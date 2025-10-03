Як використовувати різні типи ордерів у торгівлі ф'ючерсами на MEXC: відкривайте позиції швидко та з мінімальними витратами

На швидкозмінному ринку криптовалютних ф'ючерсів відкриття позиції є першим кроком і часто ключем до успіху або невдачі. Багато трейдерів, особливо початківці, покладаються лише на базові маркет та лімітні ордери. Це може призвести до втрати можливостей або підвищення торгових витрат через прослизання.





Насправді такі платформи, як MEXC, пропонують кілька типів ордерів, кожен з яких призначений для конкретних торгових сценаріїв. Опанування цих інструментів дозволяє трейдерам реалізовувати свої стратегії з більшою точністю та контролем.





У цій статті ми надамо повний огляд різних типів ордерів, доступних для торгівлі ф'ючерсами на MEXC, та пояснимо, як їх використовувати разом для швидкого, ефективного та дешевого формування позицій.





MEXC пропонує п'ять типів ордерів для торгівлі ф'ючерсами: лімітний ордер, маркет ордер, тригерний ордер, трейлінг-стоп ордер та ордер «тільки розміщення». Кожен з них має свої особливості, і трейдери можуть вибирати їх відповідно до своїх індивідуальних потреб та торгових цілей.





Лімітний ордер — це ордер на купівлю або продаж за певною ціною. Він дозволяє трейдерам встановлювати ціну ордера, і ордер буде виконано за вказаною ціною або за вигіднішою ціною.

При розміщенні лімітного ордера, якщо в книзі ордерів вже є ордери за такою ж або кращою ціною, він буде виконаний негайно за найкращою доступною ціною. Якщо немає, лімітний ордер залишиться в книзі ордерів до тих пір, поки не буде знайдено відповідний ордер для зіставлення, що також сприяє глибині ринку.









Переваги: точний контроль витрат.

Без прослизання: ціна виконання ніколи не буде гіршою за встановлений вами ліміт, що допоможе вам точно контролювати витрати на вхід.

Роль мейкера: якщо ваш ордер не може бути зіставлений з наявними, але залишається в книзі ордерів, ви зазвичай отримуєте перевагу у вигляді нижчих комісій мейкера.





Недоліки:

Виконання не гарантується, оскільки залежить від ринкових умов.

Ордери можуть залишатися в очікуванні протягом деякого часу, перш ніж будуть виконані.









Лімітні ордери зазвичай використовуються, коли трейдери хочуть купити або продати за певною фіксованою ціною. Нижче наведено два типові приклади використання лімітного ордера:





Приклад 1. Трейдер А торгує безстроковими ф'ючерсами BTC. Поточна ціна становить 40 000 USDT. Якщо А хоче купити за ціною 39 000 USDT, він/вона може розмістити лімітний ордер. Як тільки ринкова ціна впаде до 39 000 USDT або нижче, ордер буде активовано та виконано.





Приклад 2. Поточна ціна безстрокових ф'ючерсів BTC становить 40 000 USDT. Якщо А хоче продати за 41 000 USDT, він/вона може розмістити лімітний ордер. Як тільки ринкова ціна підніметься до 41 000 USDT або вище, ордер буде активовано і виконано.









При розміщенні лімітного ордера ви можете вибрати один із трьох різних параметрів строку дії: GTC (Good Till Canceled / дійсний до скасування), IOC (Immediate or Cancel / негайне виконання або скасування) та FOK (Fill or Kill / виконання або скасування).





GTC (Good Till Canceled / дійсний до скасування): ордер залишається активним, поки не буде повністю виконаний або скасований вручну.

IOC (Immediate or Cancel / негайне виконання або скасування): ордер буде виконаний негайно. Будь-яка частина, яка не може бути виконана за вказаною ціною, буде скасована.

FOK (Fill or Kill / виконання або скасування): ордер повинен бути виконаний повністю негайно за вказаною ціною. Якщо це не відбудеться, він буде повністю скасований.









Вебсайт: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Ліміт, введіть Ціну та Кількість, а потім клацніть на Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Застосунок: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Ліміт, введіть Ціну та Суму, а потім торкніться Відкрити лонг або Відкрити шорт.













Маркет ордер — це тип ордера, який виконується негайно за найкращою доступною ринковою ціною.









Переваги: маркет ордер не вимагає від користувача встановлення ціни, дозволяючи швидко виконати ордер.

Недоліки: хоча маркет ордери забезпечують швидке виконання, вони не можуть гарантувати ціну виконання. Ринкові ціни можуть швидко коливатися, що призводить до відхилення від очікуваної ціни. Щоб зменшити цей ризик, ви можете увімкнути функцію цінового захисту на MEXC, яка допомагає запобігти аномальним спрацьовуванням стоп-лосу або тейк-профіту у періоди надзвичайної волатильності.









