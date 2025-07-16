Ми маємо інші статті щодо Google Authenticator, такі як "Як при'язати Google Authenticator" і "Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон". Сьогодні ми поговоримо про те, якМи маємо інші статті щодо Google Authenticator, такі як "Як при'язати Google Authenticator" і "Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон". Сьогодні ми поговоримо про те, як
Навчання/Посібник для початківців/Посібник для користувача/Як відв'яза...or від MEXC

Як відв'язати Google Authenticator від MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Новачки

Ми маємо інші статті щодо Google Authenticator, такі як "Як при'язати Google Authenticator" і "Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон". Сьогодні ми поговоримо про те, як відв'язати Google Authenticator.

Вебсайт


Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, потім виберіть [Безпека] зі спадного меню під позначкою користувача у верхньому правому куті головної сторінки.


На сторінці "Безпека" клацніть кнопку [Видалити] праворуч від "MEXC/Google Authenticator".


Клацніть [Отримати код], введіть код підтвердження, надісланий на вашу прив'язану адресу електронної пошти/номер мобільного телефону, а потім введіть код Google Authenticator.


Після заповнення інформації клацніть [Підтвердити], щоб відв'язати Google Authenticator.


Якщо ваш Google Authenticator було втрачено, і ви не можете заповнити поле "Код аутентифікації MEXC/Google" під час процесу відв'язування, ви можете клацнути [Скинути перевірку безпеки?] нижче.


На сторінці "Скинути перевірку безпеки" поставте прапорець біля "Скинути Google Authenticator" і клацніть [Скинути].


Клацніть [Отримати код], введіть код підтвердження, надісланий на пов’язану адресу електронної пошти, і клацніть [Підтвердити].


Заповніть інформацію про дату останнього входу, країну або регіон входу, перевірте нещодавні торгові пари та виберіть ваш поточний баланс на MEXC. Потім клацніть [Далі].


На сторінці "Скинути підтвердження безпеки" введіть доступний для зв’язку номер мобільного телефону та отримайте код підтвердження SMS. Потім надішліть зображення, на якій ви тримаєте своє посвідчення особи, поставте прапорець біля "Я прочитав(ла) і розумію умови" та клацніть [Підтвердити].

Після того, як ви подасте заявку, її має розглянути офіційна служба підтримки клієнтів MEXC. Процес розгляду триватиме 1 робочий день. Щойно перевірку буде пройдено, ваш оригінальний Google Authenticator буде відв'язано.


Коли ви повернетеся на сторінку "Безпека", то побачите, що Google Authenticator успішно відв'язано від вашого акаунту.

Важливо зауважити, що протягом 24 годин після відв'язки Google Authenticator, зняття і перекази коштів будуть неможливі.


Застосунок


У цій статті для демонстрації ми використовуємо версію застосунку для iOS, для користувачів Android цей процес ідентичний.

На головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті та виберіть [Безпека]. На сторінці "Безпека" виберіть [Google Authenticator], щоб увійти на сторінку для зміни Google Authenticator.

Введіть свій пароль для входу, код підтвердження електронної пошти/SMS і код Google Authenticator. Потім торкніться [Підтвердити], і Google Authenticator буде успішно відв'язано.

Якщо ваш Google Authenticator було втрачено, і ви не зможете ввести код Google Authenticator під час процесу відв'язки, ви можете торкнутися [Скинути перевірку безпеки?] нижче.


На сторінці "Скинути перевірку безпеки" поставте прапорець "Скинути Google Authenticator" і торкніться [Скинути].

Торкніться [Отримати код], введіть код підтвердження, надісланий на вашу пов’язану електронну адресу, і торкніться [Підтвердити].

Заповніть інформацію про дату останнього входу, країну або регіон входу, перевірте нещодавні торгові пари та виберіть ваш поточний баланс на MEXC. Потім торкніться [Далі].

На сторінці "Скинути перевірку безпеки" введіть доступний для зв’язку номер мобільного телефону та отримайте код підтвердження через SMS. Потім надішліть фотографію, на якій ви тримаєте посвідчення особи, поставте прапорець біля "Я прочитав(ла) і розумію умови" та торкніться [Підтвердити].

Після того, як ви подасте заявку, її має розглянути офіційна служба підтримки клієнтів MEXC. Процес розгляду триватиме 1 робочий день. Щойно перевірку буде пройдено, ваш оригінальний Google Authenticator буде відв'язано.


Коли ви повернетеся на сторінку "Безпека", ви побачите, що Google Authenticator було успішно відв'язано від вашого акаунту.


Важливо зауважити, що протягом 24 годин після відв'язки Google Authenticator, зняття і перекази коштів будуть неможливі.


Google Authenticator — це один із механізмів двофакторної аутентифікації, який надає платформа MEXC для забезпечення безпеки акаунтів користувачів. Якщо немає особливих обставин, ми не рекомендуємо користувачам відв'язувати Google Authenticator самостійно.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

Демо-трейдинг ф'ючерсами на MEXC: вдосконалюйте навички торгівлі без ризику

У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами розвиток навичок і стратегій часто відбувається за рахунок реального капіталу. Багато початківців виходять на реальний ринок без достатньої підготовки і зазнають

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців

На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідни

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

Максимізація прибутку чи ризик ліквідації? Опануйте основні механізми ф'ючерсного кредитного плеча для максимальної ефективності капіталу

На ринку криптовалют і деривативів торгівля ф'ючерсами з кредитним плечем є потужним, але водночас високоризиковим інструментом. Вона дає змогу трейдерам контролювати значні позиції, маючи відносно не

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT