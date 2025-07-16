Щоб ви могли легко переглядати свої активи, ми об'єднали на цій сторінці кілька рахунків MEXC: спотовий, ф'ючерсний, фіатний та копі-трейдинговий рахунки. 1. Як переглянути статус активів ① У верхньомЩоб ви могли легко переглядати свої активи, ми об'єднали на цій сторінці кілька рахунків MEXC: спотовий, ф'ючерсний, фіатний та копі-трейдинговий рахунки. 1. Як переглянути статус активів ① У верхньом
Як подивитися свої активи

16 липня 2025MEXC
0m
Щоб ви могли легко переглядати свої активи, ми об'єднали на цій сторінці кілька рахунків MEXC: спотовий, ф'ючерсний, фіатний та копі-трейдинговий рахунки.

1. Як переглянути статус активів


① У верхньому правому куті вебсайту MEXC виберіть [Гаманець] і клацніть позначку [＞] у вигляді стрілки.


②На сторінці огляду ви можете побачити загальний стан свого акаунту та виконати кілька швидких дій:


(1). Кнопки швидких дії: [Депозит], [Зняття], [Відправити] та [Переказ].


(2). Баланси кожного рахунку USDT/USD.


(3). Переглянути розподілення активів за рахунками.



2. Як переглянути історію активів


Поруч із "Останні транзакції" клацніть [Всі транзакції], щоб перейти на сторінку "Історія торгівлі" та переглянути записи про депозити, зняття, перекази, відправлення тощо.



3. Як переказувати кошти між рахунками MEXC


Якщо ви хочете торгувати на певному ринку, вам необхідно спочатку переказати кошти на відповідний гаманець, перш ніж приступити до торгівлі. Наприклад, якщо ви купили цифрові активи через P2P і хочете брати участь у спотовій торгівлі, вам необхідно переказати цифрові активи зі свого [Фіатного рахунку] на свій [Спотовий рахунок].


① Клацніть [Переказ].


②У спливаючому вікні виберіть рахунок для отримання переказу та клацніть [Переказ].


Відмова від відповідальності: Ця стаття не містить рекомендацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських деталей чи будь-яких інших супутніх послуг, а також не є порадою з купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей та не є рекомендацією щодо інвестування. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та виявляйте обережність під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційну діяльність користувачів.


