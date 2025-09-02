Поширені запитання: депозити та зняття коштів

















Вебсайт:

Депозит → Депозит криптовалюти. 1）На вебсайті MEXC у верхньому правому куті панелі навігації клацніть

2）Виберіть криптовалюту, котру ви бажаєте депонувати, та відповідну мережу, і скопіюйте адресу депозиту на платформу для зняття коштів.

3）Скопіюйте мемо/тег (якщо потрібно) на платформу для зняття коштів.

4）Завершіть зняття коштів на платформі зняття коштів і дочекайтеся зарахування депозиту.





Застосунок:

1）У застосунку MEXC торкніться Гаманці внизу. Торкніться Депозит → Депозит криптовалюти.

2）Виберіть криптовалюту, котру ви хочете поповнити, і відповідну мережу, а також скопіюйте адресу депозиту на платформу для зняття коштів.

3）Скопіюйте ідентифікатор мемо/тег (якщо потрібно) на платформу для зняття коштів.

4）Завершіть зняття коштів на платформі зняття коштів і дочекайтеся зарахування депозиту.





На що слід звернути увагу:

1）Деякі токени вимагають введення інформації про мемо/тег при здійсненні депозитів або знятті коштів, щоб забезпечити унікальність адреси депозиту/зняття коштів. Неправильні дані мемо/тег призведуть до того, що депозит або зняття коштів не буде здійснено. Для отримання додаткової інформації про мемо/тег, будь ласка, зверніться до статті " Що таке Мемо/Тег? ".

2）Деякі токени, такі як LUNC, при депонуванні стягують комісію за офіційним смартконтрактом. Користувачі можуть перевірити витрату токенів і деталі депозиту в блокчейні за допомогою TxID.

3）Адреса мережі для депозиту і мережі для зняття коштів повинна збігатися. В іншому випадку депозит не буде здійснено.

4）Платформа MEXC підтримує прямі депозити на ф'ючерсний рахунок для певних токенів, наприклад, USDT. Під час депозиту перейдіть на депозитний рахунок і виберіть депозит на спотовий або ф'ючерсний рахунок.













Якщо ваш депозит не зараховано, перевірте, будь ласка, наступне:



1）Перевірте статус каналу депозиту



Якщо канал депозиту закритий або перебуває на технічному обслуговуванні, депозит не буде оброблений негайно. Будь ласка, зачекайте, поки канал депозиту знову відкриється, а потім перевірте статус вашого депозиту.





2）Перевірте статус депозиту





There are two deposit statuses that may indicate an uncredited deposit: Deposit Failed and Depositing. Існує два статуси депозиту, які можуть свідчити про незарахований депозит: "Депозит не зараховано" і "Депонування".

Депозит не зараховано: перегляньте причину не зарахування.

Депонування: зачекайте, поки депозит завершиться. Зверніть увагу, що депозити в цьому статусі не можуть бути скасовані або повернуті після того, як транзакція потрапить в мережу блокчейну.

Примітка: якщо відбувається примусовий депозит або сума депозиту нижче мінімальної вимоги платформи, депозит не буде зарахований, навіть якщо статус показує "Депонування".





3）Перевірте кількість підтверджень блоків



Депозити можуть не зарахуватися з двох причин:

Недостатньо підтверджень: інформація про депозит вказана вірно, але необхідна кількість підтверджень ончейн ще не надійшла. Будь ласка, зачекайте, як тільки буде достатньо підтверджень, депозит буде успішно оброблено.

Перевантаження мережі: з інформацією про депозит все гаразд, але наразі відбувається затримка у зв'язку з перевантаженням мережі. Будь ласка, зачекайте, кошти будуть зараховані найближчим часом.

Щоб дізнатися більше про підтвердження блоків, будь ласка, зверніться до статті " Як перевірити кількість підтверджень блоків на MEXC ".





4）Перевірте сумісність токену/адреси/мережі



Токен не підтримується: хоча ім'я токена може збігатися, інша адреса контракту перешкоджатиме успішному зарахуванню депозиту.

Адреса/мережа не підтримуються: адреса контракту депонованого токена не збігається з адресою, яка підтримується MEXC, що перешкоджає успішному зарахуванню депозиту.





5）Смартконтракт не підтримується





Наразі деякі токени не можна депонувати через смартконтракт на MEXC. У таких випадках перекази за смартконтрактом не будуть відображатися у вашому акаунті MEXC і потребуватимуть ручної обробки.





6）Перевірте, чи не було здійснено делістинг токена



Якщо ви депонували токен, за яким було видалено з платформи MEXC, зверніться по допомогу до служби підтримки клієнтів.





Якщо ваш депозит все ще не зарахований, будь ласка, подайте " Заявку на повернення незарахованого депозиту " на платформі MEXC. Ми розглянемо ваш випадок і сповістимо вас електронною поштою або через сповіщення на платформі протягом 1-2 днів.













1）Час обробки

Повернення депозитів, здійснених на неправильну адресу, буде оброблено протягом 60 днів. MEXC прискорить цей процес, і як тільки повернення буде завершено, користувачі отримають повідомлення електронною поштою.





2）Комісія за обробку

MEXC прагне допомогти користувачам повернути кошти через операційні помилки. Однак, оскільки цей процес пов'язаний зі значними витратами праці, часу та управлінням ризиками, може стягуватися комісія за обробку.





3）Як перевірити TxID для поверненого депозиту

Після того, як ваша заява на повернення буде оброблена, MEXC надішле вам електронного листа, що містить TxID. Ви можете використовувати цей TxID для відстеження повернених коштів.













Процес депозиту включає в себе два етапи підрахунків підтверджень в блокчейні:





Перший підрахунок підтверджень：Коли транзакція депозиту отримує достатню кількість підтверджень в мережі блокчейну, кошти очікують на зарахування. Користувачі можуть торгувати на MEXC, але не можуть виконувати певні операції, такі як зняття коштів, перекази, позабіржові зняття, видача подарунків або перекази на субакаунти.





Другий підрахунок підтверджень：Коли транзакція депозиту отримує додаткові підтвердження в блокчейн-мережі, кошти офіційно зараховані. Після цього користувачі можуть виконувати звичайні операції, такі як зняття коштів та перекази.





Цей механізм прискорює обробку депозитів, дозволяючи користувачам торгувати швидше, гарантуючи при цьому безпеку. Якщо інформація про очікування на зарахування не відображається на сторінці депозиту рахунку, це може бути пов'язано з тим, що мережа депозитів не підтримує очікування на зарахування, або з тим, що за акаунтом діють обмеження щодо ризиків.





Переваги очікування на зарахування :

Підвищена безпека: запобігає шахрайству, такому як подвійні витрати, і гарантує, що криптовалюта, депонована користувачем, є справжньою і дійсною.

Зниження ризиків: зменшує ризики зняття коштів, обмежуючи зняття коштів до повної обробки депозиту.

Покращений користувацький досвід: прискорює процес депозиту, дозволяючи торгувати після первинних підтверджень.













Ваш депозит тимчасово призупинено, оскільки криптовалютний гаманець знаходиться на технічному обслуговуванні.





Депозити та зняття коштів призупинено з метою гарантування безпеки ваших активів. Після завершення технічного обслуговування операції з депозитів та зняття коштів будуть відновлені. Будь ласка, слідкуйте за нашими оголошеннями, щоб дізнатись про статус технічного обслуговування та конкретний час відновлення.









Примусовий депозит відбувається, коли користувачі депонують токени, які або не підтримуються (зазнали делістингу або не пройшли лістинг), або заборонені до депонування на платформі. Коли канали депозитів закриті, депоновані активи не можуть бути зараховані на рахунок користувача.





Щоб спростити процес повернення коштів у таких випадках, MEXC запровадила функцію примусового повернення депозиту. Ця функція дозволяє повертати примусово депоновані кошти безпосередньо на початкову адресу, покращуючи досвід користувачів і мінімізуючи час очікування та обробки. Орієнтовний час обробки примусового повернення коштів становить 3-7 робочих днів.

















Вебсайт:

Гаманець → Зняття. 1）На вебсайті MEXC у верхньому правому куті панелі навігації клацніть

2）Виберіть криптовалюту, котру ви бажаєте зняти, введіть адресу зняття і виберіть відповідну мережу.

3）Заповніть мемо/тег,якщо потрібно.

4）Введіть суму, яку ви бажаєте зняти, і дочекайтеся завершення зняття коштів.





Застосунок:

1）Відкрийте застосунок MEXC та торкніться Гаманці → Зняття.

2）Виберіть криптовалюту, яку ви хочете зняти, і торкніться Зняття коштів ончейн. Введіть адресу зняття коштів і виберіть відповідну мережу.

3）Заповніть мемо/тег, якщо потрібно.

4）Введіть суму, яку ви бажаєте зняти, і торкніться Підтвердити. Після цього дочекайтеся завершення зняття коштів.





Вебсайт:

Гаманець → Зняття. 1）На вебсайті MEXC у верхньому правому куті панелі навігації клацніть

2）Виберіть криптовалюту, котру ви бажаєте зняти і виберіть Користувач MEXC.

3）Введіть електронну пошту/номер телефону/MEXC UID одержувача.

4）Введіть суму, яку ви хочете зняти, і клацніть Підтвердити. Потім дочекайтеся завершення зняття коштів.





Застосунок:

1）Відкрийте застосунок MEXC та торкніться Гаманці → Зняття.

2）Виберіть криптовалюту, яку ви хочете зняти, і торкніться Переказ на МЕХС.

3）Введіть електронну пошту/номер телефону/MEXC UID одержувача.

4）Введіть суму, яку ви бажаєте зняти, і торкніться Підтвердити. Після цього дочекайтеся завершення зняття коштів.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до статті " Як зняти кошти на MEXC ".









