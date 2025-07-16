Як використовувати ордери BBO на MEXC









BBO (Найкраща пропозиція бід) – це найкраща доступна ціна бід, яка має на меті забезпечити трейдерам можливість здійснювати угоди за оптимальною ціною. Найкраща пропозиція бід (Best Bid Offer, BBO) використовується для швидкого встановлення ціни лімітного ордера, яка зіставляється з BBO. Під час розміщення ордера BBO система автоматично вибере відповідне котирування на ринку для виконання ордера.





На платформі MEXC опція BBO включає чотири варіанти: Контрагент 1, Контрагент 5, Черга 1 і Черга 5.





Контрагент 1: встановлює ціну вашого ордера на рівні найкращої зворотної ринкової ціни. Для ордерів на купівлю – це поточна найнижча ціна продажу; для ордерів на продаж – найвища ціна купівлі. Якщо ви використовуєте контрагента 1 в ордері BBO, ваш ордер буде виконано як тейкер і ви сплатите відповідну комісію.





Контрагент 5: встановлює ціну вашого ордера на рівні п'ятої найкращої зворотної ринкової ціни. Для ордерів на купівлю – це п'ята найнижча ціна продажу; для ордерів на продаж – п'ята найвища ціна купівлі. Якщо ви використовуєте контрагента 5 в ордері BBO, ваш ордер буде виконано як тейкер і ви сплатите відповідну комісію.





Черга 1: встановлює ціну вашого ордера на найкращу ціну в тому ж напрямку, що і ваш ордер. Для ордерів на купівлю – це поточна найвища ціна купівлі; для ордерів на продаж – найнижча ціна продажу. Якщо ви використовуєте чергу 1 в ордері BBO, система автоматично стягує відповідну комісію залежно від того, чи є ви мейкером або тейкером.





Черга 5: встановлює ціну вашого ордера на п'яту найкращу ціну в тому ж напрямку, що і ваш ордер. Для ордерів на купівлю – це п'ята найвища ціна купівлі; для ордерів на продаж – п'ята найнижча ціна продажу. Якщо ви використовуєте чергу 5 в ордері BBO, система автоматично стягує відповідну комісію залежно від того, чи є ви мейкером або тейкером.





Кожна опція представляє позицію ціни у відповідній книзі ордерів, за якою буде виконаний ордер. Наприклад, якщо користувач вибирає контрагента 1 в ордері BBO, вказує кількість і відкриває лонг позицію (активний напрямок купівлі), то ордер буде виконаний за ціною першого рівня у зворотному напрямку продажу. Якщо користувач відкриває шорт позицію (активний напрямок продажу), ордер буде виконаний за ціною першого рівня у зворотному напрямку купівлі.









Найкраща ціна виконання: ордери BBO спрямовані на виконання угод за найкращими цінами бід та аск на поточному ринку, забезпечуючи найвигіднішу торговельну ціну та зменшуючи витрати для трейдерів.





Швидше виконання для підвищення ефективності: ордери BBO дозволяють трейдерам швидко входити на ринок, допомагаючи скористатися миттєвими можливостями та зменшуючи відхилення у виконанні, спричинені ринковими коливаннями.





Автоматичне коригування ціни: ціна ордера BBO зазвичай автоматично коригується відповідно до найкращих цін бід та аск на ринку, гарантуючи, що ордер завжди виконується за найкращою ціною.









Наразі на платформі MEXC впроваджено функцію ордера BBO для лімітних ордерів у ф'ючерсній торгівлі.









Відкрийте сторінку торгівлі ф'ючерсами на MEXC і клацніть на [BBO] в розділі лімітних ордерів, щоб розмістити ордер BBO.









Використовуючи приклад, згаданий вище, ми скористаємося контрагентом 1 для відкриття лонг позиції за ф'ючерсами BTC.





Виберіть [Контрагент 1], введіть або скоригуйте бігунок, щоб встановити кількість, і клацніть [Відкрити лонг] для відкриття ф'ючерсної позиції BTC.













1) Відкрийте застосунок MEXC і торкніться кнопки [Ф'ючерси] внизу.

2) На сторінці ф'ючерсної торгівлі виберіть [BBO] під параметром [Ліміт] ордера.

3) Використовуючи приклад, згаданий вище, виберіть [Контрагент 1] для відкриття лонг позиції за ф'ючерсами BTC.

4) Введіть або перетягніть кнопку нижче, щоб встановити суму.

5) Торкніться [Відкрити лонг] для відкриття ф'ючерсної позиції BTC.













На прикладі відкриття лонг позиції ми розглянемо відмінності між ордерами BBO та лімітними ордерами.





Припустимо, що поточна найкраща ринкова ціна продажу ф'ючерсів BTC становить 62 900 USDT. За допомогою лімітного ордера ви можете встановити ціну входу на рівні 62 500 USDT і дочекатися, коли ціна досягне цього рівня, щоб успішно відкрити лонг позицію.





Якщо ви використовуєте ордер BBO з контрагентом 1 для відкриття лонг позиції, ордер вибере поточну найкращу ціну продажу і негайно виконається на рівні 62 900 USDT, тим самим підвищуючи ефективність вашої торгівлі.



