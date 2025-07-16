Як користуватися виписками зі спотового рахунку





Платформа MEXC надає функцію виписки зі спотового рахунку, щоб допомогти користувачам переглядати свою історію спотових транзакцій та надавати дані для прийняття майбутніх інвестиційних рішень. MEXC Ф'ючерси також має функцію виписки з ф'ючерсного рахунку. Ви можете дізнатися більше про неї тут: " Як користуватися функцією [Виписка з ф'ючерсного рахунку] ".









Спотові виписки фіксують деталі транзакцій, які створюються користувачами в процесі спотової торгівлі на платформі MEXC. У виписках зі спотового рахунку ви можете запитувати та експортувати інформацію про свої особисті транзакції в різних областях, таких як спотова торгівля, записи про депозити/зняття/надсилання, перекази активів, події/заощадження тощо. Це може ефективно допомогти вам перевіряти та керувати особистими активами, складаючи раціональні плани для подальших інвестицій.





Різниця між виписками зі спотового рахунку і спотовими ордерами: у верхньому правому куті головної сторінки офіційного сайту MEXC виберіть [Ордери] - [Спотові ордери].





1.1 Окремі сфери даних





Спотові ордери в основному фіксують спотову торговельну діяльність, включаючи відкриті ордери, історію ордерів та історію торгівлі. З іншого боку, виписки зі спотового рахунку включають не тільки записи про спотову торгівлю, але й про депозити/зняття/надсилання, перекази активів, події/заощадження, конвертацію невеликих балансів у MX та інші записи про спотові транзакції.





1.2 Окремі дані про статус ордерів





У виписці зі спотового рахунку всі транзакцій завершені, в той час як спотові ордери включають записи про поточні спотові ордери, а саме відкриті ордери. Крім того, історія ордерів у спотових ордерах включає дані про скасовані ордери.





1.3 Окремий обсяг виписок зі спотової торгівлі





Як виписки зі спотового рахунку, так і спотові ордери фіксують історію даних про транзакції спотової торгівлі. Різниця полягає в тому, що в спотових ордерах зазначається лише тип і кількість токенів, що ви купили або продали, а у виписках зі спотового рахунку додатково вказується відповідна кількість торгової пари і комісія за торгівлю за цю угоду.

















Виписки зі спотового рахунку фіксують усі завершені угоди, пов'язані зі спотовими транзакціями. Ви можете швидко знайти відповідні дані про угоди за допомогою виписок зі спотового рахунку.









Виписки зі спотового рахунку забезпечують дворівневу фільтрацію, щоб допомогти вам швидко знайти відповідні записи про угоду.





Ви можете використовувати перший рівень для фільтрації різних типів транзакцій, включаючи спотову торгівлю, депозити, зняття та надсилання коштів, перекази активів, події/заощадження, конвертацію невеликих балансів у MX тощо. На основі першого рівня ви можете продовжити фільтрацію за такими критеріями, як криптовалюта, тип транзакції, напрямок і час, щоб точно визначити масштаб записів, які ви шукаєте.





Виписки зі спотового рахунку дозволяють експортувати записи на локальний пристрій і редагувати їх.













Відкрийте та увійдіть на офіційну головну сторінку MEXC, виберіть [Гаманець] у верхньому правому куті та клацніть на [Спотовий рахунок].









Клацніть на [Виписка зі спотового рахунку] праворуч, щоб перейти на відповідну сторінку.













На сторінці виписки зі спотового рахунку ви можете переглянути всі ваші спотові транзакції.





Ці записи поділяються на такі типи, як [Спотова торгівля], [Депозити/Зняття/Надсилання], [Переказ активів], [Події/Заощадження], [Конвертація невеликих балансів у MX] та [Інше]. Ви можете переглядати відповідні записи транзакцій у різних категоріях.





Крім того, ви можете розширити пошук, вибравши такі опції, як [Криптовалюта], [Тип транзакції], [Напрямок], [Час] тощо, щоб знайти конкретні виписки про транзакції, які ви шукаєте.









Ми розглянемо на прикладі [Депозити/Зняття коштів/Надсилання].





На поточній сторінці відображається огляд всіх криптовалютних операцій, пов'язаних з депозитами і зняттям коштів (включаючи депозити, зняття коштів, комісії за перекази) в період з 30 січня до 15 лютого. Він включає всі вхідні та вихідні транзакції.





Ви можете вибрати часовий діапазон для перегляду записів про депозити та зняття коштів за останні 30 днів. Якщо ви хочете переглянути такі виписки за більш тривалий період, ви можете клацнути на кнопку "Подробиці >" праворуч для пошуку.









Ви також можете клацнути на кнопку [Експорт] праворуч. Потім виберіть опції [Тип транзакції], [Криптовалюта], [Напрямок] і [Час]. Виберіть, чи потрібно шифрувати документ, і клацніть [Згенерувати].





Коли виписку буде створено, прокрутіть вниз на сторінці експорту виписки зі спотового рахунку. Клацніть на [Завантажити] в розділі [Історія заявок], щоб зберегти його локально.













Відкрийте застосунок MEXC і торкніться позначки [Гаманці] внизу праворуч. Потім виберіть сторінку [Спот] і торкніться позначки рахунку у верхньому правому куті. На сторінці історії спотової торгівлі торкніться [Фільтри], щоб відкрити вікно "Фільтри виписки".





У вкладці [Фільтри виписки] ви можете шукати спотові записи за різними типами, такими як [Спотова торгівля], [Депозити/Зняття/Надсилання], [Переказ активів], [Події/Заощадження], [Конвертація невеликих балансів у MX] та [Інше].





Ви можете уточнити пошук, вибравши такі опції, як [Всі криптовалюти], [Всі типи виписок], [Напрямок] і [Період], щоб знайти конкретні записи про транзакції, які вам потрібні.









На відміну від вебсайту, при експорті записів про спотові транзакції через застосунок ви отримаєте електронний лист або текстове повідомлення, як тільки виписку буде згенеровано.





На прикладі електронної пошти на сторінці виписки зі спотового рахунку у застосунку MEXC торкніться кнопки експорту у верхньому правому куті, а потім виберіть [Відправити ел. поштою]. Згенерована виписка буде надіслана на адресу електронної пошти, прив'язану до вашого акаунту.









Зверніть увагу, що існує щомісячний ліміт на завантаження та експорт виписки зі спотового разунку. Будь ласка, зверніть увагу на відображення на сторінці отримання інформації про конкретний ліміт. Будь ласка, організуйте експорт розумно відповідно до ваших конкретних потреб, щоб уникнути частих операцій.



