



MX , нативний токен платформи MEXC , пропонує користувачам не тільки переваги у вигляді безплатного аірдропу, але й знижки на комісії за торгівлю. У цьому посібнику детально описано, як використовувати MX для відрахування комісій за торгівлю, щоб покращити ваш досвід торгівлі на MEXC.





Комісія за спотову торгівлю на MEXC становить 0% для мейкерів і 0,05% для тейкерів. Для ф'ючерсної торгівлі комісія для мейкера становить 0%, а для тейкера — 0,02%. Для деяких спеціальних торгових пар можуть застосовуватися інші ставки комісій. Користувачі можуть перевірити сторінку комісій на офіційному вебсайті для отримання більш детальної інформації. Крім того, ставки комісій можуть відрізнятися в залежності від країни та регіону, тому, будь ласка, зверніться до офіційної сторінки комісій для отримання найбільш точної та актуальної інформації.









Наразі користувачі платформи можуть отримати 20% знижку на комісію за торгівлю, при використанні MX для для відрахування комісій за спотову торгівлю і торгівлю безстроковими ф'ючерсами USDT-M. Якщо ви утримуєте 500 або більше токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за спотову і ф'ючерсну торгівлю.





Зверніть увагу, що переваги для основних акаунтів і субакаунтів є окремими і не можуть бути об'єднані. Знижка на комісію за утримання MX на спотових рахунках не може бути об'єднана зі знижкою за використання Відрахування MX; система обере для використання найвищу знижку на комісію, тобто знижку за утримання MX.





Спотова торгівля: після ввімкнення функції Відрахування MX ви можете скористатися 20% знижкою на комісію за спотову торгівлю на MEXC. Якщо наявного балансу MX недостатньо для покриття комісії, система застосує стандартну ставку комісії на платформі. Якщо протягом останніх 24 годин на вашому спотовому рахунку було 500 або більше MX, ви можете скористатися 50% знижкою на комісію за торгівлю.





Фʼючерсна торгівля: після того, як ви перекажете MX на свій ф'ючерсний рахунок, функція Відрахування MX буде активована. Комісії, згенеровані вашими ф'ючерсними угодами USDT-M, будуть компенсуватися за допомогою MX, надаючи вам знижку на комісію за торгівлю в розмірі 20%. Коли ваш баланс MX буде вичерпано, ця функція буде вимкнена. Якщо протягом останніх 24 годин на вашому спотовому рахунку буде 500 або більше MX, ви отримаєте 50% знижку на комісію за торгівлю. Зверніть увагу, що якщо на вашому ф'ючерсному рахунку є ф'ючерсний бонус, він буде використаний в першу чергу для компенсації комісії за торгівлю, і знижка на комісію не буде застосована.









Тип Ставки комісії на споті Подія Ставка комісії (без утримання MX) Знижена ставка комісії за утримання 500 MX (знижка 50%) Знижена ставка комісії за використання Відрахування MX (знижка 20%) Мейкер 0% 0% 0% Тейкер 0,05% 0,025% 0,04%





Тип Ставки комісії на ф'ючерсах Подія Ставка комісії (без утримання MX) Знижена ставка комісії за утримання 500 MX (знижка 50%) Знижена ставка комісії за використання Відрахування MX (знижка 20%) Мейкер 0% 0% 0% Тейкер 0,02% 0,01% 0,016%









Тут ми продемонструємо як використовувати MX для відрахування комісій за спотову торгівлю. Процес є аналогічним для ф'ючерсної торгівлі.









Відвідайте сторінку зі ставками комісій на офіційному вебсайті MEXC і клацніть на [Отримайте знижку на комісію за торгівлю до 50%].









Клацніть [Увімкнути зараз], щоб почати використовувати MX для відрахування комісій за торгівлю.













1) На головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті.

2) Торкніться [Налаштування комісії].

3) На сторінці налаштувань комісії торкніться [Отримайте знижку на комісію за торгівлю до 50%].

4) Торкніться [Увімкнути зараз], щоб почати використовувати MX для відрахування комісій за торгівлю.









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.