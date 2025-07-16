Як використовувати офіційний канал верифікації MEXC

Платформа MEXC запустила функцію офіційного каналу верифікації, щоб запобігти шахрайським фішинговим атакам на користувачів в Інтернеті. Якщо ви натрапите на акаунти повʼязані з MEXC в соціальних мережах, ви можете скористатися функцією офіційної верифікації, щоб перевірити та підтвердити, чи є акаунт офіційним.
Відкрийте офіційний сайт MEXC, прокрутіть до нижньої частини головної сторінки та клацніть на [Верифікація MEXC] у розділі [Підтримка користувачів], щоб перейти на сторінку верифікації.
Введіть ID акаунту соціальної мережі, який ви бачили, у поле введення та клацніть кнопку пошуку [🔍].
Якщо акаунт соціальної мережі підтверджено як офіційний, з'явиться зелене спливне вікно з переліком інших акаунтів у соціальних мережах з таким самим ID. Наприклад, пошук @MEXC_TR дасть наступний результат, як показано на зображенні.
Якщо підтверджено, що акаунт соціальних мереж не є офіційним, з'явиться червоне спливне вікно неперевіреного джерела. Наприклад, пошук @MEXC_Fans надасть наступний результат, як показано на зображенні. На цьому етапі вам слід бути обережними і не переходити за посиланнями, які вони публікують, щоб запобігти потенційній втраті активів.
1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться багатофункціональної кнопки [Ще].
2) Виберіть [Верифікація MEXC] у розділі [Підтримка].
3) Введіть ID акаунту соціальної мережі, який ви бачили, у поле введення та торкніться кнопки пошуку [🔍].
4) Якщо акаунт соціальних мереж підтверджено як офіційний, з'явиться зелене спливне вікно з переліком інших акаунтів у соціальних мережах з таким самим ID. Наприклад, пошук @MEXC_TR дасть наступний результат, як показано на зображенні.
5) Якщо підтверджено, що акаунт соціальних мереж не є офіційним, з'явиться червоне спливне вікно неперевіреного джерела. Наприклад, пошук @MEXC_Fans дасть наступний результат, як показано на зображенні. На цьому етапі вам слід бути обережними і не переходити за посиланнями, які вони публікують, щоб запобігти потенційній втраті активів.
Офіційні методи верифікації MEXC дозволяють з точністю визначити, чи є наданий вами ID акаунту офіційним акаунтом. Однак деякі фішинг-шахраї в Інтернеті можуть вказувати правильний ID офіційного акаунту в профілях фішингових акаунтів. Тому, перевіряючи, чи є акаунт у соціальних мережах офіційним, обов'язково скопіюйте його ID.
Візьмемо для прикладу акаунт у Telegram. Як показано на зображенні нижче, це офіційний акаунт MEXC, а ID акаунту, або ім'я користувача — @Yui_MEXC. Користувачам рекомендується використовувати кнопку копіювання для прямого копіювання ID акаунту, а не вводити його вручну, щоб уникнути фішингових акаунтів.
MEXC створила численні багатомовні спільноти, щоб допомогти користувачам звʼязатися з MEXC та бути в курсі останніх новин та подій. Ви можете переглянути статтю "Приєднуйтесь до спільнот MEXC", щоб приєднатися до відповідних груп. Крім того, ви можете відвідати нижню частину головної сторінки вебсайту MEXC, аби вибрати спільноту, до якої хочете приєднатися, і клацнути на відповідну позначку каналу.
Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.