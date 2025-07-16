Як перемикати акаунти MEXC





Перемикання акаунтів — одна з найпоширеніших функцій у повсякденному використанні. Коли вам потрібно переключатися між різними акаунтами, ця функція може значно скоротити час, витрачений на повторне введення логіна і пароля, підвищуючи ефективність роботи. Крім того, вона допомагає зменшити ризик помилок при введенні, гарантуючи більш плавну і безпечну зміну акаунтів.









Відкрийте головну сторінку офіційного вебсайту MEXC та увійдіть у свій акаунт. Наведіть курсор миші на позначку користувача і виберіть [Перемкнути акаунт].









На сторінці «Перемкнути акаунт» просто клацніть на інший акаунт, щоб завершити зміну. Ви також можете клацнути [Додати акаунт], щоб додати інші акаунти.













Відкрийте застосунок MEXC, торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку і виберіть [Перемкнути акаунт] внизу сторінки, щоб відкрити відповідну сторінку. Потім перейдіть до перемикання акаунту.





На сторінці «Перемкнути акаунт» торкніться позначки [+] у верхньому правому кутку, щоб додати інші акаунти.







