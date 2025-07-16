Як використовувати офіційний канал верифікації MEXC





Платформа MEXC запустила функцію офіційного каналу верифікації, щоб запобігти шахрайським фішинговим атакам на користувачів в Інтернеті. Якщо ви натрапите на акаунти повʼязані з MEXC в соціальних мережах, ви можете скористатися функцією офіційної верифікації, щоб перевірити та підтвердити, чи є акаунт офіційним.













Відкрийте офіційний сайт MEXC, прокрутіть до нижньої частини головної сторінки та клацніть на [Верифікація MEXC] у розділі [Підтримка користувачів], щоб перейти на сторінку верифікації.









Введіть ID акаунту соціальної мережі, який ви бачили, у поле введення та клацніть кнопку пошуку [🔍].









Якщо акаунт соціальної мережі підтверджено як офіційний, з'явиться зелене спливне вікно з переліком інших акаунтів у соціальних мережах з таким самим ID. Наприклад, пошук @MEXC_TR дасть наступний результат, як показано на зображенні.









Якщо підтверджено, що акаунт соціальних мереж не є офіційним, з'явиться червоне спливне вікно неперевіреного джерела. Наприклад, пошук @MEXC_Fans надасть наступний результат, як показано на зображенні. На цьому етапі вам слід бути обережними і не переходити за посиланнями, які вони публікують, щоб запобігти потенційній втраті активів.













1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться багатофункціональної кнопки [Ще].





2) Виберіть [Верифікація MEXC] у розділі [Підтримка].





3) Введіть ID акаунту соціальної мережі, який ви бачили, у поле введення та торкніться кнопки пошуку [🔍].





4) Якщо акаунт соціальних мереж підтверджено як офіційний, з'явиться зелене спливне вікно з переліком інших акаунтів у соціальних мережах з таким самим ID. Наприклад, пошук @MEXC_TR дасть наступний результат, як показано на зображенні.





5) Якщо підтверджено, що акаунт соціальних мереж не є офіційним, з'явиться червоне спливне вікно неперевіреного джерела. Наприклад, пошук @MEXC_Fans дасть наступний результат, як показано на зображенні. На цьому етапі вам слід бути обережними і не переходити за посиланнями, які вони публікують, щоб запобігти потенційній втраті активів.













Офіційні методи верифікації MEXC дозволяють з точністю визначити, чи є наданий вами ID акаунту офіційним акаунтом. Однак деякі фішинг-шахраї в Інтернеті можуть вказувати правильний ID офіційного акаунту в профілях фішингових акаунтів. Тому, перевіряючи, чи є акаунт у соціальних мережах офіційним, обов'язково скопіюйте його ID.





Візьмемо для прикладу акаунт у Telegram. Як показано на зображенні нижче, це офіційний акаунт MEXC, а ID акаунту, або ім'я користувача — @Yui_MEXC. Користувачам рекомендується використовувати кнопку копіювання для прямого копіювання ID акаунту, а не вводити його вручну, щоб уникнути фішингових акаунтів.









MEXC створила численні багатомовні спільноти, щоб допомогти користувачам звʼязатися з MEXC та бути в курсі останніх новин та подій. Ви можете переглянути статтю " Приєднуйтесь до спільнот MEXC ", щоб приєднатися до відповідних груп. Крім того, ви можете відвідати нижню частину головної сторінки вебсайту MEXC, аби вибрати спільноту, до якої хочете приєднатися, і клацнути на відповідну позначку каналу.







