Звіт про жовтневі події у Зоні MX





У жовтні на MEXC було опубліковано дані про спалення токенів MX за третій квартал 2024 року: загалом було спалено 2 480 000 токенів MX. Ця ініціатива спрямована на зміцнення довіри серед власників MX. Утримуючи токени MX, ви також можете брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях, щоб отримувати винагороди з безплатних аірдропів. Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, будь ласка, зверніться до статті " Три головні переваги для власників MX ".









У жовтні 2024 року платформа MEXC провела загалом 93 події з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 5,64 млн $, з APY до 37%





Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у жовтні, п'ять найкращих токенів зросли на понад 100%. Лідером за зростанням став токен NIM, який піднявся на вражаючі 2747%, досягнувши найвищого зростання за місяць. Наступні два токени ZND і GALAXIS показали зростання на 392% і 282% відповідно.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31 жовтня) NIM 18 жовтня 2024 р. 2747% ZND 24 жовтня 2024 р. 392% GALAXIS 3 жовтня 2024 р. 282% MVT 3 жовтня 2024 р. 110% OLAS 30 жовтня 2024 р. 105%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб зарєеструватися для участі в обох подіях, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX.





Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 1000 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 18:00 (зимовий час) чи о 19:00 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 1000 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





Щоб взяти участь, на офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 1000 токенів MX на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у посібнику.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 1000 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.





