі заходи контролю ризиків гарантують, що ціни відображають реальний попит і пропозицію, сприяючи створенню справедливого та прозорого інвестиційного середовища, а також захищаючи користувачів від маніпуляцій.





3. Забезпечення комплаєнсу: ізоляція юридичних та регуляторних ризиків





Через анонімність і транскордонні особливості криптоактиви часто використовуються для відмивання грошей: хакери крадуть кошти з інших платформ або гаманців, а потім переказують їх на легальні біржі, де неодноразово здійснюють торгівлю або конвертування у фіатні гроші, задля їх «відмивання». Якщо біржі не встигають вчасно перехопити такі операції, регулятори можуть визнати їх незаконними пунктами транзиту грошей, що призведе до суворих штрафів. Гірше того, невинні користувачі, які здійснюють транзакції з «брудними» коштами, ризикують потрапити під розслідування або заморозку активів.





MEXC використовує ончейн-аналітику в режимі реального часу для цілодобового моніторингу підозрілих адрес і руху коштів. При виявленні хакерських викрадень, транзакцій у даркнеті або руху коштів у регіонах з високим ризиком, активи негайно заморожуються і про це повідомляється регуляторним органам, що припиняє незаконний обіг коштів. Такий суворий підхід до дотримання вимог мінімізує штрафні санкції для платформи та захищає звичайних користувачів від ненавмисного залучення до розслідувань щодо відмивання грошей. Користувачі можуть впевнено торгувати, не хвилюючись, що їхні активи будуть ненавмисно пов'язані з викраденими коштами або незаконною діяльністю.









У міру зростання масштабів і складності торгівлі криптоактивами ринок стикається з дедалі більшими загрозами з боку хакерів, торгових махінацій та комплаєнс-ризиків. Надійна система контролю ризиків слугує не тільки першою лінією захисту від технічних і шахрайських загроз, а й основою для підтримання справедливості на ринку, захисту коштів користувачів і забезпечення комплаєнс-відповідності операцій. Для інвесторів вибір платформи з потужними можливостями управління ризиками мінімізує ризики технічних збоїв та фінансових втрат, одночасно створюючи безпечне, прозоре та відповідне нормам середовище для впевненого прийняття рішень, що забезпечує стабільну торгівлю та довгострокові інвестиції.













Модель контролю ризиків торгових платформ є динамічною та складною, але її основною метою залишається виявлення та запобігання діям, що підривають справедливість та безпеку ринку. Згідно з правилами біржі, наступні п'ять типів поведінки вважаються «операціями з високим ризиком», які найчастіше викликають попередження для користувачів:





1. Вош-трейдинг / самоторгівля між пов'язаними акаунтами: це найпоширеніша тактика маніпулювання. Наприклад, користувач контролює кілька акаунтів (які часто ідентифікуються за однаковою IP-адресою, спільними джерелами фінансування або синхронізованою торговою поведінкою) і здійснює угоди між ними, щоб створити фальшивий обсяг й активність на графіках, особливо для невеликих токенів. Це вводить в оману необізнаних роздрібних інвесторів, які купують за завищеними цінами, що дозволяє маніпуляторам продавати з прибутком, безпосередньо шкодячи звичайним користувачам.





2. Спуфінг (часте розміщення і скасування великих ордерів): трейдери розміщують великі ордери на купівлю або продаж на певних цінових рівнях, щоб створити хибну підтримку або опір, заманюючи інших учасників слідувати за ними. Коли ціна рухається в сприятливому напрямку або відповідний ордер готується до виконання, великий ордер швидко скасовується. Ця стратегія «блефу» використовує переваги капіталу, щоб ввести ринок в оману, часто змушуючи звичайних користувачів купувати дорого або продавати дешево, зазнаючи при цьому збитків.





3. Схеми «памп і дамп»: організовані групи накопичують токени за низькими цінами і агресивно просувають їх через соціальні мережі або інші канали, щоб залучити роздрібних інвесторів до покупки за завищеними цінами. Потім вони розпродають всі свої активи на піку, що призводить до обвалу цін і збитків для роздрібних інвесторів.





