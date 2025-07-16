Поширені запитання щодо халвінгу Bitcoin

Час
Висота блоку халвінгу
Винагорода за блок після халвінгу
% Bitcoin, що залишився для майнінгу
Перший халвінг
28 листопада 2012 р.
210 000
25
50%
Другий халвінг
9 липня 2016 р.
420 000
12,5
25%
Третій халвінг
11 травня 2020 р.
630 000
6,25
12,5%
Четвертий халвінг
? квітня 2024 р.
840 000
3,125
6,3%