Якщо ви помітили, що адреса зняття коштів невірна до отримання SMS або електронного листа з підтвердженням, ви можете скасувати транзакцію, перейшовши в історію зняття коштів і вибравши "Скасувати". Після скасування ви можете ініціювати нове зняття коштів на правильну адресу.





Вебсайт:

Гаманець → Історія фінансування. 1）На вебсайті MEXC перейдіть у верхній правий кут панелі навігації та клацніть

2）У розділі Зняття знайдіть транзакцію зняття коштів і клацніть Скасувати.





Застосунок:

1）У застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку головної сторінки, а потім торкніться Транзакції.

2）Торкніться Депозити/Зняття коштів → Зняття. Знайдіть транзакцію зняття коштів і торкніться Скасувати.













Після успішного зняття коштів, якщо ваш акаунт прив'язаний до адреси електронної пошти, ви отримаєте повідомлення на електронну пошту. Ви також можете перевірити свої сповіщення в повідомленнях у застосунку. Ось як переглянути повідомлення в застосунку:





Вебсайт: на головній сторінці клацніть на позначку чату у верхньому правому куті (у верхньому лівому для регіону Близького Сходу), щоб переглянути повідомлення в застосунку.

Застосунок: на головній сторінці торкніться позначки чату у верхньому правому куті (у верхньому лівому для регіону Близького Сходу), щоб переглянути повідомлення в застосунку.





Якщо ваше зняття коштів з MEXC на іншу платформу було підтверджено в блокчейні, але кошти не надійшли, скопіюйте TxID зняття коштів і зверніться по допомогу до служби підтримки клієнтів платформи-одержувача. Інструкції про те, як знайти TxID, ви знайдете в статті " Як знайти TxID на MEXC ".













Якщо кошти, зняті на іншу платформу, повертаються на ваш гаманець MEXC, вам потрібно буде вручну депонувати їх назад на свій рахунок. Конкретні кроки наведені нижче:





Вебсайт:

1）На вебсайті MEXC прокрутіть вниз до розділу Підтримка користувачів → Довідковий центр → Заявка на повернення незарахованого депозиту.

2）Виберіть Зняття коштів з MEXC на іншу платформу повернуто назад і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб заповнити форму.





Застосунок:

1）У застосунку MEXC торкніться позначки користувача → Служба підтримки клієнтів → Довідковий центр → Заявка на повернення незарахованого депозиту.

2）Виберіть Зняття коштів з MEXC на іншу платформу повернуто назад і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб заповнити форму.





Депозит, здійснений вручну, буде оброблено протягом 1-3 робочих днів. Будь ласка, зачекайте після подання заявки і зверніть увагу, що сума повернення може відрізнятися від початкової суми зняття коштів через комісії, відраховані приймаючою платформою.













Якщо ви помітили, що інформація в мемо невірна, до того, як отримали SMS або email з підтвердженням зняття коштів, ви можете перейти до історії зняття коштів і скасувати транзакцію. Після цього ініціюйте зняття коштів заново, використовуючи правильну адресу.





Вебсайт:

Гаманець → Історія фінансування. 1）На вебсайті MEXC перейдіть до панелі навігації та виберіть

2）У розділі Зняття знайдіть транзакцію зняття коштів і клацніть Скасувати.





Застосунок:

1）У застосунку торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку головної сторінки, а потім торкніться Транзакції.

2）Торкніться Депозити/Зняття коштів → Зняття. Знайдіть транзакцію зняття коштів і торкніться Скасувати.





Якщо ви зрозуміли, що ввели неправильні дані мемо після отримання електронного листа або SMS з підтвердженням про зняття коштів, скопіюйте TxID зняття коштів і зверніться до служби підтримки клієнтів платформи-одержувача для отримання допомоги у поверненні коштів.













Якщо статус зняття коштів показує "Обробка", це, як правило, пов'язано з перевантаженням блокчейн-мережі, що може спричинити певні затримки в транзакції. Будь ласка, зачекайте з терпінням.





Якщо статус зняття коштів показує "Завершено", але кошти не були зараховані через деякий час, будь ласка, зачекайте, поки не буде досягнуто необхідної кількості підтверджень у мережі блокчейн. Ви також можете скопіювати TxID з MEXC і звернутися до служби підтримки клієнтів платформи-одержувача за подальшою допомогою.





Якщо запит на зняття коштів знаходиться в очікуванні більше 1 годин без генерації TxID, будь ласка, негайно зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів MEXC і надайте знімок екрану з запитом на зняття коштів. Ми допоможемо вам в обробці вашого запиту.













Деякі токени основної мережі потребують активації в гаманці перед завершенням переказу; в іншому випадку переказ не буде виконано. Коли користувачі знімають токени з MEXC, система автоматично перевіряє, чи активована адреса токена. Якщо вона не активована, користувачі отримають відповідне повідомлення під час процесу зняття коштів. Користувачі також можуть використовувати оглядач блокчейну, щоб перевірити, чи активована їхня адреса токена.