4. Аномальна алгоритмічна торгівля: зловживання автоматизованою торгівлею шляхом надсилання запитів з надзвичайно високою частотою, створення надмірного навантаження на сервери або використання незначних затримок чи вразливостей платформи для отримання нечесних арбітражних прибутків.





5. Підозрілі операції з активами (ризики відмивання грошей): якщо на рахунок надходять «брудні гроші» з ринків даркнету, міксерів або відомих викрадених адрес, або якщо з нього розсилаються великі суми на кілька адрес з високим ризиком, система протидії відмиванню грошей (AML) платформи негайно подасть сигнал тривоги.





Розглянемо наступний приклад. Уявіть користувача А, який прагне отримати високі комісійні з комісій та винагороди за рейтинг торгівлі, купуючи особисті дані іншої людини через посередника для реєстрації акаунту на MEXC, а потім наймає команду квантів для виконання алгоритмічного вош-трейдингу. Незабаром на акаунті спрацьовує контроль ризиків через надмірний обсяг торгівлі, що призводить до обмежень на зняття коштів та запитів на верифікацію особи. Не маючи можливості надати справжню інформацію, користувач намагається зареєструвати новий акаунт і таємно переказати активи за допомогою самоторгівлі між двома акаунтами. На цьому етапі система контролю ризиків може виявити пов'язані дії та заморозити обидва акаунти.





Цей випадок — лише верхівка айсберга. Насправді різні моделі торгівлі — від високочастотного арбітражу та вош-трейдингу з використанням декількох акаунтів до складних комбінованих стратегій — можуть поставити під сумнів ефективність заходів контролю ризиків. Це створює дилему для бірж, які стикаються зі зловмисними звинуваченнями. З одного боку, принципи та деталі моделей контролю ризиків є основними секретами платформи; надмірне розкриття інформації буде схоже на надання «шпаргалки» особам або групам, які мають намір порушити правила, що дозволить їм уникнути виявлення. З іншого боку, суворий контроль ризиків є запорукою захисту загальних інтересів користувачів та підтримання справедливості на ринку, а це відповідальність, яку платформи не можуть і не повинні порушувати.









При виникненні проблем з контролем ризиків платформа зазвичай вживає таких заходів, як обмеження акаунтів, заморожування коштів та повернення прибутку. Ці дії обґрунтовані трьома основними причинами:





1. Підтримка порядку на ринку: коли трапляються такі дії, як вош-трейдинг або зловмисне розміщення та скасування ордерів, вони штучно спотворюють ринкові ціни та глибину ринку. Як організатор ринку, платформа має незаперечну відповідальність втручатися. Перехоплення підозрілих ордерів, обмеження торгівлі та заморожування активів є необхідними заходами для запобігання більш значним збиткам.





2. Повернення незаконно отриманих доходів та захист користувачів: у рідкісних випадках серйозних порушень, які суттєво впливають на справедливість ринку, платформа може застосувати заходи повернення, щоб скасувати порушення та будь-які прибутки, отримані від них. Це крайній запобіжний захід, який гарантує, що маніпулятори не зможуть отримати прибуток від зловмисних дій, тим самим зберігаючи цілісність ринку.





3. Запобігання незаконному привласненню активів та відмиванню грошей: заморожування коштів часто обумовлюється міркуваннями безпеки та дотримання нормативних вимог. Коли платформа підозрює, що акаунт залучений до шахрайства, крадіжки або відмивання грошей, заморожування коштів запобігає швидкому переказу активів, даючи час для подальшого розслідування.





Підсумовуючи, дії MEXC щодо обмеження доступу до акаунтів, заморожування коштів або повернення прибутку не мають на меті «покарати користувачів», а є заходами, спрямованими на підтримку здорового стану ринку та дотримання нормативних вимог. Такі заходи з контролю ризиків захищають інтереси більшості користувачів і сприяють створенню більш стабільного та надійного торгового середовища. У міру розвитку криптоіндустрії такі практики управління ризиками стали невід'ємною частиною діяльності бірж.









