Поширені запитання щодо MEXC ШІ









Наразі «Список вибору ШІ», «Радар ШІ-новин» та «MEXC ШІ» можна використовувати безплатно. Якщо в майбутньому буде випущена розширена версія, інформацію про вартість буде заздалегідь повідомлено через сповіщення та електронну пошту.









Так. Система динамічно розподіляє щоденну квоту сесій ШІ залежно від вашого рівня KYC та обсягу торгівлі за останні 30 днів. Чим вищий ваш обсяг торгівлі та рівень верифікації, тим більше сесій ви можете використовувати. Квоти автоматично оновлюються наступного дня після досягнення ліміту.









Наразі підтримується понад 50 мов, включно з англійською, китайською, в'єтнамською, індонезійською, іспанською та іншими основними мовами. З часом буде додано ще більше мов.









Ні. Наразі спеціальних комісій або знижок на ціну немає. Рекомендації ШІ ґрунтуються виключно на великих даних і інформації на ринку у реальному часі для довідки при торгівлі та не є промоакціями платформи.









Зверніть увагу, що інформація, надана ШІ, є лише довідковою і не становить жодних інвестиційних порад чи гарантій. Відповідальність за прийняття рішень щодо торгівлі несе виключно користувач, який бере на себе пов'язані з цим ризики.









ШІ забезпечує інтелектуальний аналіз на основі ринкових тенденцій та інформації, але прибуток не є гарантованим. Будь ласка, приймайте рішення обережно, відповідно до вашої особистої толерантності до ризику.









Ні. ШІ отримує доступ лише до анонімізованих ринкових і торгових даних і не збирає, не зберігає та не передає жодної персональної інформації акаунта.









Ми надаємо пріоритет точності та прозорості. Усі рекомендації ШІ базуються на суворому механізмі відбору даних, який включає: актуальні дані з офіційних джерел біржі, провідні аналітичні платформи ончейн та авторитетні фінансові медіа. Також враховуються тенденції обговорень у спільноті (відфільтровані від спаму) та історичне тестування, щоб надати користувачам обґрунтовані рекомендації.









Так. «Радар ШІ-новин» використовує авторитетні сторонні джерела даних та активність у публічних мережах, щоб гарантувати оновлення майже в режимі реального часу, синхронно з соціальними мережами.









Рейтинги формуються за моделлю розрахунку в реальному часі, а дані оновлюються миттєво відповідно до змін ринкових умов.









Система оцінює токени за кількома показниками, включно з тенденціями цін, обсягом торгівлі, змінами позицій, ончейн-даними та популярністю новин, і відповідно формує рейтинги.









На вебсторінці спотової торгівлі клацніть на підказку «AI Аналіз», яка відображається над свічковим графіком, щоб увійти до інтерфейсу чату з ШІ-ботом та отримати об'єктивний аналіз і пояснення коливань ціни токена.













Спочатку спробуйте оновити сторінку або перепідключитися до мережі. Якщо проблема не зникне, спробуйте пізніше або зверніться до онлайн-служби підтримки для отримання допомоги.









Налаштування → Про МЕХС, або спробуйте очистити кеш і увійти знову.



15. Як скасувати push-сповіщення від Радара ШІ-новин?

Щоб скасувати push-сповіщення від Радара ШІ-новин, перейдіть на сторінку Радара ШІ-новин і натисніть на кнопку Підписано, щоб скасувати підписку. Після скасування підписки ви більше не отримуватимете push-сповіщення.

Будь ласка, переконайтеся, що ваш застосунок MEXC оновлено до версії 6.19.0 або вище, і перезапустіть застосунок після оновлення. Якщо інтерфейс все ще не з'являється, перевірте номер версії в, або спробуйте очистити кеш і увійти знову.







