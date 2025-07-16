Як подивитися свої активи





Щоб ви могли легко переглядати свої активи, ми об'єднали на цій сторінці кілька рахунків MEXC: спотовий, ф'ючерсний, фіатний та копі-трейдинговий рахунки.









① У верхньому правому куті вебсайту MEXC виберіть [Гаманець] і клацніть позначку [＞] у вигляді стрілки.









②На сторінці огляду ви можете побачити загальний стан свого акаунту та виконати кілька швидких дій:





(1). Кнопки швидких дії: [Депозит], [Зняття], [Відправити] та [Переказ].





(2). Баланси кожного рахунку USDT/USD.





(3). Переглянути розподілення активів за рахунками.













Поруч із "Останні транзакції" клацніть [Всі транзакції], щоб перейти на сторінку "Історія торгівлі" та переглянути записи про депозити, зняття, перекази, відправлення тощо.

















Якщо ви хочете торгувати на певному ринку, вам необхідно спочатку переказати кошти на відповідний гаманець, перш ніж приступити до торгівлі. Наприклад, якщо ви купили цифрові активи через P2P і хочете брати участь у спотовій торгівлі, вам необхідно переказати цифрові активи зі свого [Фіатного рахунку] на свій [Спотовий рахунок].





① Клацніть [Переказ].





②У спливаючому вікні виберіть рахунок для отримання переказу та клацніть [Переказ].







