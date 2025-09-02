Використовуючи функцію зняття коштів на MEXC, можна переказувати свої криптоактиви на свій гаманець. Крім того, ви можете переказувати кошти між користувачами MEXC, використовуючи функцію внутрішніх пВикористовуючи функцію зняття коштів на MEXC, можна переказувати свої криптоактиви на свій гаманець. Крім того, ви можете переказувати кошти між користувачами MEXC, використовуючи функцію внутрішніх п
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як зняти кошти на MEXC

Як зняти кошти на MEXC

2 вересня 2025
Використовуючи функцію зняття коштів на MEXC, можна переказувати свої криптоактиви на свій гаманець. Крім того, ви можете переказувати кошти між користувачами MEXC, використовуючи функцію внутрішніх переказів. Розглянемо покроковий процес виконання кожної операції.

1. Як зняти кошти на вебсайті


1) На офіційному вебсайті MEXC клацніть на [Гаманець] у верхньому Клацніть на [Зняття].


2) Виберіть [Криптовалюту], яку ви хочете зняти, введіть [Адресу зняття], виберіть [Мережу] і заповніть [Суму зняття]. Після перевірки інформації натисніть [Підтвердити].


Примітка:
Адреса зняття — це адреса зняття криптовалюти, також відома як адреса гаманця. Ця адреса є унікальним ідентифікатором, що складається з набору цифр і літер, і вказує на який рахунок або гаманець має бути переведена криптовалюта.

Мережа переказу — це мережа, яка використовується для обробки транзакцій і переказу криптовалюти. Різні криптовалюти можуть використовувати різні блокчейн-мережі, наприклад, Bitcoin використовує мережу Bitcoin, а Ethereum використовує мережу Ethereum тощо.Деякі криптовалюти підтримують кілька мереж, тому в такій ситуації важливо вибрати правильну мережу. Наприклад, у випадку з USDT потрібно перевірити, чи знаходиться він в мережі ERC20 або TRC20. Вибір неправильної мережі може призвести до того, що зняття коштів не буде здійснено.

При знятті певних криптовалют необхідно заповнити Мемо. Відсутність Мемо може призвести до того, що зняття коштів не буде здійснено. Щоб дізнатися більше про Мемо, зверніться до статті "Що таке Мемо/Теги?".

Під час зняття коштів ви повинні дотримуватися вимог щодо мінімальної суми зняття. Якщо сума зняття нижча за цю вимогу, додайте відповідну кількість токенів, щоб досягти мінімальної суми, перш ніж ініціювати зняття. Буде стягнута комісія за зняття коштів, яка може відрізнятися залежно від комісій мережі.

MEXC прагне забезпечити найкращий досвід для користувачів. Якщо ви виявили, що інша платформа пропонує нижчу комісію за зняття коштів, надішліть знімки екрана та посилання на вебсторінку нашої служби підтримки клієнтів, щоб ми могли розглянути це питання.

3) Введіть коди підтвердження електронної пошти та Google Authenticator і клацніть кнопку [Підтвердити].


4) Дочекайтеся завершення процесу зняття коштів.


2. Як зробити внутрішній переказ на сайті


1) На офіційному вебсайті MEXC клацніть на [Гаманець] у верхньому правому куті і виберіть [Зняття].


2) Виберіть криптовалюту, яку потрібно переказати.

3) Виберіть [Користувач MEXC]. У цей час для переказу можна використовувати [Ел. пошту], [Номер телефону] або [MEXC UID]. Заповніть реквізити рахунку одержувача.

4) Заповніть відповідну інформацію та суму переказу. Потім клацніть на [Підтвердити].


5) Введіть коди підтвердження електронної пошти та Google Authenticator і клацніть на [Підтвердити].


6) Переказ завершено.


3. Як зняти кошти у застосунку


1) Торкніться [Гаманці] у нижньому правому куті застосунку.
2) Торкніться [Зняття].
3) Виберіть криптовалюту, яку потрібно зняти.
4) Виберіть [Зняття коштів ончейн] як спосіб зняття.


5) Введіть адресу зняття коштів, виберіть мережу та введіть суму зняття. Потім торкніться [Підтвердити].
6) Переконавшись у правильності даних, клацніть [Підтвердити зняття коштів].
7) Введіть коди підтвердження електронної пошти та Google Authenticator. Потім торкніться [Підтвердити].


4. Як зробити внутрішній переказ у застосунку


1) Торкніться [Гаманці] у нижньому правому куті застосунку.
2) Торкніться [Зняття].
3) Виберіть криптовалюту, яку потрібно зняти.
4) Виберіть [Переказ на MEXC] як спосіб зняття


5) Заповніть інформацію про акаунт одержувача та кількість, яку потрібно надіслати. Наразі існує 3 способи переказу: [Ел. пошта], [Номер телефону] або [UID].
6) Переконайтеся, що інформація правильна, і торкніться [Підтвердити].
7) Введіть код підтвердження електронної пошти та код Google Authenticator, а потім знову торкніться [Підтвердити].
8) Переказ завершено.


На що слід звернути увагу під час зняття коштів


1. Для криптовалют, які підтримують кілька мереж, таких як USDT, при оформленні заявки на зняття коштів, будь ласка, вибирайте відповідну мережу.
2. Якщо для зняття криптовалюти потрібно мемо, будь ласка, скопіюйте правильне мемо з платформи одержувача та введіть його точно. Інакше активи можуть бути втрачені після зняття.
3. Якщо після введення адреси на сторінці з'являється повідомлення про те, що адреса недійсна, перевірте адресу або зверніться до нашої служби підтримки клієнтів для отримання подальшої допомоги.
4. Комісія за зняття коштів варіюється для кожної криптовалюти, і її можна переглянути на сторінці зняття коштів після вибору криптовалюти.
5. Мінімальна сума зняття та комісія за зняття коштів для відповідної криптовалюти вказані на сторінці зняття.

Відмова від відповідальності: торгівля криптовалютами пов'язана із значними ризиками. Ця стаття не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською порадою і не спонукає користуватися будь-яким іншим пов'язаним з ними послугам, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно з довідковою метою і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте всі пов'язані з цим ризики та виявляєте обачність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.

