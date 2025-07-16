Перемикання акаунтів — одна з найпоширеніших функцій у повсякденному використанні. Коли вам потрібно переключатися між різними акаунтами, ця функція може значно скоротити час, витрачений на повторне вПеремикання акаунтів — одна з найпоширеніших функцій у повсякденному використанні. Коли вам потрібно переключатися між різними акаунтами, ця функція може значно скоротити час, витрачений на повторне в
Як перемикати акаунти MEXC

16 липня 2025MEXC
0m
#Базовий#Новачки

Перемикання акаунтів — одна з найпоширеніших функцій у повсякденному використанні. Коли вам потрібно переключатися між різними акаунтами, ця функція може значно скоротити час, витрачений на повторне введення логіна і пароля, підвищуючи ефективність роботи. Крім того, вона допомагає зменшити ризик помилок при введенні, гарантуючи більш плавну і безпечну зміну акаунтів.

Вебсайт


Відкрийте головну сторінку офіційного вебсайту MEXC та увійдіть у свій акаунт. Наведіть курсор миші на позначку користувача і виберіть [Перемкнути акаунт].


На сторінці «Перемкнути акаунт» просто клацніть на інший акаунт, щоб завершити зміну. Ви також можете клацнути [Додати акаунт], щоб додати інші акаунти.


Застосунок


Відкрийте застосунок MEXC, торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку і виберіть [Перемкнути акаунт] внизу сторінки, щоб відкрити відповідну сторінку. Потім перейдіть до перемикання акаунту.

На сторінці «Перемкнути акаунт» торкніться позначки [+] у верхньому правому кутку, щоб додати інші акаунти.


Відмова від відповідальності: Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


