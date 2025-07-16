Як відв'язати Google Authenticator від MEXC













Відкрийте та увійдіть на офіційний вебсайт MEXC, потім виберіть [Безпека] зі спадного меню під позначкою користувача у верхньому правому куті головної сторінки.









На сторінці "Безпека" клацніть кнопку [Видалити] праворуч від "MEXC/Google Authenticator".









Клацніть [Отримати код], введіть код підтвердження, надісланий на вашу прив'язану адресу електронної пошти/номер мобільного телефону, а потім введіть код Google Authenticator.





Після заповнення інформації клацніть [Підтвердити], щоб відв'язати Google Authenticator.









Якщо ваш Google Authenticator було втрачено, і ви не можете заповнити поле "Код аутентифікації MEXC/Google" під час процесу відв'язування, ви можете клацнути [Скинути перевірку безпеки?] нижче.





На сторінці "Скинути перевірку безпеки" поставте прапорець біля "Скинути Google Authenticator" і клацніть [Скинути].









Клацніть [Отримати код], введіть код підтвердження, надісланий на пов’язану адресу електронної пошти, і клацніть [Підтвердити].









Заповніть інформацію про дату останнього входу, країну або регіон входу, перевірте нещодавні торгові пари та виберіть ваш поточний баланс на MEXC. Потім клацніть [Далі].









На сторінці "Скинути підтвердження безпеки" введіть доступний для зв’язку номер мобільного телефону та отримайте код підтвердження SMS. Потім надішліть зображення, на якій ви тримаєте своє посвідчення особи, поставте прапорець біля "Я прочитав(ла) і розумію умови" та клацніть [Підтвердити].





Після того, як ви подасте заявку, її має розглянути офіційна служба підтримки клієнтів MEXC. Процес розгляду триватиме 1 робочий день. Щойно перевірку буде пройдено, ваш оригінальний Google Authenticator буде відв'язано.









Коли ви повернетеся на сторінку "Безпека", то побачите, що Google Authenticator успішно відв'язано від вашого акаунту.





Важливо зауважити, що протягом 24 годин після відв'язки Google Authenticator, зняття і перекази коштів будуть неможливі.













У цій статті для демонстрації ми використовуємо версію застосунку для iOS, для користувачів Android цей процес ідентичний.





На головній сторінці застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті та виберіть [Безпека]. На сторінці "Безпека" виберіть [Google Authenticator], щоб увійти на сторінку для зміни Google Authenticator.





Введіть свій пароль для входу, код підтвердження електронної пошти/SMS і код Google Authenticator. Потім торкніться [Підтвердити], і Google Authenticator буде успішно відв'язано.





Якщо ваш Google Authenticator було втрачено, і ви не зможете ввести код Google Authenticator під час процесу відв'язки, ви можете торкнутися [Скинути перевірку безпеки?] нижче.









На сторінці "Скинути перевірку безпеки" поставте прапорець "Скинути Google Authenticator" і торкніться [Скинути].





Торкніться [Отримати код], введіть код підтвердження, надісланий на вашу пов’язану електронну адресу, і торкніться [Підтвердити].





Заповніть інформацію про дату останнього входу, країну або регіон входу, перевірте нещодавні торгові пари та виберіть ваш поточний баланс на MEXC. Потім торкніться [Далі].





На сторінці "Скинути перевірку безпеки" введіть доступний для зв’язку номер мобільного телефону та отримайте код підтвердження через SMS. Потім надішліть фотографію, на якій ви тримаєте посвідчення особи, поставте прапорець біля "Я прочитав(ла) і розумію умови" та торкніться [Підтвердити].





Після того, як ви подасте заявку, її має розглянути офіційна служба підтримки клієнтів MEXC. Процес розгляду триватиме 1 робочий день. Щойно перевірку буде пройдено, ваш оригінальний Google Authenticator буде відв'язано.









Коли ви повернетеся на сторінку "Безпека", ви побачите, що Google Authenticator було успішно відв'язано від вашого акаунту.









Важливо зауважити, що протягом 24 годин після відв'язки Google Authenticator, зняття і перекази коштів будуть неможливі.



