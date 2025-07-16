Поширені запитання щодо халвінгу Bitcoin





Справжня особа творця Bitcoin, відомого як Сатоші Накамото, досі залишається таємницею. Дехто припускає, що Сатоші Накамото є реальною людиною, тоді як інші вважають, що це може бути організація. Після того, як 12 грудня 2010 року Сатоші Накамото опублікував своє останнє повідомлення на форумі, він безслідно зник.





Жодна особа чи організація не може контролювати випуск Bitcoin. Випуск відбувається згідно із заздалегідь встановленими правилами коду.





Майнери Bitcoin використовують хеш-алгоритми для пошуку випадкових чисел. Майнер, який першим знайде це випадкове число, отримує винагороду в Bitcoin у процесі, відомому як майнінг. З плином часу створення нових Bitcoin стає все складнішим. Таким чином, на початку створення Bitcoin Сатоші Накамото встановив загальну пропозицію на рівні 21 мільйона монет і запровадив дефляційну модель для регулювання його доступності, включаючи події халвінгу приблизно кожні чотири роки.





За історію Bitcoin події халвінгу відбувалися вже тричі, що призвело до зменшення винагороди за блок із початкових 50 монет за блок до поточних 6,25 монети за блок. Bitcoin наближається до свого четвертого халвінгу, який зменшить винагороду за блок до 3,125 монети за блок.





Згідно з правилами Bitcoin, винагорода за блок зменшується вдвічі кожні 210 000 блоків. Цільовий час майнінгу кожного блоку становить близько 10 хвилин, але він може змінюватися. Майнінг деяких блоків займає більше або менше 10 хвилин, що може змінитися, коли відбудеться наступний халвінг. Концепція халвінгу кожні 4 роки є теоретичною і може змінюватися залежно від часу майнінгу. Наступний халвінг очікується у квітні 2024 року.





Коли Bitcoin зазнає халвінгу, винагорода за майнінг нових блоків зменшується вдвічі. Це зменшує швидкість майнінгу нових Bitcoin, безпосередньо впливаючи на швидкість обігу нових Bitcoin, що надходять на ринок. Подія халвінгу відбувається приблизно кожні чотири роки і є частиною механізму контролю пропозиції Bitcoin.







Час Висота блоку халвінгу Винагорода за блок після халвінгу % Bitcoin, що залишився для майнінгу Перший халвінг 28 листопада 2012 р. 210 000 25 50% Другий халвінг 9 липня 2016 р. 420 000 12,5 25% Третій халвінг 11 травня 2020 р. 630 000 6,25 12,5% Четвертий халвінг ? квітня 2024 р. 840 000 3,125 6,3%





Через загальну пропозицію Bitcoin, яка обмежена 21 мільйоном монет, механізм халвінгу зменшує приплив нових Bitcoin, що робить Bitcoin ще рідкіснішим. Дефіцит Bitcoin у поєднанні з історичними даними, які свідчать про підвищення ціни під час минулих халвінгів Bitcoin, дає нам змогу припустити, що наступний халвінг може призвести до подальшого зростання ціни Bitcoin.





Ні. Швидкість транзакцій Bitcoin в основному залежить від розміру блоку та завантаженості мережі. Зменшення вдвічі швидкості виробництва нових Bitcoin не матиме прямого впливу на швидкість транзакцій.





Халвінг Bitcoin приверне увагу до крипторинку, включаючи альткоїни. Інвестори можуть стати більш оптимістичними щодо потенціалу зростання інших токенів. Цей ентузіазм може призвести до збільшення інвестицій в альткоїни, тим самим підвищуючи їхні ціни. Крім того, оскільки винагорода за майнінг Bitcoin зменшується, деякі майнери можуть перейти на майнінг альткоїнів, щоб отримати більшу винагороду.



