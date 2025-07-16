Для гарантування безпеки активів користувачів MEXC вимагає від своїх користувачів використовувати двофакторну аутентифікацію для своїх акаунтів, тобто потрібно прив'язати принаймні два з наступних елеДля гарантування безпеки активів користувачів MEXC вимагає від своїх користувачів використовувати двофакторну аутентифікацію для своїх акаунтів, тобто потрібно прив'язати принаймні два з наступних еле
Як перенести Google Authenticator для MEXC на новий мобільний телефон

16 липня 2025
Для гарантування безпеки активів користувачів MEXC вимагає від своїх користувачів використовувати двофакторну аутентифікацію для своїх акаунтів, тобто потрібно прив'язати принаймні два з наступних елементів: номер мобільного телефону, електронну адресу або Google Authenticator.

Заміна мобільного телефону є звичайною справою. Якщо до вашого акаунту MEXC прив'язаний Google Authenticator як частина двофакторної автентифікації, і ви хочете використати код Google Authenticator для входу в акаунт MEXC на новому мобільному телефоні, то вам потрібно заздалегідь перенести Google Authenticator зі свого старого мобільного телефону на новий.

Як експортувати дані та перенести Google Authenticator на новий мобільний телефон


У цій статті ми наведемо конкретні інструкції на прикладі пристрою iOS. Для телефонів Android розташування кнопок може відрізнятися, але загальний процес схожий.

1. Завантажте та встановіть застосунок Google Authenticator на новому мобільному телефоні.

Користувачам iOS потрібно увійти в App Store і пошукати за назвою "Google Authenticator", та завантажити, як показано на зображенні нижче.

Користувачам Android потрібно увійти в Google Play Store і пошукати за назвою "Google Authenticator", і завантажити.


2. Відкрийте Google Authenticator на старому мобільному телефоні та торкніться позначки [≡] у верхньому лівому куті.


3. Торкніться [Перенести облікові записи], виберіть [Продовжити] та пройдіть розпізнавання обличчя або введіть пароль.


4. Виберіть коди підтвердження, які потрібно експортувати. Стандартно вибрано всі коди підтвердження. Ви можете торкнутися позначки [✓] ліворуч, щоб скасувати вибір тих кодів, які вам не потрібно експортувати. Потім торкніться [Експортувати].


5. Відкрийте Google Authenticator на новому мобільному телефоні, торкніться позначки [+] у нижньому правому куті, виберіть [Сканувати QR-код] і відскануйте QR-код із Google Authenticator на старому мобільному телефоні.


Після завершення сканування торкніться [Далі] на старому мобільному телефоні та виберіть формат збереження кодів підтвердження. Якщо ви експортуєте великий обсяг кодів підтвердження, можливо вам доведеться сканувати кілька QR-кодів багато разів.


Для безпеки акаунту рекомендується вибрати [Видалити всі експортовані облікові записи (рекомендовано)] - [Готово]. Таким чином, Google Authenticator на старому мобільному телефоні більше не міститиме дані про коди підтвердження, які ви експортували.


6. Після сканування QR-коду в Google Authenticator на новому мобільному телефоні торкніться [OK], щоб завершити передачу даних у Google Authenticator.


Якщо ви раніше не користувалися Google Authenticator і хочете дізнатися більше про те як прив'язати цей застосунок, ви можете прочитати статтю "Як прив'язати Google Authenticator" на MEXC Навчання.