Маркет ордери зазвичай використовуються, коли трейдери хочуть швидко купити або продати за поточною ринковою ціною. Два типові приклади:





Приклад 1. Ціна безстрокових ф'ючерсів BTC швидко перевищує 40 000 USDT. Трейдер А хоче негайно здійснити купівлю і готовий прийняти ринкову ціну, щоб відкрити позицію. У цьому випадку трейдер А може використовувати маркет ордер для купівлі.





Приклад 2. Ціна безстрокових ф'ючерсів BTC швидко падає нижче 39 000 USDT. Трейдер А хоче негайно здійснити продаж і готовий прийняти ринкову ціну, щоб вийти з ринку. У цьому випадку трейдер А може використовувати маркет ордер для продажу.









Вебсайт: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Маркет, введіть Кількість, а потім клацніть на Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Застосунок: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Маркет, введіть Суму, а потім торкніться Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Тригерний ордер дозволяє користувачам заздалегідь встановлювати тригерну ціну, ціну ордера та кількість. Коли ринкова ціна досягає тригерної ціни, система автоматично розміщує ордер за вказаною ціною. До активації стоп-ордера, позиції та маржа не будуть заморожені.









Переваги: тригерні ордери зменшують необхідність постійного моніторингу, дозволяючи користувачам заздалегідь планувати точки входу та виходу. Вони допомагають забезпечити прибуток або обмежити збитки під час торгівлі.

Недоліки: тригерний ордер не завжди може бути успішно виконаний через ліміти позиції, недостатню маржу або ринкові умови.









Тригерні ордери зазвичай використовуються для попереднього встановлення цін входу або виходу.





Сценарій 1: стоп-лос. Трейдер А має лонг позицію за безстроковими ф'ючерсами BTC з ціною входу у 40 000 USDT. Трейдер А вважає, що 39 000 USDT є ключовим рівнем підтримки, і якщо ціна проб'є його, ймовірне подальше зниження. Трейдер A може встановити тригерну ціну на рівні 39 000 USDT, а ціну ордера — на рівні ринкової ціни 39 000 USDT або нижче. Якщо ціна впаде до 39 000 USDT, тригерний ордер спрацює, і система розмістить ордер на закриття лонг позиції.





Сценарій 2: вхід при пробитті. Трейдер A бачить, що безстрокові ф'ючерси BTC торгуються на рівні 39 000 USDT, і вважає, що якщо ціна підніметься вище 40 000 USDT, це може покласти початок сильному висхідному тренду. Трейдер А може встановити тригерну ціну на рівні 40 000 USDT, а ціну ордера — на рівні ринкової ціни 40 000 USDT або вище. Якщо ціна підніметься до 40 000 USDT, тригерний ордер спрацює і буде розміщено ордер на відкриття лонг позиції.









При використанні тригерного ордера важливо звернути увагу на три типи тригерних цін: остання ціна, справедлива ціна та індексна ціна.





Остання ціна: найновіша ціна угоди в книзі ордерів на MEXC Ф'ючерси.

Справедлива ціна: захисний механізм, запроваджений для запобігання збиткам, спричиненим аномальними коливаннями цін на одній платформі. Вона розраховується на основі зважених даних про ціни на основних біржах і більш справедливо відображає ринкову ціну.

Індексна ціна: розраховується MEXC на основі спотових цін з декількох провідних бірж з урахуванням різних зважувань.









Вебсайт: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Тригер, введіть Тригерну ціну, Ціну і Кількість, а потім клацніть на Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Застосунок: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Тригер, введіть Тригерну ціну, Ціну і Суму, а потім торкніться Відкрити лонг або Відкрити шорт.

















Трейлінг-стоп ордер — це умовний стратегічний ордер, який відкриває позицію на ринку після відкату. Ордер спрацьовує, коли ринкова ціна ф'ючерсів досягає як заданої користувачем ціни активації, так і процента (або суми) трейлінгу.





Розрахунок тригерної ціни:





Для ордерів на продаж:

Тригерна ціна = найвища досягнута ціна – відхилення (цінова відстань)

Тригерна ціна = найвища досягнута ціна × (1 – % відхилення (співвідношення)

Для ордерів на купівлю:

Тригерна ціна = найнижча досягнута ціна + відхилення (цінова відстань)

Тригерна ціна = найнижча досягнута ціна × (1 + % відхилення (співвідношення)





Крім того, користувачі можуть встановити ціну активації, яка є умовою для увімкнення ордера трейлінг-стоп. Система почне відстежувати та обчислювати фактичну тригерну ціну лише після того, як ринок досягне або перевищить ціну активації на основі вибраного типу ціни. Якщо ціна активації не встановлена, ордер активується одразу після розміщення. Ціна активації може базуватися на трьох типах цін: остання ціна, справедлива ціна або індексна ціна.









