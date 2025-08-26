Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління





У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoin встановлює галузеві стандарти безпеки та децентралізації, ця перевага досягається коштом пропускної здатності транзакцій і економічної ефективності, що призводить до повільного часу підтвердження та високих комісій. Bitcoin не підтримує смартконтракти, що ускладнює задоволення зростаючого попиту на децентралізовані програми. Крім того, відсутність власного надійного кросчейн-моста з іншими блокчейнами обмежує розширення екосистеми Bitcoin.





Рішення другого рівня мають потенціал для подолання обмежень пропускної здатності та програмованості Bitcoin, спираючись на його модель безпеки, додаючи децентралізований міст BTC, смартконтракти з повним виконанням за Тьюрингом і значно вищу пропускну здатність мережі. Bitlayer був розроблений з цією метою: він усуває технічні обмеження Bitcoin, не ставлячи під загрозу децентралізацію та безпеку. Як спеціально створений рівень масштабування і смартконтрактів, Bitlayer відкриває нові можливості використання і потенціал зростання в екосистемі Bitcoin.









Bitlayer – це перший блокчейн рівня 2 на Bitcoin, побудований на BitVM, який зберігає безпеку на рівні Bitcoin, одночасно виконуючи роль його обчислювального рівня. Він забезпечує масштабованість мережі Bitcoin без шкоди для безпеки, підтримуючи високу пропускну здатність і низьку вартість транзакцій.





Побудований на основі механізму консенсусу Proof-of-Stake (PoS), Bitlayer сумісний з EVM, що дозволяє розробникам розгортати і запускати широкий спектр децентралізованих програм (dApp), таких як DeFi, NFT і GameFi, значно збагачуючи екосистему Bitcoin. Його дизайн використовує Bitcoin як базовий рівень безпеки, підвищуючи пропускну здатність, знижуючи транзакційні витрати і покращуючи зручність використання завдяки архітектурі рівня 2.









BTR – це нативний токен екосистеми Bitlayer, який використовується насамперед для стимулювання й управління протоколом. Загальна пропозиція обмежена 1 млрд BTR. Зараз ціна BTR становить 0,00 $.









Стимулювання екосистеми: BTR використовується для винагороди активних учасників екосистеми Bitcoin, стимулюючи розробників, користувачів і партнерів до зростання екосистеми.

Управління: власники BTR можуть брати участь в управлінні екосистемою Bitlayer, зокрема подавати пропозиції і голосувати за них, змінювати параметри протоколу та сприяти децентралізованому управлінню спільнотою.









Bitlayer: https://www.btrscan.com/token/0x0e4cf4affdb72b39ea91fa726d291781cbd020bf?tab=Transfers

Ethereum: на момент написання цього звіту ще не анонсована.









На ціну BTR впливатимуть численні фактори, зокрема ринковий попит і пропозиція, загальні тенденції крипторинку, зростання екосистеми Bitlayer, стратегічні партнерства і реальні варіанти застосування. Як новий протокол масштабування Bitcoin, технологічні інновації і розширення екосистеми Bitlayer можуть забезпечити фундаментальну підтримку вартості BTR. Однак криптоактиви дуже волатильні, і майбутні зміни цін важко передбачити з упевненістю. Інвесторам слід уважно стежити за технічним прогресом Bitlayer, розвитком екосистеми та загальними галузевими тенденціями, а також за довідковими даними з основних платформ, таких як MEXC, щоб проводити раціональну оцінку ризиків, уникаючи спекулятивної або стадної поведінки.









Окрім нерозкритого внутрішнього фінансування, Bitlayer провів три раунди публічного фінансування: Seed, Series A і Series A+.





27 березня 2024 року Bitlayer оголосив про завершення стартового (Seed) раунду на суму 5 мільйонів $, який спільно очолили Framework Ventures і ABCDE. Серед інших інвесторів-учасників були StarkWare, OKX Ventures, Alliance DAO, UTXO Management, Asymmetric Capital, Kenetic Capital, Pivot Global, Web3Port, Mindfulness Capital, C6E Capital, PAKA, Comma3 Capital, Kronos Ventures та десятки інших установ, а також відомі ранні інвестори Bitcoin, підприємці й ангельські інвестори, такі як Ден Хелд, генеральний директор Messari Райан Селкіс та співзасновник Messari Ден МакАрдл.





23 липня 2024 року Bitlayer завершив раунд серії А на суму 11 мільйонів $ з оцінкою в 300 мільйонів $. Раунд очолили провідні інституції Franklin Templeton і ABCDE Capital, за участі Stake Capital Group, WAGMI Ventures, Skyland Ventures, Flow Traders, GSR Ventures, FalconX, Metalpha, 280 Capital, Presto Labs та Caladan, а також таких відомих осіб, як творець BRC-20 DOMO та Брайан Кан, співзасновник FactBlock і Korea Blockchain Week (KBW).





8 жовтня 2024 року Bitlayer завершив раунд серії А+ на суму 9 мільйонів $ з тією самою оцінкою в 300 мільйонів $. Цей раунд очолив Polychain Capital з Franklin Templeton у ролі співлідера, а також за участі SCB Limited, Selini Capital, G-20.Group та інших інвесторів.





Обидва раунди Bitlayer серії A та серії A+ використовували структуру Simple Agreement for Future Equity (SAFE), що супроводжувалася варрантами на токени, які покривали як оцінку акцій, так і оцінку повністю розбавлених токенів. Після останнього раунду загальний обсяг фінансування Bitlayer досяг 25 мільйонів $.









На ранніх стадіях свого розвитку Bitlayer провів кілька раундів подій "Genesis Mining Festival" і публічно представив механізми, пов'язані з аірдропами цінних активів і токенів, а також програми заохочення ранніх користувачів токенами. Користувачі, які бажають претендувати на отримання токенів BTR, можуть брати активну участь у діяльності Bitlayer, як через маркетингові кампанії, так і через взаємодію в блокчейні, щоб накопичувати бали Bitlayer, і навіть можуть отримувати токени BTR під час певних подій.





Після входу на сайт Bitlayer і підключення гаманця в Racer Center ви можете переглянути кількість цінних активів Bitlayer, які ви отримали за допомогою аірдропів, перевірити накопичені бали за минулі взаємодії, а також отримати почесні значки, зароблені за попередні активності Bitlayer.





Важливо відзначити:

1) Bitlayer ще не випустив свою токеноміку, і курс обміну цінних активів, балів і токенів BTR не був оголошений. Користувачам слід уважно стежити за офіційними оголошеннями щодо оновлень.

2) Наразі поріг для заробітку балів дуже низький, а участь з декількома акаунтами може бути пов'язана з ризиком бути позначеними як атаки Сивілли.













Як довгоочікуваний новий токен, BTR ще не пройшов лістинг на більшості великих бірж. MEXC, платформа, орієнтована на пошук якісних активів, надає користувачам доступ до популярних і нових токенів. Завдяки широкому вибору активів, наднизьким комісіям за транзакції і безпечному, стабільному торговому середовищу, MEXC стала надійним вибором серед користувачів.





BTR уже пройшов лістинг MEXC. Скористайтеся цією ранньою можливістю, щоб отримати доступ до нового сектору, що розвивається. Ви можете придбати BTR на MEXC, виконавши ці кроки:





1) Відкрийте й увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний сайт

2) Знайдіть BTR у полі пошуку і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Оберіть тип ордера, введіть кількість, ціну й інші відповідні параметри і виконайте транзакцію.









Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у пов'язаних з токеном подіях з депозиту і торгівля. Виконавши кілька простих завдань, у вас буде можливість заробити токени BTR або USDT.



