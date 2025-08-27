1. Чи безплатний MEXC ШІ? Наразі «Список вибору ШІ», «Радар ШІ-новин» та «MEXC ШІ» можна використовувати безплатно. Якщо в майбутньому буде випущена розширена версія, інформацію про вартість буде зазд1. Чи безплатний MEXC ШІ? Наразі «Список вибору ШІ», «Радар ШІ-новин» та «MEXC ШІ» можна використовувати безплатно. Якщо в майбутньому буде випущена розширена версія, інформацію про вартість буде зазд
Поширені запитання щодо MEXC ШІ

1. Чи безплатний MEXC ШІ?


Наразі «Список вибору ШІ», «Радар ШІ-новин» та «MEXC ШІ» можна використовувати безплатно. Якщо в майбутньому буде випущена розширена версія, інформацію про вартість буде заздалегідь повідомлено через сповіщення та електронну пошту.

2. Чи існують обмеження на кількість взаємодій із ШІ або на швидкість запитів?


Так. Система динамічно розподіляє щоденну квоту сесій ШІ залежно від вашого рівня KYC та обсягу торгівлі за останні 30 днів. Чим вищий ваш обсяг торгівлі та рівень верифікації, тим більше сесій ви можете використовувати. Квоти автоматично оновлюються наступного дня після досягнення ліміту.

3. Які мови підтримує ШІ?


Наразі підтримується понад 50 мов, включно з англійською, китайською, в'єтнамською, індонезійською, іспанською та іншими основними мовами. З часом буде додано ще більше мов.

4. Чи надаються знижки при купівлі токенів, рекомендованих ШІ?


Ні. Наразі спеціальних комісій або знижок на ціну немає. Рекомендації ШІ ґрунтуються виключно на великих даних і інформації на ринку у реальному часі для довідки при торгівлі та не є промоакціями платформи.

5. Якщо користувач зазнав збитків у торгівлі на основі інформації, наданої ШІ, чи несе відповідальність за це платформа?


Зверніть увагу, що інформація, надана ШІ, є лише довідковою і не становить жодних інвестиційних порад чи гарантій. Відповідальність за прийняття рішень щодо торгівлі несе виключно користувач, який бере на себе пов'язані з цим ризики.

6. Чи гарантують рекомендації ШІ прибуток?


ШІ забезпечує інтелектуальний аналіз на основі ринкових тенденцій та інформації, але прибуток не є гарантованим. Будь ласка, приймайте рішення обережно, відповідно до вашої особистої толерантності до ризику.

7. Чи розголошує ШІ особисті дані користувачів?


Ні. ШІ отримує доступ лише до анонімізованих ринкових і торгових даних і не збирає, не зберігає та не передає жодної персональної інформації акаунта.

8. Які джерела використовує ШІ для рекомендацій контенту та інформації?


Ми надаємо пріоритет точності та прозорості. Усі рекомендації ШІ базуються на суворому механізмі відбору даних, який включає: актуальні дані з офіційних джерел біржі, провідні аналітичні платформи ончейн та авторитетні фінансові медіа. Також враховуються тенденції обговорень у спільноті (відфільтровані від спаму) та історичне тестування, щоб надати користувачам обґрунтовані рекомендації.

9. Чи оновлюється Радар ШІ-новин синхронно з соціальними мережами?


Так. «Радар ШІ-новин» використовує авторитетні сторонні джерела даних та активність у публічних мережах, щоб гарантувати оновлення майже в режимі реального часу, синхронно з соціальними мережами.

10. Як часто оновлюються дані в Списку вибору ШІ?


Рейтинги формуються за моделлю розрахунку в реальному часі, а дані оновлюються миттєво відповідно до змін ринкових умов.

11. На чому ґрунтуються рекомендації токенів у Списку вибору ШІ?


Система оцінює токени за кількома показниками, включно з тенденціями цін, обсягом торгівлі, змінами позицій, ончейн-даними та популярністю новин, і відповідно формує рейтинги.

12. Як можна дізнатись причини коливань ціни токена (Поширені запитання щодо MEXC ШІ )?


На вебсторінці спотової торгівлі клацніть на підказку «AI Аналіз», яка відображається над свічковим графіком, щоб увійти до інтерфейсу чату з ШІ-ботом та отримати об'єктивний аналіз і пояснення коливань ціни токена.


13. Що робити, якщо функції ШІ не працюють?


Спочатку спробуйте оновити сторінку або перепідключитися до мережі. Якщо проблема не зникне, спробуйте пізніше або зверніться до онлайн-служби підтримки для отримання допомоги.

14. Чому я не можу знайти інтерфейс ШІ?


Будь ласка, переконайтеся, що ваш застосунок MEXC оновлено до версії 6.19.0 або вище, і перезапустіть застосунок після оновлення. Якщо інтерфейс все ще не з'являється, перевірте номер версії в Налаштування → Про МЕХС, або спробуйте очистити кеш і увійти знову.

15. Як скасувати push-сповіщення від Радара ШІ-новин?


Щоб скасувати push-сповіщення від Радара ШІ-новин, перейдіть на сторінку Радара ШІ-новин і натисніть на кнопку Підписано, щоб скасувати підписку. Після скасування підписки ви більше не отримуватимете push-сповіщення.


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, й інвестуйте обережно. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

