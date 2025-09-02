Список підтримуваних країн та країн з обмеженим доступом на MEXC

MEXC прагне надати користувачам зручну, ефективну і безпечну торгову платформу, щоб дати можливість ентузіастам криптовалют по всьому світу досліджувати світ цифрових активів. Водночас MEXC дотримується найвищих стандартів відповідності нормативним вимогам і відповідально підходить до виконання своїх зобов'язань перед користувачами, активно сприяючи сталому розвитку блокчейн-індустрії.





Ви можете переглянути нашу Угоду користувача , щоб перевірити поточний список країн/регіонів з обмеженим доступом і переконатися, що ваш регіон підтримує використання послуг MEXC.









На цей час MEXC не надає послуги й не підтримує реєстрацію та торгівлю з наступних країн/регіонів:





Канада, Куба, Гонконг, Іран, материковий Китай, Північна Корея, території України, що перебувають під контролем Росії (включаючи Крим, Донецьк, Луганськ і Севастополь), Сінгапур, Судан і Сполучені Штати Америки (разом — «Заборонені країни/регіони»).





Для ясності, список заборонених країн/регіонів не є вичерпним. MEXC залишає за собою право змінювати цей список у будь-який час на власний розсуд, виходячи з юридичних міркувань та міркувань дотримання законодавства.













iOS: Японія, Індія, Велика Британія, Південна Корея

Android: Японія, Індія, Індонезія, Велика Британія, Південна Корея





Всі інші країни/регіони можуть отримати доступ до застосунку для iOS або Android у звичайному режимі. Щоб завантажити застосунок, відвідайте офіційний вебсайт MEXC









Домени офіційних вебсайтів MEXC: https://www.mexc.com/uk-UA/

https://www.mexc.co/uk-UA/

https://www.mexc.fm/uk-UA/

https://www.mexc.io/uk-UA/

Наразі користувачі в Туреччині, Індонезії та Малайзії можуть отримати доступ до платформи лише через https://www.mexc.fm/uk-UA/ чи https://www.mexc.io/uk-UA/, а користувачі на Філіппінах, в Індії, Франції та Нігерії — лише через https://www.mexc.co/uk-UA/ чи https://www.mexc.io/uk-UA/ . Користувачі в усіх інших країнах та регіонах можуть отримати доступ до платформи через будь-який з цих вебсайтів.

Зверніть увагу, що список доступних та заборонених країн/регіонів MEXC залежить від багатьох факторів і може змінюватися та постійно коригуватися. (Останнє оновлення: 19 серпня 2025 року)