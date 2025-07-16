1. Що таке ордер BBO BBO (Найкраща пропозиція бід) – це найкраща доступна ціна бід, яка має на меті забезпечити трейдерам можливість здійснювати угоди за оптимальною ціною. Найкраща пропозиція бід (Be1. Що таке ордер BBO BBO (Найкраща пропозиція бід) – це найкраща доступна ціна бід, яка має на меті забезпечити трейдерам можливість здійснювати угоди за оптимальною ціною. Найкраща пропозиція бід (Be
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Як використ...BBO на MEXC

Як використовувати ордери BBO на MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Ф'ючерси#Новачки
CreatorBid
BID$0.05099-14.81%
Bitcoin
BTC$111,065.33-4.91%

1. Що таке ордер BBO


BBO (Найкраща пропозиція бід) – це найкраща доступна ціна бід, яка має на меті забезпечити трейдерам можливість здійснювати угоди за оптимальною ціною. Найкраща пропозиція бід (Best Bid Offer, BBO) використовується для швидкого встановлення ціни лімітного ордера, яка зіставляється з BBO. Під час розміщення ордера BBO система автоматично вибере відповідне котирування на ринку для виконання ордера.

На платформі MEXC опція BBO включає чотири варіанти: Контрагент 1, Контрагент 5, Черга 1 і Черга 5.

Контрагент 1: встановлює ціну вашого ордера на рівні найкращої зворотної ринкової ціни. Для ордерів на купівлю – це поточна найнижча ціна продажу; для ордерів на продаж – найвища ціна купівлі. Якщо ви використовуєте контрагента 1 в ордері BBO, ваш ордер буде виконано як тейкер і ви сплатите відповідну комісію.

Контрагент 5: встановлює ціну вашого ордера на рівні п'ятої найкращої зворотної ринкової ціни. Для ордерів на купівлю – це п'ята найнижча ціна продажу; для ордерів на продаж – п'ята найвища ціна купівлі. Якщо ви використовуєте контрагента 5 в ордері BBO, ваш ордер буде виконано як тейкер і ви сплатите відповідну комісію.

Черга 1: встановлює ціну вашого ордера на найкращу ціну в тому ж напрямку, що і ваш ордер. Для ордерів на купівлю – це поточна найвища ціна купівлі; для ордерів на продаж – найнижча ціна продажу. Якщо ви використовуєте чергу 1 в ордері BBO, система автоматично стягує відповідну комісію залежно від того, чи є ви мейкером або тейкером.

Черга 5: встановлює ціну вашого ордера на п'яту найкращу ціну в тому ж напрямку, що і ваш ордер. Для ордерів на купівлю – це п'ята найвища ціна купівлі; для ордерів на продаж – п'ята найнижча ціна продажу. Якщо ви використовуєте чергу 5 в ордері BBO, система автоматично стягує відповідну комісію залежно від того, чи є ви мейкером або тейкером.

Кожна опція представляє позицію ціни у відповідній книзі ордерів, за якою буде виконаний ордер. Наприклад, якщо користувач вибирає контрагента 1 в ордері BBO, вказує кількість і відкриває лонг позицію (активний напрямок купівлі), то ордер буде виконаний за ціною першого рівня у зворотному напрямку продажу. Якщо користувач відкриває шорт позицію (активний напрямок продажу), ордер буде виконаний за ціною першого рівня у зворотному напрямку купівлі.

2. Переваги ордерів BBO


Найкраща ціна виконання: ордери BBO спрямовані на виконання угод за найкращими цінами бід та аск на поточному ринку, забезпечуючи найвигіднішу торговельну ціну та зменшуючи витрати для трейдерів.

Швидше виконання для підвищення ефективності: ордери BBO дозволяють трейдерам швидко входити на ринок, допомагаючи скористатися миттєвими можливостями та зменшуючи відхилення у виконанні, спричинені ринковими коливаннями.

Автоматичне коригування ціни: ціна ордера BBO зазвичай автоматично коригується відповідно до найкращих цін бід та аск на ринку, гарантуючи, що ордер завжди виконується за найкращою ціною.

3. Як користуватися ордерами BBO на MEXC


Наразі на платформі MEXC впроваджено функцію ордера BBO для лімітних ордерів у ф'ючерсній торгівлі.

Вебсайт


Відкрийте сторінку торгівлі ф'ючерсами на MEXC і клацніть на [BBO] в розділі лімітних ордерів, щоб розмістити ордер BBO.


Використовуючи приклад, згаданий вище, ми скористаємося контрагентом 1 для відкриття лонг позиції за ф'ючерсами BTC.

Виберіть [Контрагент 1], введіть або скоригуйте бігунок, щоб встановити кількість, і клацніть [Відкрити лонг] для відкриття ф'ючерсної позиції BTC.


Застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться кнопки [Ф'ючерси] внизу.
2) На сторінці ф'ючерсної торгівлі виберіть [BBO] під параметром [Ліміт] ордера.
3) Використовуючи приклад, згаданий вище, виберіть [Контрагент 1] для відкриття лонг позиції за ф'ючерсами BTC.
4) Введіть або перетягніть кнопку нижче, щоб встановити суму.
5) Торкніться [Відкрити лонг] для відкриття ф'ючерсної позиції BTC.


4. Відмінності між ордерами BBO та лімітними ордерами


На прикладі відкриття лонг позиції ми розглянемо відмінності між ордерами BBO та лімітними ордерами.

Припустимо, що поточна найкраща ринкова ціна продажу ф'ючерсів BTC становить 62 900 USDT. За допомогою лімітного ордера ви можете встановити ціну входу на рівні 62 500 USDT і дочекатися, коли ціна досягне цього рівня, щоб успішно відкрити лонг позицію.

Якщо ви використовуєте ордер BBO з контрагентом 1 для відкриття лонг позиції, ордер вибере поточну найкращу ціну продажу і негайно виконається на рівні 62 900 USDT, тим самим підвищуючи ефективність вашої торгівлі.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT