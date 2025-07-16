Як був створений Bitcoin





У 2008 році людство зіткнулося з безпрецедентною фінансовою бурею, відомою як "Іпотечна криза в США". Уряди по всьому світу намагалися знайти шляхи подолання кризи. Світова фінансова система на чолі з Федеральним резервом США почала вдаватися до масового пом'якшення монетарної політики, збільшуючи випуск паперової валюти для стимулювання економічного відновлення. Такий підхід "отруйної пігулки" призвів до того, що багато хто розчарувався в урядах, що підштовхнуло криптографів до створення децентралізованої системи цифрових валют. Саме в такому контексті виник Bitcoin.









Bitcoin — одна з найбільших інновацій 21-го століття. Однак інновації ніколи не бувають миттєвими, це скоріше сходження по спіралі, побудоване на плечах попередників. Виникнення Bitcoin пройшло незліченну кількість етапів технологічного успадкування, інновацій та розвитку. Найперші ідеї, що лежать в основі технології Bitcoin, можна простежити в русі "Шифропанків" попереднього століття.









"Шифропанки" — це організація, що була спонтанно сформована групою талановитих геніїв та представників ІТ-еліти, яка має на меті захист приватності за допомогою алгоритмів шифрування. Ця організація не має формальної структури керівництва і зазвичай спілкується через зашифровані поштові листи.





Зародження шифропанків датується 1992 роком, коли троє технічних експертів на пенсії, Ерік Г'юз, Тім Мей та Джон Гілмор, запросили понад двадцять друзів на неформальну зустріч, щоб обговорити різні криптографічні питання. Наприкінці того ж року Тім Мей офіційно започаткував організацію поштового листування "шифропанків". Оскільки рух шифропанків набирав обертів, їхній список швидко став популярним, залучаючи все більшу кількість підписників. Щодня обговорювалися численні теми, що охоплювали математику, технології шифрування, комп'ютери, політику та філософію. З цих дискусій виникала незліченна кількість фантастичних ідей.

У 1993 році Ерік Г'юз написав книжку під назвою "Маніфест шифропанку", в якій поєднав принципи культури комп'ютерного панку та наголосив на використанні методів шифрування для захисту персональних даних. Ця робота ознаменувала перше явне використання терміну "шифропанк". До цього моменту, після приблизно року розвитку, організація шифропанків налічувала близько 1400 членів, багато з яких були представниками ІТ-еліти. Серед них були Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, Тім Бернерс-Лі, засновник World Wide Web, Нік Сабо, засновник смартконтрактів, і, звичайно ж, засновник Bitcoin, Сатоші Накамото.









Кажуть, що до створення Bitcoin члени групи "шифропанки" обговорювали і навіть створили десятки цифрових валют. Тут коротко представимо дві цифрові валюти, які мали найбільш значний вплив на розвиток Bitcoin.









Hashcash був створений доктором Адамом Беком ще в 1997 році. Принцип "proof-of-work" — це система підтвердження роботи, призначена для запобігання спаму та denial-of-service attacks (DoS). Фактично, цей принцип працює як антиспамовий механізм, збільшуючи час і обчислювальну потужність, необхідні для відправки електронних листів, що підвищує вартість відправки спаму, оскільки відправники повинні довести, що вони витратили обчислювальні ресурси на створення "печатки" в темі листа, схожої на "proof-of-work", перш ніж вони зможуть відправити лист.





Механізм "proof-of-work" (PoW) Bitcoin походить від Hashcash. У White Paper Сатоші Накамото, присвяченому Bitcoin, є конкретне посилання на Hashcash Бека, що визнає внесок доктора Адама Бека в розвиток алгоритму "proof-of-work" для Bitcoin.









У 1998 році китайський криптограф Вей Дай опублікував пропозицію під назвою B-Money у списку листування "шифропанків". Ця пропозиція була описана лише в тексті, без відповідної програмної реалізації. За задумом Вей Дая, B-Money мала стати розподіленою та анонімною електронною грошовою системою. B-Money мала дві основні функціональні можливості: ① Генерація токенів за допомогою механізму PoW та ② Розподілена книга.





Пропозиція B-Money спочатку пояснює процес генерації токенів за допомогою механізму PoW. Принцип B-Money дуже схожий на принцип роботи Bitcoin, оскільки для вирішення обчислювальних головоломок і генерації відповідних токенів використовуються обчислювальні ресурси. Потім описується процес розподіленої книги. У B-Money як відправник, так і одержувач не мають справжніх імен і володіють лише публічними ключами. Відправник підписує транзакцію закритим ключем, а потім транслює її по всій мережі. Кожен нод мережі підтримує велику книгу, що містить записи про всі транзакції. Основна технічна концепція B-Money дуже схожа на сучасні популярні криптовалюти.





Однак B-Money не знайшла рішення проблеми подвійних витрат і все ще покладається на централізовану довіру для транзакцій. Крім того, B-Money не вистачало багатьох концепцій, притаманних Bitcoin, таких як блокчейн, загальна емісія, часові мітки тощо. Аспекти, яких не вистачало в B-Money, визначили напрямок для інновацій Bitcoin.









1 листопада 2008 року загадкова особа на ім'я Сатоші Накамото опублікувала на криптографічному форумі " metzdowd.com " статтю під назвою "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" ( з англ. "Bitcoin. P2P-система електронних грошей"). У статті було детально описано, як створити нову криптовалютну систему під назвою "Bitcoin". Ця система була побудована на принципах повної децентралізації, усуваючи потребу в довірі і централізованих установ, вирішуючи питання, пов'язані з обігом і випуском валюти в контексті децентралізації.





Як пояснив Сатоші Накамото, Bitcoin є повністю Р2Р і децентралізованим, що усуває необхідність у довірених третіх сторонах для сприяння транзакціям. Запровадивши такі концепції, як часові мітки та Р2Р-платежі, Bitcoin ефективно вирішив проблему подвійних витрат. Крім того, Bitcoin дозволив учасникам залишатися анонімними, забезпечуючи при цьому безпеку за допомогою алгоритму консенсусу "proof-of-work" (PoW).





3 січня 2009 року Сатоші Накамото замайнив перший блок Bitcoin, відомий як Genesis Block, використовуючи невеликий сервер у Гельсінкі, Фінляндія. Це ознаменувало народження Bitcoin і принесло Накамото початкову винагороду за блок у розмірі 50 Bitcoin. Щоб підкреслити циклічність криз традиційної фінансової системи, Накамото включив у блок Genesis заголовок з тогочасного випуску газети The Times: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks" (з англ. «The Times, 3 січня 2009 р. Канцлер на порозі другої допомоги банкам»).





Перша транзакція Bitcoin продемонструвала життєздатність мережі, хоча і з великою кількістю роботи, яку ще потрібно виконати. Згодом все більше "шифропанків" приєдналися до тестування мережі Bitcoin, поширюючи обізнаність серед технічної спільноти. Однак, протягом досить тривалого часу поширення Bitcoin залишалося обмеженим. Лише завдяки значному зростанню ціни та розкриттю інноваційного потенціалу Bitcoin привернув до себе увагу з боку ширшої аудиторії.









Джерело: TradingView



