Як використовувати MEXC ШІ (вебсайт)

21 серпня 2025
Інструмент MEXC ШІ включає три основні модулі: список вибору ШІ, радар ШІ-новин та MEXCШІ. Кожна функція працює на основі ШІ, який проводить комплексний аналіз на основі публічної інформації на ринку та даних платформи для формування висновків. Ця послуга призначена для забезпечення користувачів зручним і ефективним аналізом ринку криптовалют та підтримкою у прийнятті рішень.

1. Список вибору ШІ


Список вибору ШІ використовує інтелектуальний аналіз публічної інформації на ринку та даних платформи для формування рейтингів лонг/шорт позицій, охоплюючи ефективність різних криптовалют на спотових та ф'ючерсних ринках. Також він виділяє відповідні ключові слова, щоб допомогти користувачам швидко зрозуміти ринковий настрій і тенденції. Зверніть увагу, що ця інформація призначена лише для довідки, не була перевірена вручну і не є інвестиційною порадою.

Як використовувати:
1) Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC.
2) Клацніть на Ринки у верхній навігаційній панелі, щоб перейти на сторінку Ринки.
3) Прокрутіть сторінку вниз і клацніть на Рекомендовані AI.
4) Перейдіть до вмісту сторінки Спот або Ф'ючерси, щоб переглянути інформацію про лонг/шорт позиції та теги сигналів для різних торгових пар на поточному ринку.


Крім того, ви можете прокрутити вниз головну сторінку офіційного вебсайту MEXC і клацнути на Рекомендовані AI під розділом Найпопулярніші токени, щоб переглянути інформацію про лонг/шорт позиції та теги сигналів для різних торгових пар на поточному ринку.


Ви можете поєднати інформацію зі «Списку вибору ШІ» з ринковими даними, отриманими з інших джерел, провести комплексний аналіз, а потім прийняти рішення щодо інвестицій.

2. MEXCШІ


MEXC ШІ пропонує спілкування природною мовою, дозволяючи користувачам безпосередньо ставити питання ШІ про ринок криптовалют, аналіз політики, торгові стратегії та інше. Ґрунтуючись на публічно доступних ринкових даних та власних аналітичних можливостях, MEXC ШІ надає детальні відповіді та персоналізовані рекомендації, щоб зробити прийняття інвестиційних рішень більш науковим і ефективним.

Як використовувати:
1) Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC.
2) Клацніть Споту верхній навігаційній панелі.
3) На сторінці спотової торгівлі клацніть на підказку «AI Аналіз», яка відображається під назвою торгової пари, щоб увійти до інтерфейсу чату з ШІ-ботом та отримати об'єктивний аналіз і пояснення руху ціни цього токена.


MEXC ШІ не лише підвищує ефективність отримання інформації, а й надає користувачам більш всебічні та глибокі ринкові аналітичні дані, виступаючи вашим розумним помічником у інвестуванні в криптовалюти.

MEXC ШІ прагне забезпечити інвесторів криптовалюти ефективним, розумним та зручним аналізом ринку та підтримкою у прийнятті рішень. Незалежно від того, чи це аналітика ринкових тенденцій, оперативні новини чи персоналізовані відповіді ШІ, MEXC ШІ допомагає вам безпечно рухатися у світі інвестицій. Зверніть увагу, що весь контент створено ШІ на основі публічної інформації на ринку, а висновки мають виключно довідковий характер і не є інвестиційними порадами.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, й інвестуйте обережно. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

