Звіт про жовтневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 жовтня)
NIM
18 жовтня 2024 р.
2747%
ZND
24 жовтня 2024 р.
392%
GALAXIS
3 жовтня 2024 р.
282%
MVT
3 жовтня 2024 р.
110%
OLAS
30 жовтня 2024 р.
105%
