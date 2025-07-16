Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Monad — це високопродуктивний проєкт блокчейну рівня 1, розроблений для подолання обмежень пропускної здатності транзакцій та масштабованості традиційних блокчейнів, таких як Ethereum, зберігаючи при цьому повну сумісність з віртуальною машиною Ethereum (EVM).









Оскільки технологія блокчейн продовжує розширюватися, швидке зростання децентралізованих застосунків (dApps), таких як DeFi, NFT та ігр на основі блокчейну, висуває все більші вимоги до продуктивності блокчейну. Однак, коли обсяги транзакцій стрімко зростають, а перевантаження мережі починає виснажувати систему, проблеми з масштабуванням Ethereum стають все більш помітними. Зіткнувшись з високими комісіями за gas і низькою пропускною здатністю, користувачі та розробники все частіше шукають альтернативи — виклики, для вирішення яких і було створено Monad з його ефективною і зручною для користувача блокчейн-мережею.













Monad досягає високої продуктивності та масштабованості завдяки наступним основним інноваціям:





Механізм консенсусу MonadBFT: створений на основі класичних алгоритмів консенсусу, таких як Tendermint і HotStuff, Monad представляє ключові вдосконалення. Він використовує двохраундовий, орієнтований на лідера підхід, який поєднує розсилку (fan-out) та збір (fan-in), щоб забезпечити швидке підтвердження блоків і фінальність, мінімізуючи накладні витрати та затримку зв’язку.





Паралельне виконання: Monad підтримує паралельну роботу декількох екземплярів EVM, долаючи обмеження послідовної обробки транзакцій в Ethereum і значно збільшуючи пропускну здатність транзакцій.





Відкладене виконання: роз’єднуючи консенсус і виконання, Monad дозволяє нодам завершувати впорядкування транзакцій під час фази консенсусу, одночасно виконуючи транзакції незалежно на наступній фазі виконання, підвищуючи ефективність використання ресурсів.





MonadDB: система зберігання ключ-значення, оптимізована для перевірки блокчейну та продуктивності запитів. Вона має високу швидкість читання/запису, оптимізоване сховище для перевірки та мінімальне навантаження на апаратне забезпечення, підтримуючи паралельне виконання Monad і асинхронні операції I/O.













Висока продуктивність: здатність обробляти до 10 000 транзакцій в секунду, що значно перевершує існуючі платформи, такі як Ethereum.





Низька затримка: час підтвердження блоку складає 1 секунду, що дозволяє здійснювати миттєві транзакції.





Наднизькі комісії: знижує вартість транзакцій, роблячи DeFi, NFT та ігри на основі блокчейну більш доступними та зручними для користувачів.





Повна сумісність з EVM: розробники можуть мігрувати свої dApps на Monad без значних змін в існуючих смартконтрактах Ethereum, що знижує технічні бар'єри для входу.













Лютий 2022 року: команда засновників Monad почала розробку концепції та дизайну протоколу блокчейну.

Лютий 2023 року: успішно залучено 19 мільйонів $ стартового фінансування для підтримки розвитку технології на ранній стадії.

Квітень 2024 року: завершено раунд фінансування серії А на суму 225 мільйонів $, очолюваний компанією Paradigm, що продемонструвало високу довіру ринку до технологічного потенціалу Monad.

Грудень 2024 року: заснування Monad Foundation для нагляду за управлінням протоколу, програмами фінансування розробників, зростанням екосистеми та технічним оновленням.

Лютий 2025 року: запуск публічної тестової мережі, що надає розробникам сумісне з EVM середовище для тестування.









Зібравши понад 244 мільйони $ за два раунди фінансування, Monad залучив підтримку відомих інвесторів, таких як Paradigm, Castle Island Ventures та Brevan Howard Digital.









aPriori: платформа ліквідного стейкінгу в екосистемі Monad, орієнтована на видобувну цінність майнера (MEV), що пропонує користувачам ефективні рішення для стейкінгу.





Kintsu: протокол ліквідного стейкінгу, який дозволяє користувачам здійснювати стейкінг активів, зберігаючи при цьому гнучкість у використанні цих активів.





Kuru: децентралізована біржа книги ордерів (CLOB), призначена для поліпшення торгового досвіду користувачів за допомогою ефективного механізму книги ордерів.





Monad Pad: платформа для запуску токенів і NFT на базі Monad, що дозволяє командам проєктів або розробникам проводити ранній збір коштів через попередні продажі, публічні продажі токенів або NFT.













Високопродуктивна архітектура Monad, що підтримує до 10 000 транзакцій в секунду (TPS), забезпечує масштабовану інфраструктуру для платформ DeFi, екосистем GameFi та корпоративних застосунків, сприяючи широкому впровадженню технологій Web3.









Завдяки часу підтвердження блоку в 1 секунду та фінальності в один слот, Monad забезпечує миттєве підтвердження транзакцій без необхідності багаторазових підтверджень блоків, на відміну від Ethereum. Ця функція з низькою затримкою є критично важливою для забезпечення більш плавної роботи в сценаріях швидкого реагування, що приносить користь щоденним користувачам.









Наднизькі комісії Monad роблять можливими невеликі та часті транзакції, дозволяючи користувачам DeFi, геймерам та звичайним користувачам долучитися до Web3-застосунків за значно нижчою ціною, розширюючи загальну базу користувачів.









Повна сумісність Monad з віртуальною машиною Ethereum (EVM) пропонує розробникам безпроблемну міграцію. Ця сумісність не тільки робить Monad більш привабливою альтернативою Ethereum, але і прискорює зростання екосистеми, знижуючи бар'єри для розробки, сприяючи більш широкому впровадженню технологій Web3.





Для інвесторів і розробників, які зосереджені на розвитку блокчейну і впровадженні Web3, Monad, безсумнівно, є проєктом, на який варто звернути увагу.





Відмова від відповідальності: надана в цьому матеріалі інформація не є консультацією з питань інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.