MEXC прагне надати користувачам зручну, ефективну і безпечну торгову платформу, щоб дати можливість ентузіастам криптовалют по всьому світу досліджувати світ цифрових активів. Водночас MEXC дотримуєтьMEXC прагне надати користувачам зручну, ефективну і безпечну торгову платформу, щоб дати можливість ентузіастам криптовалют по всьому світу досліджувати світ цифрових активів. Водночас MEXC дотримуєть
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Основи безпеки/Список підт...пом на MEXC

Список підтримуваних країн та країн з обмеженим доступом на MEXC

2 вересня 2025MEXC
0m
#Базовий
IO
IO$0.239+4.36%
MEXC прагне надати користувачам зручну, ефективну і безпечну торгову платформу, щоб дати можливість ентузіастам криптовалют по всьому світу досліджувати світ цифрових активів. Водночас MEXC дотримується найвищих стандартів відповідності нормативним вимогам і відповідально підходить до виконання своїх зобов'язань перед користувачами, активно сприяючи сталому розвитку блокчейн-індустрії.

Ви можете переглянути нашу Угоду користувача, щоб перевірити поточний список країн/регіонів з обмеженим доступом і переконатися, що ваш регіон підтримує використання послуг MEXC.

1. Список заборонених країн/регіонів


На цей час MEXC не надає послуги й не підтримує реєстрацію та торгівлю з наступних країн/регіонів:

Канада, Куба, Гонконг, Іран, материковий Китай, Північна Корея, території України, що перебувають під контролем Росії (включаючи Крим, Донецьк, Луганськ і Севастополь), Сінгапур, Судан і Сполучені Штати Америки (разом — «Заборонені країни/регіони»).

Для ясності, список заборонених країн/регіонів не є вичерпним. MEXC залишає за собою право змінювати цей список у будь-який час на власний розсуд, виходячи з юридичних міркувань та міркувань дотримання законодавства.

2. Список країн/регіонів з обмеженим доступом


2.1 Країни/регіони, де завантаження застосунку недоступне


  • iOS: Японія, Індія, Велика Британія, Південна Корея
  • Android: Японія, Індія, Індонезія, Велика Британія, Південна Корея

Всі інші країни/регіони можуть отримати доступ до застосунку для iOS або Android у звичайному режимі. Щоб завантажити застосунок, відвідайте офіційний вебсайт MEXC.

2.2 Країни/регіони з обмеженим доступом до офіційного вебсайту


Домени офіційних вебсайтів MEXC:

Наразі користувачі в Туреччині, Індонезії та Малайзії можуть отримати доступ до платформи лише через https://www.mexc.fm/uk-UA/ чи https://www.mexc.io/uk-UA/, а користувачі на Філіппінах, в Індії, Франції та Нігерії — лише через https://www.mexc.co/uk-UA/ чи https://www.mexc.io/uk-UA/. Користувачі в усіх інших країнах та регіонах можуть отримати доступ до платформи через будь-який з цих вебсайтів.

Зверніть увагу, що список доступних та заборонених країн/регіонів MEXC залежить від багатьох факторів і може змінюватися та постійно коригуватися. (Останнє оновлення: 19 серпня 2025 року)

Популярні статті

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Чи можна все ще майнити Bitcoin з прибутком? Що вам потрібно знати

Чи можна все ще майнити Bitcoin з прибутком? Що вам потрібно знати

Майнінг Bitcoin перетворився з домашнього хобі на індустрію вартістю мільярди доларів з 2009 року. Багато новачків цікавляться, чи можуть звичайні люди ще брати участь у майнінгу, чи це стало ексклюзи

Вас також може зацікавити

Що таке ордери тейк-профіт/стоп-лос: ваш автоматизований інструмент для управління ризиками та фіксації прибутку

Що таке ордери тейк-профіт/стоп-лос: ваш автоматизований інструмент для управління ризиками та фіксації прибутку

1. Що таке ордер тейк-профіт/стоп-лос Ордер тейк-профіт/стоп-лос дозволяє користувачам заздалегідь встановити тригерну ціну, а також ціну і кількість для купівлі або продажу після досягнення тригерної

Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Monad — це високопродуктивний проєкт блокчейну рівня 1, розроблений для подолання обмежень пропускної здатності транзакцій та масштабованості традиційних блокчейнів, таких як Ethereum, зберігаючи при

Що таке Pieverse: інфраструктура часових міток та відповідності вимогам, побудована на x402

Що таке Pieverse: інфраструктура часових міток та відповідності вимогам, побудована на x402

Короткий описPieverse — це інфраструктура для платежів і дотримання нормативних вимог Web3, побудована на стандарті комунікації x402 і призначена для підтримки платежів між агентами з вбудованою функц

Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі

Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі

На ринку криптовалют торгівля ф'ючерсами стала важливим інструментом для багатьох інвесторів, що дозволяє підвищити ефективність капіталу та скористатися ринковими можливостями завдяки таким особливос

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT