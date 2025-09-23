Огляд функцій MEXC DEX+













MEXC DEX+ — це децентралізований агрегатор бірж (DEX Aggregator), який інтегрує кілька DEX, щоб надати користувачам оптимальні торгові маршрути, мінімізуючи прослизання та оптимізуючи торгові витрати. Як найновіше децентралізоване торговельне рішення MEXC, DEX+ підтримує торгівлю понад 10 000 активів ончейн, забезпечуючи користувачам завжди найкращу ціну та безперебійну торгівлю на DEX.









1) Не потрібно налаштовувати: немає необхідності в проходженні складної реєстрації або KYC. Просто підключіть свій гаманець і почніть торгувати ончейн.





2) Перевірювана безпека та прозорість ончейн: всі записи про транзакції постійно зберігаються в блокчейні, є загальнодоступними та повністю відстежуваними.





3) Точні аналітичні дані та розумне відстеження: інтегрує моніторинг Smart Money та аналіз тенденцій спільноти X, надаючи багатовимірні аналітичні дані про ринок, які допоможуть вам завчасно виявити потенційні проєкти.













Smart Money — це ончейн-гаманці високопродуктивних «китів» і професійних трейдерів. Вони часто рано виявляють ринкові можливості, а їхня торгова діяльність служить ключовим сигналом для оцінки потенціалу токена.













1) Відстеження китів у реальному часі: відстежуйте останні угоди високопродуктивних адрес, включаючи історію торгівлі, розподіл портфеля, частоту торгівлі та дані PNL.

2) Глибокий аналіз руху коштів: визначте, які токени активно накопичують або продають кити та професійні трейдери, що допоможе вам виявити недооцінені можливості або потенційні ризики.

3) Багатовимірний аналіз ринку: Сигнал виділяє останні дії китів, а FOMO фокусується на короткострокових вибухових трендах, допомагаючи вам вловити торгові можливості.









Коли ви бачите, що кілька високопродуктивних адрес одночасно накопичують токен, це сильний сигнал, на який варто звернути увагу. Однак майте на увазі, що для успішної торгівлі необхідний багатовимірний аналіз. Ми рекомендуємо поєднувати тенденції Smart Money з настроями спільноти та технічним аналізом, щоб сформувати власне судження для більш стабільних прибутків у торгівлі ончейн.













Сигнал зазвичай відображає останні торгові операції китів, включаючи:

Недавні великі записи про купівлю/продаж.

Активну торгову діяльність конкретних токенів.

Потоки капіталу між китами.









Новачки можуть спостерігати, які токени останнім часом часто торгуються, щоб зрозуміти, на чому зараз зосереджена увага ринку.













FOMO (Fear of Missing Out) означає психологічний страх пропустити вигідну можливість. Сторінка FOMO Call відстежує популярні токени ончейн, які стрімко зростають (ті, що мають високий обсяг торгівлі, швидке зростання цін і перегрітий ринок), допомагаючи вам вчасно помітити короткострокові можливості для зростання.













FOMO Call повідомляє вас про те, які токени швидко набирають популярність, що ідеально підходить для користувачів, які хочуть відстежувати короткострокові ринкові ажіотажі.









1) Гонитва за піком: токени, що рухаються під впливом FOMO, часто вже значно подорожчали. Вхід на цьому етапі може залишити вас останнім покупцем, який зіткнеться з різкою корекцією цін.





2) Пастка краху бульбашки: багато токенів FOMO є просто короткостроковими спекуляціями з невеликою реальною користю або вартістю. Як тільки ажіотаж спадає, вони можуть швидко впасти до нуля.





3) Управління ризиками: завжди встановлюйте суворі рівні стоп-лосу й обмежуйте кожну позицію контрольованим відсотком від ваших загальних активів під час торгівлі токенами FOMO.













X Tracker відстежує тенденції обговорення криптотокенів на X, допомагаючи користувачам швидко виявляти, які токени привертають увагу спільноти.













Токени, які зараз обговорюються найчастіше.

Пости, пов'язані з популярними проєктами.

Потенційні нові токени, які викликають ажіотаж у спільноті.









Не обов'язково. Ажіотаж у спільноті часто означає більшу волатильність, що може створити можливості, але також супроводжується ризиками спекуляцій або різких короткострокових коливань цін.













Tide — це інструмент для досвідчених ончейн-гравців, який дозволяє відстежувати активність токенів на основних платформах запуску, таких як pump.fun і LetsBONK.fun. На цій сторінці ви можете побачити:

Новостворені токени на pump.fun.

Токени, які ось-ось досягнуть свого ліміту на pump.fun.

Токени, які вже запущені на pump.fun.













Новачки можуть скористатися сторінкою Tide, щоб швидко знайти токени, які їх цікавлять, а потім за допомогою функції Купити придбати токени в один клац.

















Перевірте адресу контракту токена , щоб уникнути підроблених або шахрайських токенів.

Встановіть прийнятне прослизання , щоб запобігти ненормальним операціям, спричиненим низькою ліквідністю.

Керуйте розміром своєї позиції. Особливо під час FOMO уникайте концентрації занадто великого капіталу в одній угоді.









Ви можете використовувати популярні гаманці Web3 (наприклад, MetaMask). Клацнувши Підключити гаманець депонуйте активи на DEX+, щоб розпочати свою подорож у світі ончейн-торгівлі.

















Підготуйте криптогаманець і здійсніть депозит невеликої суми основних токенів.

1) Відкрийте MEXC DEX+ і підключіть свій гаманець.

2) Ознайомтеся зі Smart Money/X Трекер, щоб спостерігати за ринковими тенденціями.

3) Почніть з невеликих угод, щоб ознайомитися з процесом.

4) Розвивайте усвідомлення ризиків і уникайте залучення занадто великого капіталу відразу.









Враховуйте такі фактори:

1) Чи постійно його накопичують кити (Smart Money)?

2) Чи зберігає він сильну присутність у спільноті X (X Трекер)?

3) Чи має сам проєкт реальні випадки використання або технічні особливості?

4) Чи достатні обсяги торгівлі та ліквідність?









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



