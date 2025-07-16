Реєстрація акаунту на вебсайті MEXC





Якщо ви часто берете участь у криптовалютній торгівлі на своєму мобільному пристрої, ви можете переглянути «Як завантажити застосунок MEXC і зареєструватися на MEXC» , щоб дізнатися більше.





Якщо ви віддаєте перевагу проводити торгові операції на сайті, то ця стаття проведе вас через процес реєстрації акаунту MEXC за допомогою двох способів: електронної пошти/мобільного пристрою та входу в акаунт через третю сторону.









Відкрийте браузер Google Chrome і перейдіть на офіційний сайт MEXC: https://www.mexc.com/uk-UA .









Ви можете зареєструватися за допомогою електронної пошти або номера мобільного телефону. Тут ми продемонструємо процес реєстрації за допомогою електронної пошти.





Після введення електронної пошти для реєстрації клацніть [Далі].









Перетягніть повзунок, щоб завершити перевірку головоломки. Після успішної перевірки ви будете автоматично перенаправлені на наступну сторінку.









Введіть свій пароль. Пароль має містити принаймні 10 символів і комбінацію великих та малих літер, цифр і спеціальних символів.





Поле «Реферальний код» є необов’язковим. Якщо у вас є реферер (користувач, який вас запросив), ви можете ввести його реферальний код. Щоб дізнатися більше про переваги запрошення друзів для реєстрації на MEXC, перегляньте статтю «Як запросити друзів зареєструватися на MEXC #Базовий»





Поставте прапорець, щоб прийняти Угоду користувача та Політику конфіденційності, а потім клацніть [Зареєструватись].









Перевірте свою електронну пошту на наявність коду підтвердження, надісланого вам під час реєстрації. Введіть 6-значний код підтвердження, який ви отримали, і клацніть [Підтвердити], щоб завершити реєстрацію.





Якщо ви не можете знайти код підтвердження у своїй скриньці електронної пошти, папці зі спамом або на інших сторінках, ви можете клацнути [Не отримали код підтвердження?], щоб повторно надіслати запит на код для входу.













Ви також можете вибрати швидкий вхід за допомогою акаунтів Google, Apple, MetaMask Wallet, Telegram тощо. Ми будемо використовувати MetaMask Wallet як приклад для демонстрації цього процесу.





Клацніть на логотип MetaMask Wallet, щоб увійти, і з’явиться віконце для підпису. Клацніть [Sign] для підтвердження.









Клацніть [Створити новий акаунт на MEXC].









Ви можете зареєструватися за допомогою електронної пошти або номера мобільного телефону. Ми покажемо процес реєстрації за допомогою електронної пошти.





Введіть адресу електронної пошти, пароль, поставте прапорець, щоб прийняти Угоду користувача та Політику конфіденційності, а потім клацніть [Зареєструватись].









У спливному вікні поставте прапорець біля «I'm not a robot», щоб завершити перевірку безпеки.









Перевірте свою електронну пошту на наявність коду підтвердження, надісланого під час реєстрації. Введіть 6-значний код підтвердження, який ви отримали, і клацніть [Підтвердити], щоб завершити реєстрацію.





Якщо ви не можете знайти код підтвердження у своїй скриньці електронної пошти, папці зі спамом або на інших сторінках, ви можете клацнути [Не отримали код підтвердження?], щоб повторно надіслати запит на код для входу.













Після завершення реєстрації вас буде спрямовано на головну сторінку офіційного вебсайту MEXC. Тут ви можете вибрати між спотовою та ф’ючерсною торгівлею, щоб почати свою подорож як криптотрейдер.









Щоб отримати більше навчальних ресурсів, ви можете переглянути MEXC Навчання, там ви швидко осягнете світ криптовалют і почнете свою подорож як криптотрейдер.









Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютами пов'язана із значними ризиками. Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.



