Як на MEXC підтвердити адресу проживання





Надання підтвердження адреси є частиною процесу проходження верифікації KYC на MEXC. Після реєстрації акаунту на MEXC ви повинні завантажити документ з підтвердженням адреси (POA), щоб завершити перевірку особи і гарантувати відповідність законодавству та нормативним актам вашої країни або регіону.





У цьому посібнику пояснюється, як підтвердити адресу проживання та успішно завантажити необхідний документ, що підтверджує адресу, щоб завершити процес верифікації.









Щоб завершити верифікацію KYC, вам потрібно надати документ, що підтверджує адресу (POA). Тільки після надання необхідного документа ми зможемо перевірити вашу дійсну адресу проживання. Документ POA використовується для підтвердження вашого місця проживання. Під час верифікації KYC ви повинні вказати своє повне ім'я, адресу та завантажити дійсний документ як підтвердження.





Документ, який ви завантажуєте, повинен відповідати певним вимогам, щоб бути прийнятим як дійсний доказ вашої адреси. Він повинен бути виданий на ваше ім'я і відповідати імені власника акаунту на MEXC. Документ повинен бути виданий протягом останніх трьох місяців і містити наступну інформацію:





Ваше повне ім'я

Ваша адреса проживання

Дата видачі

Орган, що видав документ

Інформація про орган, що видав документ (наприклад, ідентифікатор бізнес-суб'єкта, контактна інформація або вебсайт)









Документ, який ви надаєте, повинен чітко відображати ваше повне ім'я, адресу проживання, дату видачі та назву органу, який його видав. Дата видачі повинна бути в межах останніх трьох місяців. Дійсними документами для підтвердження адреси є:





Виписки з банківських рахунків

Листи, видані банком

Іпотечні документи або ощадні книжки

Рахунки за персональні, домашні, інтернет або телевізійні послуги

Рахунки за воду, електроенергію або газ

Рахунки від інших постачальників комунальних послуг

Листи або повідомлення, видані державними установами

Свідоцтва про реєстрацію виборців

Документи про сплату податків

Тимчасові форми реєстрації, сертифікати або документи про реєстрацію транспортних засобів

Рахунки за оренду, видані агентствами нерухомості

Довідки про підтвердження адреси, видані роботодавцем, або договори купівлі нерухомості









Наступні документи не приймаються як дійсне підтвердження адреси:

Квитанції про оплату (навіть якщо на них вказана адреса доставки/виставлення рахунку)

Медичні рахунки









1) Переконайтеся, що ваш документ вважається дійсним підтвердженням адреси. Якщо ви не впевнені, зверніться до списку вище.





2) Дата видачі не повинна бути більше ніж за останні три місяці. На MEXC приймаються лише документи, видані протягом останніх трьох місяців.





3) Документ повинен містити ваше повне ім'я, адресу, дату видачі та орган, що його видав.





4) Документ повинен бути виданий на ваше ім'я. Переконайтеся, що ім'я та адреса в документі збігаються з тими, що були вказані під час реєстрації вашого акаунту на MEXC.





5) Завантажуйте лише необрізані, невідредаговані оригінали документів. Ви можете надіслати фотографію або відскановану копію фізичного рахунку або PDF-файл електронного рахунку. Однак скановані копії або скриншоти не повинні бути розмитими, з відблисками або чорно-білими. Переконайтеся, що всі чотири кути документа видно, а весь вміст можна чітко прочитати.





6) Переконайтеся, що ваш документ відповідає необхідному формату та розміру файлу. Підтримуються такі формати файлів: .PDF, .JPG та .PNG. Інші формати файлів не приймаються.





7) Зверніть увагу, що процес перевірки для підтвердження адреси може зайняти 24 години. Ви автоматично отримаєте повідомлення після завершення перевірки. Звертатися до служби підтримки не потрібно.













Підтвердження адреси є частиною процесу проходження верифікації KYC на MEXC. Вона використовується для підтвердження вашої адреси проживання. Під час процесу верифікації ви повинні надати своє повне ім'я, адресу проживання та дійсний документ, що підтверджує адресу.









Переконайтеся, що ви надаєте повну адресу проживання, включаючи номер квартири/блоку, назву вулиці та поштовий індекс.









Ви можете переглянути список країн, у яких зараз підтримується підтвердження адреси проживання, на сторінці продукту.









У документі має бути чітко вказано ваше повне ім'я, адреса проживання, дата видачі та назва органу, що його видав. Дата видачі повинна бути в межах останніх трьох місяців.









Якщо ваші дані для підтвердження адреси змінилися, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів.