Коли ви отримуєте повідомлення про контроль ризиків від MEXC або помічаєте, що певні функції акаунту було обмежено, дуже важливо відреагувати оперативно і належним чином. Наступні кроки можуть слугувати посібником:





Крок 1. Зберігайте спокій і проведіть самоперевірку. Уважно прочитайте внутрішнє повідомлення, електронний лист або спливне повідомлення від MEXC, щоб зрозуміти, які конкретні функції були обмежені через контроль ризиків. Перегляньте свою нещодавню торгову діяльність і переміщення коштів щодо загальних причин, згаданих вище. Чи були якісь дії, які могли бути неправильно зрозумілі системою? Чи є ваше джерело коштів прозорим і відстежуваним? Чи брали ви участь у закликах до спільноти з високим рівнем ризику? Чесна самооцінка — це перший крок до вирішення проблеми.





Крок 2. Дотримуйтесь інструкцій, щоб подати заявку на зняття контролю ризику. У більшості випадків MEXC може запросити додаткову документацію. Ви можете знайти розділ «Перевірка контролю ризиків акаунту» в довідковому центрі на офіційному вебсайті або в застосунку. Заповніть відповідні форми та завантажте необхідні документи відповідно до запиту. Дотримання цього покрокового процесу є важливим для зняття обмежень. Після подання документів команді з контролю ризиків знадобиться час, щоб розглянути та проаналізувати матеріали.





Крок 3. Пройдіть розширену верифікацію KYC. У певних випадках платформа може вимагати додаткової перевірки, наприклад, проходження розширеної автентифікації особи та надання додаткових документів для зняття обмежень. Коли спрацьовує контроль ризиків, першочерговим завданням біржі є усунення серйозних комплаєнс-ризиків, таких як відмивання грошей або шахрайство, що може включати відео-верифікацію для підтвердження того, що власник акаунту є його дійсним власником.





Важливо зазначити, що система контролю ризиків MEXC має рівень помилкових спрацьовувань нижче 0,1%. Крім того, платформа має спеціальні команди та канали апеляції для роботи з легітимними користувачами, які помилково постраждали, зобов'язуючись визначати пріоритети та оперативно вирішувати такі випадки.









Замість того, щоб пасивно реагувати після спрацьовування заходів контролю ризиків, краще проактивно уникати ризиків під час щоденної торгівлі. Хоча система контролю ризиків біржі слугує зовнішнім захистом, власне усвідомлення користувачем ризиків і його звички до безпеки формують першу і найважливішу лінію захисту особистих активів.





1. Культивування відповідальної торговельної поведінки





Законна торговельна поведінка має фундаментальне значення для уникнення спрацьовування системи контролю ризиків. Будь ласка, уникайте наступних сірих зон:

Відмовтеся від «інсайдерської торгівлі»: не беріть участі в будь-яких угодах на випередження, заснованих на інсайдерській інформації або привілеях, пов'язаних з проєктом.

Уникайте «сигнальних груп»: будьте обережні з групами в соціальних мережах, які обіцяють нереальні прибутки або просувають сумнівні проєкти; не підтримуйте схеми «памп і дамп».

Використовуйте API відповідно до вимог: якщо ви використовуєте торгових ботів, переконайтеся, що їхня стратегія відповідає правилам, уникайте агресивного розміщення та скасування ордерів, а також відповідально встановлюйте права доступу до API-ключів.





2. Три ключові кроки до безпеки акаунту





Надійний пароль + Google Authenticator (2FA): це наріжний камінь безпеки акаунту. Ніколи не використовуйте свій пароль на інших сайтах і завжди вмикайте двофакторну автентифікацію Google.

Поінформованість про фішинг: завжди отримуйте доступ до сайту через офіційні канали і будьте пильні щодо будь-яких запитів паролів або кодів підтвердження через приватні повідомлення або електронну пошту. Служба контролю ризиків та обслуговування клієнтів MEXC ніколи не запитує ваші приватні ключі або паролі.

Білий список зняття: увімкніть функцію білого списку для зняття коштів і додайте адреси, які ви часто використовуєте. Навіть якщо ваш акаунт буде зламано, злодії не зможуть зняти кошти на невідомі адреси.



