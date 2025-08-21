Як використовувати MEXC ШІ (застосунок)





Інструмент MEXC ШІ включає три основні модулі: список вибору ШІ, радар ШІ-новин та MEXCШІ. Кожна функція працює на основі ШІ, який проводить комплексний аналіз на основі публічної інформації на ринку та даних платформи для формування висновків. Ця послуга призначена для забезпечення користувачів зручним і ефективним аналізом ринку криптовалют та підтримкою у прийнятті рішень.









Список вибору ШІ використовує інтелектуальний аналіз публічної інформації на ринку та даних платформи для формування рейтингів лонг/шорт позицій, охоплюючи ефективність різних криптовалют на спотових та ф'ючерсних ринках. Також він виділяє відповідні ключові слова, щоб допомогти користувачам швидко зрозуміти ринковий настрій і тенденції. Зверніть увагу, що ця інформація призначена лише для довідки, не була перевірена вручну і не є інвестиційною порадою.





Як використовувати:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC.

2) Торкніться Рекомендовані AI серед кнопок швидкого доступу під каруселлю на головній сторінці.

3) Перейдіть до вмісту сторінки Спот або Ф'ючерси, щоб переглянути інформацію про лонг/шорт позиції та теги сигналів для різних торгових пар на поточному ринку.









Ви можете поєднувати дані зі «Списку вибору ШІ» із ринковою інформацією з інших джерел, проводити комплексний аналіз і на його основі приймати інвестиційні рішення.









Радар ШІ-новин містить ключові новини, визначені шляхом ШІ-фільтрації публічної інформації на ринку, зосереджуючись на подіях і змінах, які можуть спричинити коливання цін на криптовалюти. Користувачі можуть швидко бути в курсі ринкових змін завдяки цим оновленням і одним торканням переходити безпосередньо до торгового інтерфейсу відповідного токена для швидких і зручних купівель або продажів.





Як використовувати:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC.

2) Торкніться на Дізнатися AIвнизу головної сторінки.

3) Сторінка Радар новин відкриється і відобразить останні та ключові новини й події ринку.









Радар ШІ-новин не лише допомагає миттєво відслідковувати гарячі точки ринку, а й забезпечує доступ до торгівлі токенами одним торканням, дозволяючи вчасно скористатися інвестиційними можливостями. Крім того, ви можете скористатися функцією Підписатися на стрічку новин, щоб своєчасно отримувати останні оновлення та не пропустити жодних важливих подій ринку.





Користувачі, які підписались отримуватимуть push-сповіщення. Щодня платформа збирає важливі новини та аналітику й надсилає їх підписникам. Якщо оновлень забагато, просто торкніться Відписатися, щоб припинити їх отримувати.









MEXC ШІ пропонує спілкування природною мовою, дозволяючи користувачам безпосередньо ставити питання ШІ про криптовалютний ринок, аналіз політики, торгові стратегії та інше. Ґрунтуючись на публічно доступних ринкових даних та власних аналітичних можливостях, MEXC ШІ надає детальні відповіді та персоналізовані рекомендації, щоб зробити прийняття інвестиційних рішень більш науковим і ефективним.





Як використовувати:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC.

2) Торкніться спливної кнопки внизу головної сторінки, щоб перейти на сторінку MEXC ШІ.

3) На сторінці MEXC ШІ розпочніть розмову з ШІ-асистентом, ввівши своє питання.

4) MEXC ШІ надаватиме професійні відповіді на основі останньої інформації на ринку.





Примітка: якщо спливна кнопка на головній сторінці відволікає, її можна вимкнути, утримуючи торкання.









MEXC ШІ не лише підвищує ефективність отримання інформації, а й надає користувачам більш всебічні та глибокі ринкові аналітичні дані, виступаючи вашим розумним помічником у інвестуванні в криптовалюти.





MEXC ШІ прагне забезпечити інвесторів криптовалюти ефективним, розумним та зручним аналізом ринку та підтримкою у прийнятті рішень. Незалежно від того, чи це аналітика ринкових тенденцій, оперативні новини чи персоналізовані відповіді ШІ, MEXC ШІ допомагає вам безпечно рухатися у світі інвестицій. Зверніть увагу, що весь контент створено ШІ на основі публічної інформації на ринку, а висновки мають виключно довідковий характер і не є інвестиційними порадами.









Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, й інвестуйте обережно. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



