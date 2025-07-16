







OpenServ – це інфраструктурна платформа для економіки ШІ-агентів, присвячена побудові децентралізованої системи, яка підтримує багатоагентну співпрацю та інтеграцію між фреймворками, дозволяючи агентам співпрацювати, міркувати та виконувати завдання, як люди.





OpenServ поєднує стимули та управління через свій нативний токен SERV: користувачі витрачають SERV для користування послугами платформи, тоді як автори високоякісних агентів отримують винагороди у вигляді токенів. Токен також лежить в основі управління платформою та розблокування функцій.





OpenServ впроваджує передові розробки, такі як «тіньові агенти» (Shadow Agents) та «багатошарова когнітивна структура» (Multi-Layer Cognitive Framework), надаючи системам ШІ людські можливості для зворотного зв'язку та самооптимізації, а також спрямовуючи ШІ до більшої обізнаності та автономності.





Довгострокове бачення OpenServ полягає в тому, щоб розкрити синергетичний потенціал людей та ШІ шляхом створення справної економіки, що складається як з агентів ШІ, так і з людей, реалізуючи ідеал ШІ, який служить людству, а не замінює його.





В епоху швидкого розвитку ШІ, OpenServ розв'язує вирішальне питання: штучний інтелект повинен стати не тільки розумнішим, але й більш «соціалізованим». Він повинен навчитися не лише виконувати завдання, а й співпрацювати, міркувати та надавати зворотний зв'язок. Це і є «економікою агентів».









OpenServ — це децентралізована платформа, створена для «економіки агентів», призначена для забезпечення агентів ШІ єдиним механізмом реєстрації, виявлення, співпраці, виклику та винагород. Одним словом, вона служить операційною системою для майбутніх багатоагентних систем у світі Web3.





У середовищі, де більшість сучасних застосунків ШІ є «монолітними», OpenServ прагне створити мережу з кількох агентів ШІ, які можуть автономно приймати рішення, виконувати завдання від імені користувачів і навіть працювати разом для вирішення складних міждоменних завдань. Для реалізації цього бачення OpenServ впроваджує кілька основних концепцій:









Тіньові агенти — це вдосконалений агентний механізм, який може «транслювати» відповідні екземпляри агентів на різні платформи та моделі, підтримуючи узгодженість та синхронізованість. Наприклад, медичний асистент зі штучним інтелектом може зберігати ту саму ідентичність та можливості в мобільному застосунку, у браузері та в мережі OpenServ, надаючи справді міжплатформні інтелектуальні послуги.









Дизайн агентів OpenServ базується на когнітивних моделях людини та використовує багаторівневу архітектуру: рівень сприйняття (збір інформації), рівень дій (виконання завдань), рівень відображення (самооцінка) та рівень управління (коригування стратегії). Ця структура наділяє агентів високою адаптивністю, автономністю та здатністю до співпраці.









Для забезпечення безперебійної співпраці між різними агентами OpenServ впроваджує стандарт протоколу інтерфейсу агента (Agent Interface Protocol, AIP). AIP визначає вхідні та вихідні дані кожного агента, методи виклику, метадані, систему репутації тощо, дозволяючи агентам знаходити та викликати один одного, так само як це роблять сервіси в Інтернеті.









Нативним токеном OpenServ є SERV, і він має фіксовану загальну пропозицію в 1 мільярд токенів. SERV не лише функціонує як основне паливо для операцій платформи, але й відіграє вирішальну роль в управлінні, стимулюванні та переказі спільної цінності. Економічний дизайн OpenServ надає пріоритет практичності, водночас забезпечуючи прозорий та справедливий розподіл токенів, надійну ліквідність ринку та ефективні стимули екосистеми.









Категорія Відсоток Деталі розблокування токенів та графік випуску Попередній seed-раунд 1% Повністю розблоковано, без блокування; оцінка 5 млн $ Seed-раунд 15% Повністю розблоковано, без блокування; оцінка 7,5 млн $ Публічний розпродаж 25% Проведено на Fjord Foundry протягом 24 годин; повністю розблоковано; оцінка 1,25 млн $ Влив ліквідності Uniswap 25% Повністю розблоковано, без блокування; належить команді Екосистема та скарбниця 24% Керується мультипідписним гаманцем з 2-4 осіб; графік блокування відсутній Команда 10% 18 місяців лінійного вестингу права власності з 6 серпня 2025 року; наразі повністю заблоковано













Комісія за доступ до платформи та виклик агента : усі операції на OpenServ, виклик служб агентів, завантаження шаблонів завдань, розгортання налаштованих агентів тощо потребують оплати в SERV.

Стимули екосистеми : високопродуктивні або широко впроваджені агенти ШІ отримують винагороди SERV для стимулювання якості та підтримки активної спільноти розробників.

Участь в управлінні : власники SERV мають право брати участь в управлінні платформою, голосуванні за параметри протоколу, гранти екосистеми та інші важливі пропозиції.

Розблокування розширених функцій : преміум SDK, розширені дозволи на ринку агентів та інші розширені інструменти можна розблокувати шляхом стейкінгу SERV.

Механізм підтримки вартості: частина доходу платформи використовується для викупу та спалювання SERV, що призводить до дефляції токенів та підтримки довгострокового зростання вартості.









Розробка OpenServ буде розділена на кілька фаз:





Випуск SDK для розробників та інструментів CLI, що підтримують інтеграцію з основними фреймворками штучного інтелекту (наприклад, LangChain, OpenAI, Replicate).

Запуск реєстру OpenServ для реєстрації, виявлення та виклику агентів.

Запуск ранньої програми стимулювання агентів.





Запуск ринку агентів OpenServ.

Впровадження концепції тіньових агентів та першого міжплатформного прототипу.

Впровадження попередньої системи виставлення рахунків за виклики агентів.





Розгортання модуля управління; члени спільноти можуть подавати пропозиції та голосувати за допомогою SERV.

Випуск системи репутації та моделі оцінки правдивості агентів.

Початок створення рівня координації мережі штучного інтелекту для підтримки кластерів агентів.





Офіційний запуск основної мережі OpenServ.

Розширення інтеграції з додатковими проєктами Web3 та ШІ.

Створення міжзастосункової екосистеми економіки агентів на базі SERV.









Кінцевою метою OpenServ є не просто створення агентської платформи, а створення децентралізованої «операційної системи мережі штучного інтелекту». Так само як Ethereum служить основою для смартконтрактів, OpenServ стане протокольним рівнем для агентів штучного інтелекту, підтримуючи майбутню економіку праці, в якій люди та штучний інтелект співіснують та співпрацюють.









OpenServ — це більше, ніж просто технологічна платформа. Вона втілює нову парадигму для створення штучного інтелекту та соціальної співпраці. В епоху агентів люди більше не керуватимуть інструментами ізольовано, а діятимуть як мережеві ноди, що співпрацюють з агентами штучного інтелекту.





Якщо минуле десятиліття було епохою «інтелекту», то наступне десятиліття буде епохою «агентів». OpenServ забезпечує фундамент, необхідний для цієї епохи: відкриту, децентралізовану інфраструктуру для економіки AI-агентів, що розвивається стійко та безперервно.



