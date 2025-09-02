Як використовувати MX для відрахування комісій за торгівлю

Тип
Ставки комісії на споті
Подія
Ставка комісії (без утримання MX)
Знижена ставка комісії за утримання 500 MX (знижка 50%)
Знижена ставка комісії за використання Відрахування MX (знижка 20%)
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,05%
0,025%
0,04%
Тип
Ставки комісії на ф'ючерсах
Подія
Ставка комісії (без утримання MX)
Знижена ставка комісії за утримання 500 MX (знижка 50%)
Знижена ставка комісії за використання Відрахування MX (знижка 20%)
Мейкер
0%
0%
0%
Тейкер
0,02%
0,01%
0,016%
Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві
Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,
Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн
Майнінг Bitcoin перетворився з домашнього хобі на індустрію вартістю мільярди доларів з 2009 року. Багато новачків цікавляться, чи можуть звичайні люди ще брати участь у майнінгу, чи це стало ексклюзи
Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks
1. Що таке Kickstarter?Kickstarter – це подія, створена на етапі попереднього запуску проєкту, коли користувачі можуть голосувати на підтримку свого улюбленого проєкту на MEXC, який потім здійснить аі
Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з
У жовтні на MEXC було опубліковано дані про спалення токенів MX за третій квартал 2024 року: загалом було спалено 2 480 000 токенів MX. Ця ініціатива спрямована на зміцнення довіри серед власників MX.