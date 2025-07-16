1. Що таке халвінг Bitcoin Халвінг Bitcoin — це подія, коли винагорода за блок у блокчейні Bitcoin зменшується вдвічі. Тобто кожного разу, коли в блокчейні Bitcoin генерується 210 000 блоків, винагоро1. Що таке халвінг Bitcoin Халвінг Bitcoin — це подія, коли винагорода за блок у блокчейні Bitcoin зменшується вдвічі. Тобто кожного разу, коли в блокчейні Bitcoin генерується 210 000 блоків, винагоро
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Аналіз актуальних тем/Що таке халвінг Bitcoin

Що таке халвінг Bitcoin

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Bitcoin#Галузеві новини
Bitcoin
BTC$110,873.56-5.10%

1. Що таке халвінг Bitcoin


  • Халвінг Bitcoin — це подія, коли винагорода за блок у блокчейні Bitcoin зменшується вдвічі. Тобто кожного разу, коли в блокчейні Bitcoin генерується 210 000 блоків, винагорода за блок зменшується вдвічі. Ця подія відбувається приблизно кожні чотири роки. Очікується, що четвертий халвінг Bitcoin відбудеться 23 квітня 2024 року на висоті блоку 840 000.

  • Після кожного халвінгу винагорода за блок Bitcoin зменшується. Якщо з самого початку винагорода за блок становила 50 BTC, то поточна винагорода за блок становить 6,25 BTC. Після події халвінгу у 2024 році винагорода за блок зменшиться до 3,125 BTC. Механізм халвінгу призводить до зниження курсу емісії Bitcoin, тим самим впливаючи на його ціну. Історично склалося так, халвінги Bitcoin були тісно пов’язані з циклами бичачого ринку на всьому ринку криптовалют.

2. Вплив халвінгу Bitcoin на ціну


  • Перший халвінг Bitcoin відбувся 28 листопада 2012 року, знаменуючи важливу віху в історії Bitcoin. Цей цикл халвінгу тривав до липня 2016 року. До цього халвінгу ціна продажу Bitcoin становила 12 $ за Bitcoin. З появою халвінгу винагорода за блок Bitcoin зменшилася з 50 BTC за блок до 25 BTC. Цей халвінг викликав хвилю ажіотажу на ринку, піднявши ціну Bitcoin до 225 $. Згодом вона піднялася до 1242 $, тобто загалом зросла в 100 разів.

  • 10 липня 2016 року відбувся другий халвінг Bitcoin, який відзначив майнінг 420 000 блоків у блокчейні Bitcoin. Під час цієї події винагорода за блок Bitcoin зменшилася з 25 BTC за блок до 12,5 BTC. Примітно, що протягом наступного року ціна Bitcoin підскочила з 647 $ до 2973 $, зазнавши дивовижного зростання на 358%.

  • Третій халвінг Bitcoin відбувся 11 травня 2020 року після завершення майнінгу третього набору з 210 000 блоків у блокчейні Bitcoin. Після цього халвінгу винагороди майнерів Bitcoin знову зменшилися вдвічі, і винагорода за блок склала 6,25 BTC. Протягом року після халвінгу ціна Bitcoin різко зросла з 9851 $ до 65 145 $, ознаменувавши дивовижне зростання приблизно на 561%. Згодом ціна Bitcoin продовжила свою висхідну траєкторію, досягнувши піка близько 69 000 $.

Напередодні четвертого халвінгу інвестори та оглядачі галузі уважно стежать за цією подією, щоб вивчити її потенційні наслідки та можливості. Станом на 28 березня 2024 року ціна BTC перевищила 73 000 $. Халвінг Bitcoin — це не лише значна подія всередині мережі Bitcoin, що впливає на її ціну та ринкові показники, але й впливає на напрямок розвитку всієї криптовалютної індустрії.

Щоб дізнатися, як придбати Bitcoin, ви можете переглянути статті "Як купити Bitcoin за одну хвилину" або перевірити ціну BTC в режимі реального часу на офіційному вебсайті MEXC.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitcoin Runes

Що таке Bitcoin Runes

Bitcoin Runes, також відомий як протокол Runes – це протокол для випуску взаємозамінних токенів безпосередньо в мережі Bitcoin. Протокол Runes був запропонований Кейсі Родармором, засновником протокол

Поширені запитання щодо халвінгу Bitcoin

Поширені запитання щодо халвінгу Bitcoin

1. Хто створив Bitcoin?Справжня особа творця Bitcoin, відомого як Сатоші Накамото, досі залишається таємницею. Дехто припускає, що Сатоші Накамото є реальною людиною, тоді як інші вважають, що це може

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT