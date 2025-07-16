1. Хто створив Bitcoin? Справжня особа творця Bitcoin, відомого як Сатоші Накамото, досі залишається таємницею. Дехто припускає, що Сатоші Накамото є реальною людиною, тоді як інші вважають, що це мож1. Хто створив Bitcoin? Справжня особа творця Bitcoin, відомого як Сатоші Накамото, досі залишається таємницею. Дехто припускає, що Сатоші Накамото є реальною людиною, тоді як інші вважають, що це мож
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Аналіз актуальних тем/Поширені за...нгу Bitcoin

Поширені запитання щодо халвінгу Bitcoin

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Bitcoin#Галузеві новини

1. Хто створив Bitcoin?

Справжня особа творця Bitcoin, відомого як Сатоші Накамото, досі залишається таємницею. Дехто припускає, що Сатоші Накамото є реальною людиною, тоді як інші вважають, що це може бути організація. Після того, як 12 грудня 2010 року Сатоші Накамото опублікував своє останнє повідомлення на форумі, він безслідно зник.

2. Хто контролює випуск Bitcoin?

Жодна особа чи організація не може контролювати випуск Bitcoin. Випуск відбувається згідно із заздалегідь встановленими правилами коду.

3. Що таке халвінг Bitcoin?

Майнери Bitcoin використовують хеш-алгоритми для пошуку випадкових чисел. Майнер, який першим знайде це випадкове число, отримує винагороду в Bitcoin у процесі, відомому як майнінг. З плином часу створення нових Bitcoin стає все складнішим. Таким чином, на початку створення Bitcoin Сатоші Накамото встановив загальну пропозицію на рівні 21 мільйона монет і запровадив дефляційну модель для регулювання його доступності, включаючи події халвінгу приблизно кожні чотири роки.

За історію Bitcoin події халвінгу відбувалися вже тричі, що призвело до зменшення винагороди за блок із початкових 50 монет за блок до поточних 6,25 монети за блок. Bitcoin наближається до свого четвертого халвінгу, який зменшить винагороду за блок до 3,125 монети за блок.

4. Чому інтервали між халвінгами менш як 4 роки?

Згідно з правилами Bitcoin, винагорода за блок зменшується вдвічі кожні 210 000 блоків. Цільовий час майнінгу кожного блоку становить близько 10 хвилин, але він може змінюватися. Майнінг деяких блоків займає більше або менше 10 хвилин, що може змінитися, коли відбудеться наступний халвінг. Концепція халвінгу кожні 4 роки є теоретичною і може змінюватися залежно від часу майнінгу. Наступний халвінг очікується у квітні 2024 року.

5. Що станеться під час халвінгу Bitcoin?

Коли Bitcoin зазнає халвінгу, винагорода за майнінг нових блоків зменшується вдвічі. Це зменшує швидкість майнінгу нових Bitcoin, безпосередньо впливаючи на швидкість обігу нових Bitcoin, що надходять на ринок. Подія халвінгу відбувається приблизно кожні чотири роки і є частиною механізму контролю пропозиції Bitcoin.

6. Історія халвінгів Bitcoin


Час
Висота блоку халвінгу
Винагорода за блок після халвінгу
% Bitcoin, що залишився для майнінгу
Перший халвінг
28 листопада 2012 р.
210 000
25
50%
Другий халвінг
9 липня 2016 р.
420 000
12,5
25%
Третій халвінг
11 травня 2020 р.
630 000
6,25
12,5%
Четвертий халвінг
? квітня 2024 р.
840 000
3,125
6,3%

7. Чи вплине халвінг Bitcoin на його ціну?

Через загальну пропозицію Bitcoin, яка обмежена 21 мільйоном монет, механізм халвінгу зменшує приплив нових Bitcoin, що робить Bitcoin ще рідкіснішим. Дефіцит Bitcoin у поєднанні з історичними даними, які свідчать про підвищення ціни під час минулих халвінгів Bitcoin, дає нам змогу припустити, що наступний халвінг може призвести до подальшого зростання ціни Bitcoin.

8. Чи вплине халвінг Bitcoin на швидкість транзакцій?

Ні. Швидкість транзакцій Bitcoin в основному залежить від розміру блоку та завантаженості мережі. Зменшення вдвічі швидкості виробництва нових Bitcoin не матиме прямого впливу на швидкість транзакцій.

9. Чи вплине халвінг Bitcoin на альткоїни?

Халвінг Bitcoin приверне увагу до крипторинку, включаючи альткоїни. Інвестори можуть стати більш оптимістичними щодо потенціалу зростання інших токенів. Цей ентузіазм може призвести до збільшення інвестицій в альткоїни, тим самим підвищуючи їхні ціни. Крім того, оскільки винагорода за майнінг Bitcoin зменшується, деякі майнери можуть перейти на майнінг альткоїнів, щоб отримати більшу винагороду.

10. Що станеться, коли більше не буде Bitcoin для майнінгу?

До 2140 року всі Bitcoin будуть видобуті, і подальшого збільшення пропозиції Bitcoin не очікується. У цей час ціна Bitcoin може стати ще вищою, і майнери більше не отримуватимуть винагороди за майнінг, а лише дохід від комісії за транзакції користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitcoin Runes

Що таке Bitcoin Runes

Bitcoin Runes, також відомий як протокол Runes – це протокол для випуску взаємозамінних токенів безпосередньо в мережі Bitcoin. Протокол Runes був запропонований Кейсі Родармором, засновником протокол

Що таке халвінг Bitcoin

Що таке халвінг Bitcoin

1. Що таке халвінг BitcoinХалвінг Bitcoin — це подія, коли винагорода за блок у блокчейні Bitcoin зменшується вдвічі. Тобто кожного разу, коли в блокчейні Bitcoin генерується 210 000 блоків, винагород

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT