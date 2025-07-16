Як переглянути макродані на MEXC







На головній сторінці застосунку MEXC у зоні швидкого доступу під панеллю з рекламними банерами торкніться [Ще]. У вкладці «Загальні функці» виберіть [Ринковий Push]. Потім торкніться [Макродані] на сторінці "Ринковий Push" для перегляду.

MEXC відома користувачам як платформа для торгівлі криптовалютами. Окрім торгівлі, платформа MEXC також надає деякі важливі макродані про поточний стан ринку, пропонуючи користувачам інформаційну підтримку для прийняття інвестиційних рішень. Для користувачів вебсайту: увійдіть на офіційний сайт MEXC, клацніть на [Ринки] і виберіть [Макродані], щоб увійти на сторінку даних.













Сторінка Макродані складається з чотирьох розділів: Прогноз трендів BTC, Порівняння трендів, Ключова інформація та Гарячі новини.









Тренд BTC може певною мірою відображати загальний ринковий тренд. Коли ціна BTC зростає, ринок має тенденцію до зростання, а коли ціна BTC падає, ринок має тенденцію до зниження.





Те, чи є тренд BTC бичачим або ведмежим, відображає судження користувачів про майбутній ціновий тренд BTC на ринку. Співвідношення цих двох точок зору в кінцевому підсумку відображає загальні очікування ринку щодо цінової динаміки BTC.





Як показано на малюнку нижче, після перемоги в судовому позові Grayscale ціна Bitcoin відскочила від позначки $26 000 і різко зросла, ненадовго подолавши позначку $28 000 з 24-годинним зростанням на 6,48%. Під впливом цієї позитивної новини бичачі настрої на ринку досягли 63,63%, а це означає, що більшість людей вважають, що ціна Bitcoin буде продовжувати зростати.













На платформі MEXC можна порівняти ціну Bitcoin з шістьма іншими точками даних, з підтримкою відображення до трьох ліній на правому графіку одночасно.





10-річна ставка казначейства США (TNX): TNX широко вважається "безризиковою ставкою дохідності" і слугує якорем для глобального ціноутворення на активи. Це найбільш ліквідний тип середньо- та довгострокових державних облігацій, здатний вимірювати довгострокові зміни відсоткових ставок і менш чутливий до короткострокових ринкових коливань, часто використовується для прогнозування економічних перспектив.





Індекс NASDAQ (IXIC): Індекс NASDAQ є найбільш показовим ринковим індексом на фондовому ринку США, що відображає зміни на ринку цінних паперів NASDAQ.





Ф'ючерси на золото (GC=F): GC - це торговий код для ф'ючерсів на золото на COMEX, що представляє собою світовий еталонний ф'ючерсний контракт для цін на золото.





Співвідношення Bitcoin / Державний борг США (BTC/TNX): Відношення останньої ціни Bitcoin до останньої 10-річної прибутковості казначейських облігацій США.





Співвідношення Bitcoin/NASDAQ (BTC/IXIC): Відношення останньої ціни Bitcoin до останнього значення індексу NASDAQ.





Співвідношення Bitcoin/золото (BTC/Gold): Відношення останньої ціни Bitcoin до останньої спотової вартості золота.













Обидва ці розділи містять інформаційний контент. Розділ "Гарячі новини" складається з поточних галузевих новин, цінових змін та іншої актуальної інформації, відсортованої та організованої в хронологічному порядку.









Розділ "Ключова інформація" - це подальше вдосконалення Гарячих новин. Він збирає і аналізує зміни цін на Bitcoin за 5 хвилин до і після публікації кожної інформації, оцінюючи її вплив на ціни на Bitcoin.









Своєчасний доступ до інформації гарячих новин ринку має велике значення для прийняття інвестиційних рішень. Наприклад, після нещодавньої новини про перемогу в судовому процесі над Grayscale деякі "кити" купили Bitcoin на суму $380 млн наперед, тоді як інші придбали 8 000 токенів Ethereum через 15 хвилин після виходу новини. З моменту виходу новини і до сьогодні кити, які купили Bitcoin, отримали значний прибуток, тоді як ті, хто купив Ethereum, зробили це на піку.





Оцінка ринкових умов часто включає в себе розгляд різноманітних факторів, і рішення не повинні ґрунтуватися виключно на окремих точках даних або інформації. MEXC надає відповідні дані лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Користувачі повинні приймати власні інвестиційні рішення і стратегії після повного розуміння інформації та всебічної оцінки ризиків.