Переваги: забезпечує кращий контроль над прибутком і дозволяє трейдерам більш систематично відтворювати торгові стратегії.

Недоліки: ринок криптовалют є дуже нестабільним, що ускладнює встановлення відповідного процента відхилення (трейлу).









Трейлінг-стоп ордери зазвичай використовуються для купівлі під час відскоку від мінімальних ринкових цін або для продажу під час відкату після стрімкого зростання цін. Нижче наведено два приклади:





Сценарій 1: купівля під час відскоку. Припустімо, що ринкова ціна безстрокових ф'ючерсів BTC падає до 39 000 USDT. Трейдер А вважає, що ціна продовжить падати, але очікує відскоку в районі 37 000 USDT. Трейдер А хоче здійснити купівлю, коли відскок досягне 1%. Тому трейдер А встановлює трейлінг-стоп з ціною активації 37 000 USDT з відхиленням 1% і розміщує трейлінг-стоп ордер лонг позиції на купівлю.





Сценарій 2: продаж під час відкату. Припустімо, що ринкова ціна безстрокових ф'ючерсів BTC піднімається до 40 000 USDT. Трейдер А вважає, що ціна продовжить зростати, але може впасти після досягнення 42 000 USDT. А хоче здійснити продаж, коли падіння досягне 1%. Тому трейдер А встановлює трейлінг-стоп з ціною активації 42 000 USDT та відхиленням 1%, і розміщує трейлінг-стоп ордер шорт позиції на продаж.









Вебсайт: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Трейлінг-стоп, введіть Відхилення і Кількість, а потім клацніть на Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Застосунок: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Трейлінг-стоп, введіть Процент і Суму, а потім торкніться Відкрити лонг або Відкрити шорт.









«Тільки розміщення» гарантує, що ваш ордер не буде виконаний негайно. Це гарантує, що ви завжди будете мейкером. Якщо ордер відразу зіставляється з наявним ордером, він буде автоматично скасований.





Мейкер — це трейдер, який розміщує лімітні ордери за вказаними цінами та кількістю, чекаючи, поки інші користувачі їх виконають, тим самим додаючи ліквідності ринку. Тейкер, навпаки, виконує ордери безпосередньо щодо наявних лімітних або маркет ордерів, споживаючи ліквідність з ринку.









Переваги: у торгівлі ф'ючерсами на MEXC ордери мейкера мають набагато нижчу комісію порівняно з ордерами тейкера. Використовуючи «Тільки розміщення», вам не потрібно сплачувати комісію (комісія у 0%).

Недоліки: оскільки «Тільки розміщення» розміщує відкриті ордери, а не виконує наявні, немає гарантії негайного виконання.









«Тільки розміщення» зазвичай використовується постачальниками ліквідності для отримання переваг у вигляді комісії. Нижче наведено два приклади:





Приклад 1 («бичачий» сценарій): припустимо, що трейдер А оптимістично налаштований щодо BTC. Поточна ціна безстрокових BTC становить 40 000 USDT. Якщо трейдер А встановить ордер на купівлю за ціною 39 000 USDT (нижче ринкової ціни), ордер не буде виконаний негайно. Ордер успішно розміщено, що робить А мейкером. Однак, якщо А встановить ордер на купівлю за ціною 41 000 USDT (вище ринкової ціни), ордер буде виконано миттєво і, отже, скасовано, що забезпечить А статус мейкера.





Приклад 2 («ведмежий» сценарій): припустимо, що трейдер А негативно налаштований щодо BTC. Поточна ціна безстрокових BTC становить 40 000 USDT. Якщо трейдер А встановить ордер на продаж за ціною 41 000 USDT (вище ринкової ціни), ордер не буде виконаний негайно. Ордер буде розміщено успішно, що зробить А мейкером. Однак, якщо А встановить ордер на продаж за ціною 39 000 USDT (нижче ринкової ціни), ордер буде виконано миттєво і, отже, скасовано, що забезпечить А статус мейкера.









Вебсайт: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Тільки розміщення, введіть Ціну та Кількість, а потім клацніть на Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Застосунок: перейдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами, виберіть Тільки розміщення, введіть Ціну та Суму, а потім торкніться Відкрити лонг або Відкрити шорт.









Опанування різних типів ордерів на MEXC означає перехід від пасивного прийняття цін до активного управління торгівлею. Це вимагає від трейдерів не тільки брати участь у ринку, але й діяти як стратеги та виконавці власних планів. Лімітні ордери допомагають контролювати витрати, маркет ордери забезпечують швидкість виконання, а тригерні ордери та ордери стоп-лос/тейк-профіт інтегрують дисципліну та стратегію в кожну угоду. Надалі спробуйте поєднувати ці типи ордерів у своїй торгівлі. Ви побачите, що відкриття позицій стане обдуманішим, ефективнішим та економічно вигіднішим.









