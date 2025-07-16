Що таке халвінг Bitcoin









Халвінг Bitcoin — це подія, коли винагорода за блок у блокчейні Bitcoin зменшується вдвічі. Тобто кожного разу, коли в блокчейні Bitcoin генерується 210 000 блоків, винагорода за блок зменшується вдвічі. Ця подія відбувається приблизно кожні чотири роки. Очікується, що четвертий халвінг Bitcoin відбудеться 23 квітня 2024 року на висоті блоку 840 000.





Після кожного халвінгу винагорода за блок Bitcoin зменшується. Якщо з самого початку винагорода за блок становила 50 BTC, то поточна винагорода за блок становить 6,25 BTC. Після події халвінгу у 2024 році винагорода за блок зменшиться до 3,125 BTC. Механізм халвінгу призводить до зниження курсу емісії Bitcoin, тим самим впливаючи на його ціну. Історично склалося так, халвінги Bitcoin були тісно пов’язані з циклами бичачого ринку на всьому ринку криптовалют.









Перший халвінг Bitcoin відбувся 28 листопада 2012 року, знаменуючи важливу віху в історії Bitcoin. Цей цикл халвінгу тривав до липня 2016 року. До цього халвінгу ціна продажу Bitcoin становила 12 $ за Bitcoin. З появою халвінгу винагорода за блок Bitcoin зменшилася з 50 BTC за блок до 25 BTC. Цей халвінг викликав хвилю ажіотажу на ринку, піднявши ціну Bitcoin до 225 $. Згодом вона піднялася до 1242 $, тобто загалом зросла в 100 разів.





10 липня 2016 року відбувся другий халвінг Bitcoin, який відзначив майнінг 420 000 блоків у блокчейні Bitcoin. Під час цієї події винагорода за блок Bitcoin зменшилася з 25 BTC за блок до 12,5 BTC. Примітно, що протягом наступного року ціна Bitcoin підскочила з 647 $ до 2973 $, зазнавши дивовижного зростання на 358%.





Третій халвінг Bitcoin відбувся 11 травня 2020 року після завершення майнінгу третього набору з 210 000 блоків у блокчейні Bitcoin. Після цього халвінгу винагороди майнерів Bitcoin знову зменшилися вдвічі, і винагорода за блок склала 6,25 BTC. Протягом року після халвінгу ціна Bitcoin різко зросла з 9851 $ до 65 145 $, ознаменувавши дивовижне зростання приблизно на 561%. Згодом ціна Bitcoin продовжила свою висхідну траєкторію, досягнувши піка близько 69 000 $.





Напередодні четвертого халвінгу інвестори та оглядачі галузі уважно стежать за цією подією, щоб вивчити її потенційні наслідки та можливості. Станом на 28 березня 2024 року ціна BTC перевищила 73 000 $. Халвінг Bitcoin — це не лише значна подія всередині мережі Bitcoin, що впливає на її ціну та ринкові показники, але й впливає на напрямок розвитку всієї криптовалютної індустрії.







