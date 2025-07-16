Якщо ви часто берете участь у криптовалютній торгівлі на своєму мобільному пристрої, ви можете переглянути «Як завантажити застосунок MEXC і зареєструватися на MEXC», щоб дізнатися більше. Якщо ви відЯкщо ви часто берете участь у криптовалютній торгівлі на своєму мобільному пристрої, ви можете переглянути «Як завантажити застосунок MEXC і зареєструватися на MEXC», щоб дізнатися більше. Якщо ви від
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Реєстрація ...бсайті MEXC

Реєстрація акаунту на вебсайті MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки
BRC20.COM
COM$0.010147-1.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.02324-17.23%
Sign
SIGN$0.04109-26.70%
MemeCore
M$2.29052+13.40%
Notcoin
NOT$0.00091-37.96%

Якщо ви часто берете участь у криптовалютній торгівлі на своєму мобільному пристрої, ви можете переглянути «Як завантажити застосунок MEXC і зареєструватися на MEXC», щоб дізнатися більше.

Якщо ви віддаєте перевагу проводити торгові операції на сайті, то ця стаття проведе вас через процес реєстрації акаунту MEXC за допомогою двох способів: електронної пошти/мобільного пристрою та входу в акаунт через третю сторону.

1. Реєстрація за допомогою електронної пошти / мобільного пристрою


Відкрийте браузер Google Chrome і перейдіть на офіційний сайт MEXC: https://www.mexc.com/uk-UA.


Ви можете зареєструватися за допомогою електронної пошти або номера мобільного телефону. Тут ми продемонструємо процес реєстрації за допомогою електронної пошти.

Після введення електронної пошти для реєстрації клацніть [Далі].


Перетягніть повзунок, щоб завершити перевірку головоломки. Після успішної перевірки ви будете автоматично перенаправлені на наступну сторінку.


Введіть свій пароль. Пароль має містити принаймні 10 символів і комбінацію великих та малих літер, цифр і спеціальних символів.

Поле «Реферальний код» є необов’язковим. Якщо у вас є реферер (користувач, який вас запросив), ви можете ввести його реферальний код. Щоб дізнатися більше про переваги запрошення друзів для реєстрації на MEXC, перегляньте статтю «Як запросити друзів зареєструватися на MEXC #Базовий».

Поставте прапорець, щоб прийняти Угоду користувача та Політику конфіденційності, а потім клацніть [Зареєструватись].


Перевірте свою електронну пошту на наявність коду підтвердження, надісланого вам під час реєстрації. Введіть 6-значний код підтвердження, який ви отримали, і клацніть [Підтвердити], щоб завершити реєстрацію.

Якщо ви не можете знайти код підтвердження у своїй скриньці електронної пошти, папці зі спамом або на інших сторінках, ви можете клацнути [Не отримали код підтвердження?], щоб повторно надіслати запит на код для входу.


2. Реєстрація для входу в акаунт за допомогою третьої сторони


Ви також можете вибрати швидкий вхід за допомогою акаунтів Google, Apple, MetaMask Wallet, Telegram тощо. Ми будемо використовувати MetaMask Wallet як приклад для демонстрації цього процесу.

Клацніть на логотип MetaMask Wallet, щоб увійти, і з’явиться віконце для підпису. Клацніть [Sign] для підтвердження.


Клацніть [Створити новий акаунт на MEXC].


Ви можете зареєструватися за допомогою електронної пошти або номера мобільного телефону. Ми покажемо процес реєстрації за допомогою електронної пошти.

Введіть адресу електронної пошти, пароль, поставте прапорець, щоб прийняти Угоду користувача та Політику конфіденційності, а потім клацніть [Зареєструватись].


У спливному вікні поставте прапорець біля «I'm not a robot», щоб завершити перевірку безпеки.


Перевірте свою електронну пошту на наявність коду підтвердження, надісланого під час реєстрації. Введіть 6-значний код підтвердження, який ви отримали, і клацніть [Підтвердити], щоб завершити реєстрацію.

Якщо ви не можете знайти код підтвердження у своїй скриньці електронної пошти, папці зі спамом або на інших сторінках, ви можете клацнути [Не отримали код підтвердження?], щоб повторно надіслати запит на код для входу.


3. Початок торгівлі


Після завершення реєстрації вас буде спрямовано на головну сторінку офіційного вебсайту MEXC. Тут ви можете вибрати між спотовою та ф’ючерсною торгівлею, щоб почати свою подорож як криптотрейдер.

Якщо ви новачок у криптовалюті та не знайомі з торгівлею, ви можете ознайомитись зі статтями: «Купити MX за одну хвилину», «Розуміння спотової торгівлі», «Що таке ф’ючерсна торгівля?» та «Як використовувати демо–трейдинг на ф’ючерсах MEXC» для навчання та практикою симуляції торгівлі.

Щоб отримати більше навчальних ресурсів, ви можете переглянути MEXC Навчання, там ви швидко осягнете світ криптовалют і почнете свою подорож як криптотрейдер.



Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютами пов'язана із значними ризиками. Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT