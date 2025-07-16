У жовтні на MEXC було опубліковано дані про спалення токенів MX за третій квартал 2024 року: загалом було спалено 2 480 000 токенів MX. Ця ініціатива спрямована на зміцнення довіри серед власників MX.У жовтні на MEXC було опубліковано дані про спалення токенів MX за третій квартал 2024 року: загалом було спалено 2 480 000 токенів MX. Ця ініціатива спрямована на зміцнення довіри серед власників MX.
Звіт про жовтневі події у Зоні MX

У жовтні на MEXC було опубліковано дані про спалення токенів MX за третій квартал 2024 року: загалом було спалено 2 480 000 токенів MX. Ця ініціатива спрямована на зміцнення довіри серед власників MX. Утримуючи токени MX, ви також можете брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях, щоб отримувати винагороди з безплатних аірдропів. Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, будь ласка, зверніться до статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про жовтневі події у Зоні MX


У жовтні 2024 року платформа MEXC провела загалом 93 події з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 5,64 млн $, з APY до 37%

Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у жовтні, п'ять найкращих токенів зросли на понад 100%. Лідером за зростанням став токен NIM, який піднявся на вражаючі 2747%, досягнувши найвищого зростання за місяць. Наступні два токени ZND і GALAXIS показали зростання на 392% і 282% відповідно.

5 найкращих токенів у жовтні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 жовтня)
NIM
18 жовтня 2024 р.
2747%
ZND
24 жовтня 2024 р.
392%
GALAXIS
3 жовтня 2024 р.
282%
MVT
3 жовтня 2024 р.
110%
OLAS
30 жовтня 2024 р.
105%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб зарєеструватися для участі в обох подіях, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX.

Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 1000 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 18:00 (зимовий час) чи о 19:00 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 1000 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

Щоб взяти участь, на офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 1000 токенів MX на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 1000 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.

Торгова платформа MEXC приваблює значну кількість користувачів завдяки широкому асортименту токенів і високій швидкості лістингу. Користувачі люблять нашу платформу за її високу ліквідність, зручність користування, безпеку, стабільність, а також швидку роботу служби підтримки клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


